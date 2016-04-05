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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2846284728482849
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 01:17

  Hotab написав:Крайні годину-дві активно обстрілюють Херсон. Вже є в житлові.

Арта или ракеты?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 01:34

  ЛАД написав:Но сам выдвигает во время войны против Верховного Главнокомандующего.

Ту скандальную пресс-конференцию можно найти в записи и пересмотреть. Мне кажется, журналист адекватно делает свое дело
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 02:03

  Hotab написав:
  Starikan написав:благодаря усилиям наших американских друзей, российские оккупанты бежали из города ХХХ" ? (это то, что от меня хочет добиться Хотаб).
Я добиваюсь про що МОГЛО Б? Тобто ви не виключаєте, що втеча з Херсона (умовного) - це просто "домовились"?
Бо я виключаю.

А я - ні. У гібрідній війні все може бути.
Але я не можу сперечатися з думкою військового. Давайте закриємо тему.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 02:09

  ЛАД написав:А торговля дипломатов скажется когда-то в будущем и её результаты будут сильно зависеть или, точнее, определяться успехами ВСУ.


недолго осталось

Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс на мероприятии Reuters Next.
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 02:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Арта или ракеты?

САУ наче.

  Starikan написав:Але я не можу сперечатися з думкою військового

Можете. Тим більше що перемовини - це ж не мій профіль.

  cohan написав:недолго осталось

Натяк не зрозумітий)
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 03:38

Базирующаяся в Сарагосе (Испания) компания Instalaza, которая производит оружие, в том числе для Украины, 30 ноября получила по почте взрывное устройство в пакете, сообщает испанское издание El Periodico. Ранее в тот же день содержимое такого же пакета, доставленного почтой, взорвалось в посольстве Украины в Мадриде.

На пакете размером 10 на 15 см, доставленном в Instalaza, было написано, что он отправлен из Украины, сообщил местный чиновник радиостанции SER. ....
..........
Instalaza производит, в том числе, ручные противотанковые гранатометы С30, которые Испания поставляла Украине для противостояния ВС РФ.
..........
По данным SER, оба пакета имели одного и того же отправителя, на них был написан один адрес электронной почты. Полиция страны расследует связь между этими двумя инцидентами. Национальная судебная коллегия Испании открыла предварительное производство по факту взрыва "почтовой бомбы" в украинском посольстве, квалифицировав случившееся как теракт. Испанская национальная почтовая служба сотрудничает со следствием.

https://www.dw.com/ru/ispanskomu-proizvoditelu-oruzia-dla-ukrainy-prislali-bombu/a-63947834
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 03:40

Министерство обороны США заключит с американской оборонной и аэрокосмической компанией Raytheon Technologies Co контракт на производство шести передвижных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для их последующей передачи Украине. Об этом в среду, 30 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированный источник в Вашингтоне.

Как утверждает агентство, его корреспондент также видел соответствующий документ. Согласно ему, сумма контракта составит 1,2 млрд долларов.

О сроках исполнения контракта, так же, как и о каких-либо других подробностях не сообщается. Комментарии от официальных лиц по этому поводу также пока не поступали. ...

https://www.dw.com/ru/reuters-pentagon-vydelit-12-mlrd-na-nasams-dla-ukrainy/a-63947663
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 03:50

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Но сам выдвигает во время войны против Верховного Главнокомандующего.

Ту скандальную пресс-конференцию можно найти в записи и пересмотреть. Мне кажется, журналист адекватно делает свое дело

Да я, в общем, помню пресс-конферегцию Зеленского.
И сейчас не об адекватности работы Бутусова - честно говоря, не слежу.
Речь об этой конкретной заметке. На мой взгляд, категорически недопустимой.
ЛАД
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