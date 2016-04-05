Базирующаяся в Сарагосе (Испания) компания Instalaza, которая производит оружие, в том числе для Украины, 30 ноября получила по почте взрывное устройство в пакете, сообщает испанское издание El Periodico. Ранее в тот же день содержимое такого же пакета, доставленного почтой, взорвалось в посольстве Украины в Мадриде.
На пакете размером 10 на 15 см, доставленном в Instalaza, было написано, что он отправлен из Украины, сообщил местный чиновник радиостанции SER. .... .......... Instalaza производит, в том числе, ручные противотанковые гранатометы С30, которые Испания поставляла Украине для противостояния ВС РФ. .......... По данным SER, оба пакета имели одного и того же отправителя, на них был написан один адрес электронной почты. Полиция страны расследует связь между этими двумя инцидентами. Национальная судебная коллегия Испании открыла предварительное производство по факту взрыва "почтовой бомбы" в украинском посольстве, квалифицировав случившееся как теракт. Испанская национальная почтовая служба сотрудничает со следствием.
Министерство обороны США заключит с американской оборонной и аэрокосмической компанией Raytheon Technologies Co контракт на производство шести передвижных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для их последующей передачи Украине. Об этом в среду, 30 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированный источник в Вашингтоне.
Как утверждает агентство, его корреспондент также видел соответствующий документ. Согласно ему, сумма контракта составит 1,2 млрд долларов.
О сроках исполнения контракта, так же, как и о каких-либо других подробностях не сообщается. Комментарии от официальных лиц по этому поводу также пока не поступали. ...