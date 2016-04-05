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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2850285128522853
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 15:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:повідомлення що у НАТО / ЄС закінчуються запаси зброї

Мова про невеликі країни. США та Британія мають дуже багато. Інша справа, що відривають від себе всі не дуже охоче, бо бачать загрозу від Китаю , і для такої війни необхідні величезні ресурси.

Проте так само багато повідомлень, що віддають право на виготовлення боєприпасів іншим приватним виробникам. Щоб швидко наростити масштаби.

  vitaliian написав:Где то была инфа, что по интенсивности огня эта война превосходит все предыдущие

Так і є.
І ця війна утилізує грандіозні запаси рашистів, які створювались десятиліттями, і які майже неможливо буде знову повністю поновити. А це для світу означає неможливість тупому п'яному ведмедю махати палкою на цивілізований світ.
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 15:46

  Bobua написав:Річард Ширрефф.
(якимсь генералом у НАТО був)
книга "Війна з московією"
(в укр. перекладі книги використані неправильні назва московії, путлєра і т.п. Сам виправляв всюди :)).

Це він списав з "Атомних танкистів" - є така "альтернативка" про військові навчання 1982 року, там Рейган теж не хоче починати третю світову.
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