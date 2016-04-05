Мова про невеликі країни. США та Британія мають дуже багато. Інша справа, що відривають від себе всі не дуже охоче, бо бачать загрозу від Китаю , і для такої війни необхідні величезні ресурси.
Проте так само багато повідомлень, що віддають право на виготовлення боєприпасів іншим приватним виробникам. Щоб швидко наростити масштаби.
Так і є.
І ця війна утилізує грандіозні запаси рашистів, які створювались десятиліттями, і які майже неможливо буде знову повністю поновити. А це для світу означає неможливість тупому п'яному ведмедю махати палкою на цивілізований світ.