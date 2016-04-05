Додано: Чет 01 гру, 2022 12:13

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– Дякую, Джеймі, я все зрозумів. До зустрічі в офісі, – сказав Мак-Кінлі та поклав слухавку. Він увімкнув телевізор і взяв свій чай. Був шокований, коли, натрапивши на канал BBC, побачив гладкі силуети введених у експлуатацію 2016 року низьких [москвинських] танків Т-14 «Армата», які безперешкодно мчали палаючим українським селом зі своїми гладкоствольними 125-мілімет

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... Маю сказати, що їм таки вдалося досягти всіх своїх первинних цілей – вони захопили стратегічно важливий Маріуполь та створили для себе сухопутний коридор із [московії] до Криму. [день, чи лічені дні у книзі!] На цьому етапі ще дуже рано говорити про те, чи будуть росіяни просуватися Україною й далі, але ми не можемо обійти увагою і цей сценарій розвитку подій, оскільки українська армія змушена була капітулювати. [¿¿¿¿????] Говард водив поглядом по залу, чекаючи запитань.?– Що ви, пане Верховний головнокомандувачу, можете порадити нам? – запитав Костілек.?– Пане Генеральний секретарю, – продовжив говорити Говард, – у військовому плані НАТО майже нічого не може зробити для припинення агресії Росії щодо України. Альянсу зараз необхідно продемонструвати рішучість і готовність захищати самих себе. Перш за все, ми маємо не допустити розвитку кризи. Я вважаю, що НАТО має якнайшвидше мобілізувати всі свої резерви для протистояння агресії, спрямованої на будь-якого його члена.

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по його розпашілому обличчі, що той не просто був роздратований – у ньому вже кипіла лють. Але він умів контролювати свої емоції.?– Мені дуже прикро, що без одностайної згоди всіх країн-членів НАТО рада не спроможна на більше, ніж просто засудити винуватців скоєних у Донецьку злочинів, визнати агресію [московії] щодо України та продовжити стежити за подіями

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хочу на завершення сказати те, що ви почули би від будь-якого справжнього солдата: війни стаються через слабкість. Історія вчить нас, що агресор завжди нападає тоді, коли супротивник, на його думку, значно слабший. Із військового погляду [московія] тепер міцніша, ніж будь-коли. НАТО ж послабшало

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?– Якщо ви шукаєте своїх товаришів, Бертінетті, то вони на винищувачах розвернулися і полетіли назад, щойно отримали сигнал тривоги.?Приголомшений Бертінетті повернувся до нього.?– Надійшов безпосередній наказ із бази Військово-повітряних сил США в Рамштайні. Президент не хоче розпочинати третю світову війну. Нас відрядили сюди, щоб зупинити негідників, не дати їм перетнути кордон... Але вже запізно, – пояснив чоловік.

Бертінетті спробував заперечити:?– Сер, але ж Латвія зазнала нападу. Отже, і на нас усіх напали. Я думав, що саме для цього й існує НАТО. Як про нас подумають у світі, коли побачать, що американці втікають замість того, щоб захищати свого союзника??– Обережно, Бертінетті, – відповів полковник, щосили намагаючись говорити

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Однак сьогодні [москвини] відкинули обережність та здоровий глузд і без попередження напали на три країни НАТО. Тож, щоб у повітря не злетіли ядерні ракети, а гарантоване взаємознищення не стало реальністю, тепер як ніколи були необхідні холодні голови.

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-- [путлєре], я радий повідомити вам, що наше армійське угруповання досягло повного і безперечного успіху! Завдяки ефективній операції маскування, зусиллям Сил захисту [москвинського] народу в Латвії, а також кібератаці латвійська держава лопнула як мильна булька. Наразі майже вся Латвія перебуває під контролем наших збройних сил. Їхній міжнародний аеропорт та авіабазу в Лієлварде захопила 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія. Командир дивізії тільки-но доповів, що його 23-й полк уже захопив Ригу.



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реальність така, що Америка ще не повернула собі колишню рішучість після того, як Обама відступив від своєї так званої червоної лінії контролю за застосуванням хімічної зброї в Сирії та два роки тому, знову ж таки в Сирії, ви поставили йому шах і мат, давши команду атакувати повстанців, яких підтримували Штати, і тим самим допомогли Асаду встояти на ногах. Саме тоді був момент, коли США мали показати зуби і спробувати зупинити нас. Але вони не робили нічого, а тільки скаржились.



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Дозвольте мені вас заспокоїти. Ви повністю переграли натовських стратегів і продемонстрували всім слабкість НАТО. Альянс не зміг захистити прибалтів. Тобто правда в тому, що навіть якби всі члени НАТО ратифікували статтю 5, то це пішло б на марне: три країни вже наші. І Альянсу нічого більше не лишається, як увійти в Прибалтику, а це малоймовірно, бо може призвести до війни в усій Європі.

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-- Щоб зупинити будь-яку серйозну контратаку з боку НАТО, я готовий використати тактичну ядерну зброю. Тією мірою, як ми робили це під час військових навчань. Я люблю називати таку тактику ядерною деескалацією, тому що це найбільш надійний спосіб утримати Захід від повномасштабної ядерної війни. Тільки так можна змусити Америку не ризикувати

...?– І ще, – продовжив говорити [путлєр], – я вважаю, що один жорсткий нокаутуючий удар – і наші противники заповзуть у свої нори, а ми станемо переможцями у цій війні.

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Річард Ширрефф.(якимсь генералом у НАТО був)книга "Війна з московією"(в укр. перекладі книги використані неправильні назва московії, путлєра і т.п. Сам виправляв всюди).Таке...Попередньо (з половини) є враження, що путлєр книгу прочитав, вразився власній "неміряній крутизні" й "тотальній переляканості та некомпетентності НАТО", і саме тому вирішив напасти по повній...По-перше, дико, що у книзі опору від України чомусь і не видно.Так, ніби УПА не воювала аж до 1956р майже без забезпечення...Тут -- сумнозвісні "три дні...":Придуманий напад на ПриБалтику -- то взагалі "апофегіоз":Наші в Гостомелі били ті десанти, а тут чомусь ні... Прилетіли, сіли -- ніби в себе вдома.Дивна книга.Хоча ще лише половину пройшов -- але таке враження, що писав не високопогонний натівський генерал, а якісь москвини. Оду своєму царьку. Навіть слово "переграв" -- ніби взяте з якоїсь кремлядської методички. Чи то методички брали з цієї книги?Тоді сподіватимусь, що далі буде про моїх улюблених біогусей, біомишей, і бойових комарів. І ще й заспівають.Також у книзі було про натівських інструкторів для укр.військ. Про їхніх пілотів, яких збили над Донбасом. І солдатів-інструкторів у Харкові... Ааааа? Хіба хоч щось таке колись було? Хоч би в часи Пороха?Але якщо і справді у владних колах на Заході панував такий страх перед убогою московією -- то це просто диво, що вони таки дають нам зброю, гроші...Або ж... Захід написав і розрекламував цю книгу саме для того, аби путлєр напав, і вляпався по повній?