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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 01 гру, 2022 13:15
yama написав:
Оскільки москалі не сподіваються на таку зухвалість
Майже година підльотний час. Там не тільки чергове ППО зустріне, а і льотчики з дому приїдуть на аеродром, щоб підняти винищувачі на перехоплення, а бомбери на зліт і вивід з-під удару. Маячня.
Проте.. це добре, що диванна публіка розуміє, що потрібно щось з цим робити. Може хоч колись зробить вольове зусилля і піде у львівський військомат попроситись вчитись на оператора Свичблейд. Він до Саратова не долетить, але цілі є і ближче. Було б бажання воювати.
yama написав:
ну одного зібють максимум
Нехитрі комп'ютерні програми, які є у військах, моделюють 100% втрату і невиконання завдання.
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Додано: Чет 01 гру, 2022 13:24
Faceless написав:
yama написав:Хто підкаже чому ВСУ не можемо зробити зухвалу вилазку з 5-6 винищувачі чи\і бомбардувальників (міг29 чи СУ) до аеропорту де росія тримая єсвої ТУшки і рознести це все ракетами повітря земля, або бомбами. Оскільки москалі не сподіваються на таку зухвалість ,а Бойовий радіус СУ25 : 750 км ( — максимальна відстань, на якій літак (вертоліт), група (з'єднання) може вирішити поставлене бойове завдання при встановленій заправці паливом, заданому режимі і профілі польоту і повернутися на аеродром зльоту без витрачання гарантійного запасу та недоторканного запасу палива. )
якраз приблизно стільки до цього аеропорту в Енгельсі.
Ось де він подівся, Рембо, а ми і не знали
Так, такі диванні війська, що заважає прократись пану ямі в тил - Смоленьський аеродром, і запальними стрілами уразити всі винищувачи прямо на взлітній смузі? Вони такого точно не будуть очікувати.
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Додано: Чет 01 гру, 2022 13:40
Як зазначив під час ефіру з правозахисником Марком Фейгіним радник Офісу президента Олексій Арестович, озвучення втрат Сил оборони України дасть противнику багато дотичної інформації, на основі якої противники може приймати стратегічні рішення.
"Оскільки цифра озвучена Залужним, головнокомандувачем - він має таке право, оскільки президент називав орієнтовні цифри, оскільки у суспільства є серйозні запити, у всіх небайдужих людей, крім того, обмовилася президентка Євросоюзу - це дуже високий міжнародний чиновник, то ми змушені реагувати. Я неофіційно можу сказати: наші втрати між 10 та 20 тисячами вбитими", - сказав Арестович.
На уточнювальне запитання, чи знає він точну цифру, Арестович відповів: "Знаю, але не скажу".
На його переконання, фон дер Ляєн обмовилася. Так буває, коли політик часто виступає на публіці. Втім, її заява про 100 тисяч "вбитих у бою" українських воїнів не відповідає дійсності.
Втім, Арестович визнав, що України високі санітарні втрати - коли військовослужбовець вибув більші ніж на добу з бойового розрахунку, зокрема внаслідок хвороби. 96% поранених та людей, які захворіли, повертаються до бою після лікування та реабілітації.
За словами Арестовича, в України багато поранених, з яких майже всі повертаються до бою, а в Росії багато вбитих, у співвідношенні з українськими - 1 до 7. І дуже багато поранених.
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Додано: Чет 01 гру, 2022 14:31
yama написав:
та вони не сподіваються , в них досвіду роботи ППО нема ...вони офігіють
буде Перл-Харбор, ну одного зібють максимум. А я б їх Ту-шки в повітрі лупив тими ж нашими Міг29, це б ще ускладнило роботу москальским ППО .
Впрочем, прав ты, что ни скажешь, — всякий мудр в чужих делах (с)
("Витязь в тигровой шкуре", перевод Петренко)
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Додано: Чет 01 гру, 2022 14:34
Hotab написав: yama написав:
Оскільки москалі не сподіваються на таку зухвалість
Майже година підльотний час. Там не тільки чергове ППО зустріне, а і льотчики з дому приїдуть на аеродром, щоб підняти винищувачі на перехоплення, а бомбери на зліт і вивід з-під удару. Маячня.
Проте.. це добре, що диванна публіка розуміє, що потрібно щось з цим робити. Може хоч колись зробить вольове зусилля і піде у львівський військомат попроситись вчитись на оператора Свичблейд. Він до Саратова не долетить, але цілі є і ближче. Було б бажання воювати.
yama написав:
ну одного зібють максимум
Нехитрі комп'ютерні програми, які є у військах, моделюють 100% втрату і невиконання завдання.
Неужели для этого необходима "комп'ютерна програма"?
Вопрос на который можно ответить на пальцах.
Три зоны ПВО + авиация.
Авиация, которой у нас НЕТ (я про МИГ 31). Да к тому же ракеты воздух-воздух с дальностью действия как минимум 120 км.
Поднимется такой МИГ где нибудь в Крыму - и нет звена над Ростовом.
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