Дюрі-бачі написав:roberto dark звісно не все погано: 100к непідготованих ч.мобіків повністю зупинила наш наступ. Коли підтягнетеся ще 200к більш навчених то цілком ймовірно, що нам доведеться відступати, зокрема в Донецькій області.
Вороги ще свій ВПК ставлять на військові рейси, а ми в надії тількі на "подачки" із США та заходу. Якщо не отримаємо сучасне ПВО (хоча би для закриття неба в великих містах), літаки і танки в достатній кількості , то перспектив у цій війні для нас небагато, скільки би фейгін-арестович не хоронили б хуйла.
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 01 гру, 2022 12:47, всього редагувалось 1 раз.
Bobua написав:Дивна книга. Хоча ще лише половину пройшов -- але таке враження, що писав не високопогонний натівський генерал, а якісь москвини. Оду своєму царьку. Навіть слово "переграв" -- ніби взяте з якоїсь кремлядської методички. Чи то методички брали з цієї книги? Тоді сподіватимусь, що далі буде про моїх улюблених біогусей, біомишей, і бойових комарів. І ще й заспівають.
Де ви таке знаходите? Якась дешева белетристика, яка не має жодного відношення до реальності...
Bobua написав:Але якщо і справді у владних колах на Заході панував такий страх перед убогою московією -- то це просто диво, що вони таки дають нам зброю, гроші... Або ж... Захід написав і розрекламував цю книгу саме для того, аби путлєр напав, і вляпався по повній?
Так создаются мифы, как раз наоборот для дальнейшей мифивизации. Пройдёт время, истинных свидетелей неизменно обнулят, останется что? - Готовые мифы. При чём, и орки готовят свой вариант событий, в истории, что при близком знакомстве, сегодня есть откровенно Геббельсовский идиотизм. https://meduza.io/news/2022/11/29/v-tve ... 0%BD%D0%B0. Но в дальнейшем на нём вырастут поколения. Как Вы думаете, что они будут иметь в голове? "- Пройдут поколения, и вновь какой то, в коротких штанах, вновь вскинет руку и скажет..." (С) (17 мгновений весны - прямая речь генерала)
Каждый пункт(предложение) Вашего поста имеет СВОЁ конкретное объяснение, и чёткую цель.
Хто підкаже чому ВСУ не можемо зробити зухвалу вилазку з 5-6 винищувачі чи\і бомбардувальників (міг29 чи СУ) до аеропорту де росія тримая єсвої ТУшки і рознести це все ракетами повітря земля, або бомбами. Оскільки москалі не сподіваються на таку зухвалість ,а Бойовий радіус СУ25 : 750 км ( — максимальна відстань, на якій літак (вертоліт), група (з'єднання) може вирішити поставлене бойове завдання при встановленій заправці паливом, заданому режимі і профілі польоту і повернутися на аеродром зльоту без витрачання гарантійного запасу та недоторканного запасу палива. ) якраз приблизно стільки до цього аеропорту в Енгельсі.
lapay написав:Електроенергія чи газ не є критично важливими для виживання, на відміну від їжі чи води.
Щоб доставляти воду й відводити фекалії, приготувати й зберігати їжу, обігрів, постачання і бути на зв'язку необхідна електроенергія... Газ необхідний для обігріву й приготування їжі.
ps Це огляд тільки для побутових споживачів.
Це якість життя, а не критичне виживання. Критичні служби працюють на генераторах, а зниження якості життя збільшує смертність, як це було раніше. Санкціх чи дорогі енергоносії теж знижують якість життя, збільшують смертність, але не є воєнними злрчинами, з точки зору міжнародного права. З точки зору націонвльних законодавств, будь-які воєнні дії є тероризмом, в тому числі і цей, третій, етап війни.
yama написав:Хто підкаже чому ВСУ не можемо зробити зухвалу вилазку з 5-6 винищувачі чи\і бомбардувальників (міг29 чи СУ) до аеропорту де росія тримая єсвої ТУшки і рознести це все ракетами повітря земля, або бомбами. Оскільки москалі не сподіваються на таку зухвалість ,а Бойовий радіус СУ25 : 750 км ( — максимальна відстань, на якій літак (вертоліт), група (з'єднання) може вирішити поставлене бойове завдання при встановленій заправці паливом, заданому режимі і профілі польоту і повернутися на аеродром зльоту без витрачання гарантійного запасу та недоторканного запасу палива. ) якраз приблизно стільки до цього аеропорту в Енгельсі.
yama написав:Хто підкаже чому ВСУ не можемо зробити зухвалу вилазку з 5-6 винищувачі чи\і бомбардувальників (міг29 чи СУ) до аеропорту де росія тримая єсвої ТУшки і рознести це все ракетами повітря земля, або бомбами. Оскільки москалі не сподіваються на таку зухвалість ,а Бойовий радіус СУ25 : 750 км ( — максимальна відстань, на якій літак (вертоліт), група (з'єднання) може вирішити поставлене бойове завдання при встановленій заправці паливом, заданому режимі і профілі польоту і повернутися на аеродром зльоту без витрачання гарантійного запасу та недоторканного запасу палива. ) якраз приблизно стільки до цього аеропорту в Енгельсі.
Напевне тому що зіб'ють.
та вони не сподіваються , в них досвіду роботи ППО нема ...вони офігіють буде Перл-Харбор, ну одного зібють максимум. А я б їх Ту-шки в повітрі лупив тими ж нашими Міг29, це б ще ускладнило роботу москальским ППО .
yama написав:Хто підкаже чому ВСУ не можемо зробити зухвалу вилазку з 5-6 винищувачі чи\і бомбардувальників (міг29 чи СУ) до аеропорту де росія тримая єсвої ТУшки і рознести це все ракетами повітря земля, або бомбами. Оскільки москалі не сподіваються на таку зухвалість
Сподіваються чи ні, але ППО працює. Якщо ще пара вертольотів змогла залетіти на 50-100 км, деколи безпілотники залітають на кількасот км, то 700 км до Енгельса виглядає нереальною задачею...
yama написав:Хто підкаже чому ВСУ не можемо зробити зухвалу вилазку з 5-6 винищувачі чи\і бомбардувальників (міг29 чи СУ) до аеропорту де росія тримая єсвої ТУшки і рознести це все ракетами повітря земля, або бомбами. Оскільки москалі не сподіваються на таку зухвалість ,а Бойовий радіус СУ25 : 750 км ( — максимальна відстань, на якій літак (вертоліт), група (з'єднання) може вирішити поставлене бойове завдання при встановленій заправці паливом, заданому режимі і профілі польоту і повернутися на аеродром зльоту без витрачання гарантійного запасу та недоторканного запасу палива. ) якраз приблизно стільки до цього аеропорту в Енгельсі.