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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 01 гру, 2022 10:06
Hotab написав:
Ворог робить лише те, що йому ЗСУ дозволяє робити. А якщо чогось не робить, то значить не може зробити. Якщо щось залишає - значит не може не залишити. Так само і про ЗСУ.
Не хочу принижувати нічиї досягнення, але є речі, які Росія робить або не робить незалежно від ЗСУ. Це удари по цивільній інфраструктурі, ЯЗ. Боюсь, ніхто в Україні не здатний зупинити росіян від цього.
Щодо прикладів реалізованих домовлденостей - зернова угода(змісно Зміїний - це досягнення ЗСУ, але тим не менше у русні лишалися можливості блокування Одеси). Недавно BBC писали, що зрив поставки польських МіГів на початку війни - це теж приклад такої домовленості.
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sashaqbl
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Додано: Чет 01 гру, 2022 11:00
Hotab написав:
У мене навіть варіантів нема, тому я кажу, що я не бачу предмету ппремовин.
Якщо дивитись глобально на вимоги , то тут тупік. Те, що вимагають від ерефії, те вона не може зараз прийняти.
слабо вірю в будь-які глобальні перемовини бо по-перше рф їх взагалі не хоче (недарма перед нападом вони висунули завідомо нереальні вимоги до заходу), по друге путін спалив за собою майже всі мости, по третє зазвичай вони порушують будь-яку домовленість через 5 хв після її укладання
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Letusrock
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Додано: Чет 01 гру, 2022 11:05
Hotab написав:
Теоретично вони мають користь від погано працюючої нашої економіки , особливо тієї, яка працює на оборону. Те ж саме відновлення зброї та техніки. Того ж орко-лендлізу. Ну і тиск на Європу новими хвилями біженців...
Касательно экономики я не спорю. При отсутствии нормальной экономики беженцы были бы. А разрушение важной инфраструктуры, которая необходима для жизни, это создание гуманитарной катастрофы и может дать обратный эффект в противостоянии и международной помощи нашей стране.
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Howl
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Додано: Чет 01 гру, 2022 11:12
Наполягання рашки на перемовинах треба розуміти як прихилення до КАПІТУЛЯЦІЇ України, шляхом террору цивільного населення. Тому ситуація і справді виглядає як тупікова і війна буде продовжуватись...
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roberto dark
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Додано: Чет 01 гру, 2022 11:16
roberto dark скоріш як таймаут на кілька місяців, щоб навести лад зі своїми ч.мобіками.
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 01 гру, 2022 11:19
Дюрі-бачі написав:roberto dark
скоріш як таймаут на кілька місяців, щоб навести лад зі своїми ч.мобіками.
Поширена версія серед блохерів типу фейгіна-арестовича ( 2 ляма підписників накрутили не просто так ). Відкриваєш youtube , а там сенсація на сенсації. Наші вже всі аеродроми з ворожими літаками побомбили, пів рашки без опалення і світла, а ми можемо купляти квитки на поїзд до Криму. Насправді, на жаль, все не так печально у них...
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roberto dark
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