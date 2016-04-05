|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 01 гру, 2022 01:17
Hotab написав:
Крайні годину-дві активно обстрілюють Херсон. Вже є в житлові.
Арта или ракеты?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 23390
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5059 раз.
- Подякували: 4693 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Чет 01 гру, 2022 01:34
ЛАД написав:
Но сам выдвигает во время войны против Верховного Главнокомандующего.
Ту скандальную пресс-конференцию можно найти в записи и пересмотреть. Мне кажется, журналист адекватно делает свое дело
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 5219
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 гру, 2022 02:03
Hotab написав: Starikan написав:
благодаря усилиям наших американских друзей, российские оккупанты бежали из города ХХХ" ? (это то, что от меня хочет добиться Хотаб).
Я добиваюсь про що МОГЛО Б? Тобто ви не виключаєте, що втеча з Херсона (умовного) - це просто "домовились"?Бо я виключаю
.
А я - ні. У гібрідній війні все може бути.
Але я не можу сперечатися з думкою військового. Давайте закриємо тему.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 19011
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2441 раз.
- Подякували: 3046 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 гру, 2022 02:09
ЛАД написав:
А торговля дипломатов скажется когда-то в будущем и её результаты будут сильно зависеть или, точнее, определяться успехами ВСУ.
недолго осталосьОб этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс на мероприятии Reuters Next.
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4809
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 388 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|108203
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|473683
|
|
|1
|4286
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|