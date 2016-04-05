Базирующаяся в Сарагосе (Испания) компания Instalaza, которая производит оружие, в том числе для Украины, 30 ноября получила по почте взрывное устройство в пакете, сообщает испанское издание El Periodico. Ранее в тот же день содержимое такого же пакета, доставленного почтой, взорвалось в посольстве Украины в Мадриде.
На пакете размером 10 на 15 см, доставленном в Instalaza, было написано, что он отправлен из Украины, сообщил местный чиновник радиостанции SER. .... .......... Instalaza производит, в том числе, ручные противотанковые гранатометы С30, которые Испания поставляла Украине для противостояния ВС РФ. .......... По данным SER, оба пакета имели одного и того же отправителя, на них был написан один адрес электронной почты. Полиция страны расследует связь между этими двумя инцидентами. Национальная судебная коллегия Испании открыла предварительное производство по факту взрыва "почтовой бомбы" в украинском посольстве, квалифицировав случившееся как теракт. Испанская национальная почтовая служба сотрудничает со следствием.
Министерство обороны США заключит с американской оборонной и аэрокосмической компанией Raytheon Technologies Co контракт на производство шести передвижных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для их последующей передачи Украине. Об этом в среду, 30 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированный источник в Вашингтоне.
Как утверждает агентство, его корреспондент также видел соответствующий документ. Согласно ему, сумма контракта составит 1,2 млрд долларов.
О сроках исполнения контракта, так же, как и о каких-либо других подробностях не сообщается. Комментарии от официальных лиц по этому поводу также пока не поступали. ...
Институт изучения войны: российские военные повторяют в Бахмуте те же ошибки, что в Северодонецке и Лисичанске
Попытки РФ захватить Бахмут демонстрируют, что российские военные не извлекли никаких уроков из предыдущих кампаний, когда ценой больших потерь в Донбасе устанавливался контроль над целями ограниченного оперативного или стратегического значения. Об этом в своем ежедневном отчете пишет американский Институт изучения войны (ISW).
Российские военные с конца мая постоянно расходуют силы на небольшие населенные пункты вокруг Бахмута, но, отмечают эксперты, за полгода продвинулись в этом направлении лишь на несколько километров.
Такая схема действий очень напоминает предыдущие попытки РФ захватить Северодонецк и Лисичанск в Луганской области летом 2022 года, указывают аналитики ISW. Тогда ВСУ позволили российским войскам сосредоточить большие усилия на этих двух городах, имеющих ограниченное стратегическое значение, и сковали их там на несколько недель. В итоге войска РФ ценой больших потерь захватили эти города, выйдя на границы Луганской области, но этот тактический успех привел к незначительному оперативному эффекту, поскольку затем российское наступление в этом направлении по большей части зашло в тупик.
Такой же исход вероятен в Бахмуте: даже если войскам РФ удастся взять город, оперативных преимуществ это не даст, понесенные потери превышают эти выгоды, утверждается в отчете ISW.