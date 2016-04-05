Додано: Чет 01 гру, 2022 13:40

Як зазначив під час ефіру з правозахисником Марком Фейгіним радник Офісу президента Олексій Арестович, озвучення втрат Сил оборони України дасть противнику багато дотичної інформації, на основі якої противники може приймати стратегічні рішення.



"Оскільки цифра озвучена Залужним, головнокомандувачем - він має таке право, оскільки президент називав орієнтовні цифри, оскільки у суспільства є серйозні запити, у всіх небайдужих людей, крім того, обмовилася президентка Євросоюзу - це дуже високий міжнародний чиновник, то ми змушені реагувати. Я неофіційно можу сказати: наші втрати між 10 та 20 тисячами вбитими", - сказав Арестович.



На уточнювальне запитання, чи знає він точну цифру, Арестович відповів: "Знаю, але не скажу".



На його переконання, фон дер Ляєн обмовилася. Так буває, коли політик часто виступає на публіці. Втім, її заява про 100 тисяч "вбитих у бою" українських воїнів не відповідає дійсності.



Втім, Арестович визнав, що України високі санітарні втрати - коли військовослужбовець вибув більші ніж на добу з бойового розрахунку, зокрема внаслідок хвороби. 96% поранених та людей, які захворіли, повертаються до бою після лікування та реабілітації.



За словами Арестовича, в України багато поранених, з яких майже всі повертаються до бою, а в Росії багато вбитих, у співвідношенні з українськими - 1 до 7. І дуже багато поранених.