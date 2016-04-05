Starikan написав:переговори (між ерефією і американцями) безумовно ведуться
значит должны быть результаты, если обе стороны заинтересованы в переговорах, они не менее заинтересованы в их результатах. Вы где то видите результаты?
А как вы себе представляете это "видение"? Зеленский на вечернем выступлении объявляет: "благодаря усилиям наших американских друзей, российские оккупанты бежали из города ХХХ" ? (это то, что от меня хочет добиться Хотаб).
Переговоры есть, а результатов нет - звучит нелогично, возможно каждая сторона ставит другой ультиматумы и угрожает. Если это называеть "переговорами", то они ведутся 24/7 и к гадалкам не ходите.
Я об этом уже написал. Назовем это не переговорами, а контактами. Я никогда не имел в виду, что дипломаты обеих сторон во фраках с бокалами шампанского спокойно обсуждают пути выхода из войны.
Andrey2512 написав:Ведь их ДРГ уже реально вошли в город
Це не означає, що місто не було кому обороняти. А сил у кацапів на взяття таких міст з боєм тоді було в рази менше, ніж зараз. Так само як і готовності помирати за Дамбас. Тобі ж начебто "шахтьори" воювали. А іх там нєт.
Дюрі-бачі написав:Hotab Торгівля між дипломатами йде завжди, але часто без результату. А паралельно йде війна, яка посилює чи послаблює позиції в торгівлі.
"Торгівля між дипломатами йде завжди", но Hotab прав - все успехи ВСУ обусловлены исключительно кровью и потом солдат, способностями военачальников и вообще офицеров и наличием вооружения. И никак не "куплены" в результате "торговли". А торговля дипломатов скажется когда-то в будущем и её результаты будут сильно зависеть или, точнее, определяться успехами ВСУ.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 01 гру, 2022 00:55, всього редагувалось 1 раз.
В усякому разі, як мені здається, зараз іде якась велика торгівля. Аргумент рашки - підготовка "небувалого" масованого удару по інфраструктурі та атаки на Бахмут. Що з нашої та західної сторони - дійсно невідомо.
Starikan написав:Як я можу знати зміст можливих таємних перемовин
Я питав у вас про можливі варіанти.
У мене навіть варіантів нема, тому я кажу, що я не бачу предмету ппремовин. Якщо дивитись глобально на вимоги , то тут тупік. Те, що вимагають від ерефії, те вона не може зараз прийняти.
А в неглобальних речах (ви он про зброю згадали), може ви скажете, що могла ерефія зі свого боку пообіцяти, щоб нам не дали зброю (якщо ви таки переконуєте, що причина не надання - перемовини ). Тільки не треба про загрозу застосувати ЯО. Це понти для рашиського електорату. Так можна і взагалі ультиматум поставити " здавайтесь усі до понеділка, а то ми ЯО застосуємо". .......
Такое, кстати, в какой-то газете (не помню точно, по-моему, амерской) было. Что РФ пообещала не применять ЯО в обмен на отказ США от поставок дальнобойного оружия. Ну так фейков и слухов всегда хватает.
V2 написав:Рік тому 26 листопада відбулась відома пресконференція, на якій я поставив запитання президенту Зеленському, чому він незаконно, в порушення закону про люстрацію, призначив на найвищий пост - начальника Комітету по розвідці при президенті України російського агента Руслана Демченка.
На питання Зеленський не відповів, не пояснив чому він порушив закон..... ........... Президент Зеленський не дає відповіді, чому саме він брехав та провалив підготовку до війни, чому прирік народ України на подвиг, хоча можна зробити багато системних речей, думає, що зміна ролі допоможе йому уникнути відповідальності за російських агентів, яких він призначив у спецслужби на найвищі посади. ...
Дуже цинічно, що Зеленський звинуватив мене на пресконференції, ніби якісь українські військові загинули через мої дописи. Хто саме, жодних імен він не назвав, ніяких розслідувань, ніяких фактів не представив. Брехати для президента звично. А через брехню Зеленського загинули десятки тисяч, і їхні імена відомі, багато тисяч імен...
У Путіна в крові руки українців, він вбивця.
У Зеленського в крові гаманець та язик. Він брехун.
Господин Бутусов "обиделся" и упрекает Зеленского в том он обвинил Бутусова в нарушении, и при этом "жодних імен він не назвав, ніяких розслідувань, ніяких фактів не представив". Но сам выдвигает во время войны против Верховного Главнокомандующего обвинения не в нарушениях, а в серьёзных преступлениях. И где "розслідування, факти"? Голые слова. Без "розслідувань і фактів". Как по мне исключительно вражеская заметка. И ни единого возражения на форуме.