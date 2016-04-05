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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2849285028512852>
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 12:44

  Дюрі-бачі написав:roberto dark звісно не все погано: 100к непідготованих ч.мобіків повністю зупинила наш наступ. Коли підтягнетеся ще 200к більш навчених то цілком ймовірно, що нам доведеться відступати, зокрема в Донецькій області.

Вороги ще свій ВПК ставлять на військові рейси, а ми в надії тількі на "подачки" із США та заходу. Якщо не отримаємо сучасне ПВО (хоча би для закриття неба в великих містах), літаки і танки в достатній кількості , то перспектив у цій війні для нас небагато, скільки би фейгін-арестович не хоронили б хуйла.
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 01 гру, 2022 12:47, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 12:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Дивна книга.
Хоча ще лише половину пройшов -- але таке враження, що писав не високопогонний натівський генерал, а якісь москвини. Оду своєму царьку. Навіть слово "переграв" -- ніби взяте з якоїсь кремлядської методички. Чи то методички брали з цієї книги? Тоді сподіватимусь, що далі буде про моїх улюблених біогусей, біомишей, і бойових комарів. І ще й заспівають.

Де ви таке знаходите? Якась дешева белетристика, яка не має жодного відношення до реальності...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 12:48

  Bobua написав:Але якщо і справді у владних колах на Заході панував такий страх перед убогою московією -- то це просто диво, що вони таки дають нам зброю, гроші...
Або ж... Захід написав і розрекламував цю книгу саме для того, аби путлєр напав, і вляпався по повній?

Так создаются мифы, как раз наоборот для дальнейшей мифивизации.
Пройдёт время, истинных свидетелей неизменно обнулят, останется что?
- Готовые мифы.
При чём, и орки готовят свой вариант событий, в истории, что при близком знакомстве, сегодня есть откровенно Геббельсовский идиотизм. https://meduza.io/news/2022/11/29/v-tve ... 0%BD%D0%B0.
Но в дальнейшем на нём вырастут поколения.
Как Вы думаете, что они будут иметь в голове?
"- Пройдут поколения, и вновь какой то, в коротких штанах, вновь вскинет руку и скажет..." (С) (17 мгновений весны - прямая речь генерала)

Каждый пункт(предложение) Вашего поста имеет СВОЁ конкретное объяснение, и чёткую цель.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 12:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хто підкаже чому ВСУ не можемо зробити зухвалу вилазку з 5-6 винищувачі чи\і бомбардувальників (міг29 чи СУ) до аеропорту де росія тримая єсвої ТУшки і рознести це все ракетами повітря земля, або бомбами. Оскільки москалі не сподіваються на таку зухвалість ,а Бойовий радіус СУ25 : 750 км ( — максимальна відстань, на якій літак (вертоліт), група (з'єднання) може вирішити поставлене бойове завдання при встановленій заправці паливом, заданому режимі і профілі польоту і повернутися на аеродром зльоту без витрачання гарантійного запасу та недоторканного запасу палива. )
якраз приблизно стільки до цього аеропорту в Енгельсі.
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 12:57

  Howl написав:
  lapay написав:Електроенергія чи газ не є критично важливими для виживання, на відміну від їжі чи води.
Щоб доставляти воду й відводити фекалії, приготувати й зберігати їжу, обігрів, постачання і бути на зв'язку необхідна електроенергія...
Газ необхідний для обігріву й приготування їжі.

ps Це огляд тільки для побутових споживачів.

Це якість життя, а не критичне виживання. Критичні служби працюють на генераторах, а зниження якості життя збільшує смертність, як це було раніше.
Санкціх чи дорогі енергоносії теж знижують якість життя, збільшують смертність, але не є воєнними злрчинами, з точки зору міжнародного права. З точки зору націонвльних законодавств, будь-які воєнні дії є тероризмом, в тому числі і цей, третій, етап війни.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 13:02

  yama написав:Хто підкаже чому ВСУ не можемо зробити зухвалу вилазку з 5-6 винищувачі чи\і бомбардувальників (міг29 чи СУ) до аеропорту де росія тримая єсвої ТУшки і рознести це все ракетами повітря земля, або бомбами. Оскільки москалі не сподіваються на таку зухвалість ,а Бойовий радіус СУ25 : 750 км ( — максимальна відстань, на якій літак (вертоліт), група (з'єднання) може вирішити поставлене бойове завдання при встановленій заправці паливом, заданому режимі і профілі польоту і повернутися на аеродром зльоту без витрачання гарантійного запасу та недоторканного запасу палива. )
якраз приблизно стільки до цього аеропорту в Енгельсі.

Напевне тому що зіб'ють.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 13:04

  andrijk777 написав:
  yama написав:Хто підкаже чому ВСУ не можемо зробити зухвалу вилазку з 5-6 винищувачі чи\і бомбардувальників (міг29 чи СУ) до аеропорту де росія тримая єсвої ТУшки і рознести це все ракетами повітря земля, або бомбами. Оскільки москалі не сподіваються на таку зухвалість ,а Бойовий радіус СУ25 : 750 км ( — максимальна відстань, на якій літак (вертоліт), група (з'єднання) може вирішити поставлене бойове завдання при встановленій заправці паливом, заданому режимі і профілі польоту і повернутися на аеродром зльоту без витрачання гарантійного запасу та недоторканного запасу палива. )
якраз приблизно стільки до цього аеропорту в Енгельсі.

Напевне тому що зіб'ють.

та вони не сподіваються , в них досвіду роботи ППО нема ...вони офігіють
буде Перл-Харбор, ну одного зібють максимум. А я б їх Ту-шки в повітрі лупив тими ж нашими Міг29, це б ще ускладнило роботу москальским ППО .
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 13:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:Хто підкаже чому ВСУ не можемо зробити зухвалу вилазку з 5-6 винищувачі чи\і бомбардувальників (міг29 чи СУ) до аеропорту де росія тримая єсвої ТУшки і рознести це все ракетами повітря земля, або бомбами. Оскільки москалі не сподіваються на таку зухвалість

Сподіваються чи ні, але ППО працює. Якщо ще пара вертольотів змогла залетіти на 50-100 км, деколи безпілотники залітають на кількасот км, то 700 км до Енгельса виглядає нереальною задачею...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 13:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

yama написав:Хто підкаже чому ВСУ не можемо зробити зухвалу вилазку з 5-6 винищувачі чи\і бомбардувальників (міг29 чи СУ) до аеропорту де росія тримая єсвої ТУшки і рознести це все ракетами повітря земля, або бомбами. Оскільки москалі не сподіваються на таку зухвалість ,а Бойовий радіус СУ25 : 750 км ( — максимальна відстань, на якій літак (вертоліт), група (з'єднання) може вирішити поставлене бойове завдання при встановленій заправці паливом, заданому режимі і профілі польоту і повернутися на аеродром зльоту без витрачання гарантійного запасу та недоторканного запасу палива. )
якраз приблизно стільки до цього аеропорту в Енгельсі.
Ось де він подівся, Рембо, а ми і не знали
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 13:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  roberto dark написав:Вороги ще свій ВПК ставлять на військові рейси, а ми в надії тількі на "подачки" із США та заходу.

у них є політична воля + тонни грошей від продажу вуглеводнів
а у нас із-за відсутності другого, нема сенсу проявляти перше (навіть свої дрони клепати не можемо)
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