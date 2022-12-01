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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2851285228532854>
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 15:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:повідомлення що у НАТО / ЄС закінчуються запаси зброї

Мова про невеликі країни. США та Британія мають дуже багато. Інша справа, що відривають від себе всі не дуже охоче, бо бачать загрозу від Китаю , і для такої війни необхідні величезні ресурси.

Проте так само багато повідомлень, що віддають право на виготовлення боєприпасів іншим приватним виробникам. Щоб швидко наростити масштаби.

  vitaliian написав:Где то была инфа, что по интенсивности огня эта война превосходит все предыдущие

Так і є.
І ця війна утилізує грандіозні запаси рашистів, які створювались десятиліттями, і які майже неможливо буде знову повністю поновити. А це для світу означає неможливість тупому п'яному ведмедю махати палкою на цивілізований світ.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 15:46

  Bobua написав:Річард Ширрефф.
(якимсь генералом у НАТО був)
книга "Війна з московією"
(в укр. перекладі книги використані неправильні назва московії, путлєра і т.п. Сам виправляв всюди :)).

Це він списав з "Атомних танкистів" - є така "альтернативка" про військові навчання 1982 року, там Рейган теж не хоче починати третю світову.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 16:20

Увидел "интересную статистику", к вопросам от обывателей:
https://bastion.tv/skilki-zhive-bezpilo ... ini_n50412
Так, наприклад, середня тривалість "життя" безпілотника з нерухомим крилом на полі бою складає близько шести вильотів, звичайного квадрокоптера – лише три вильоти – флоти БПЛА європейських армій у таких умовах проіснували б лічені дні.

Інший висновок – дрони грають життєво важливу роль передусім для розвідки, а не для ударних місій. Так, якщо у підрозділів без дронів час від виявлення до ураження цілей становить 30 хв і більше, то наявність безпілотника скорочує його до 3-5 хв.

Для чего беспилотники должны быть:
1. качественные
2. Стандартизированные в условиях одной системы связи.
3. Доступными - отечественными(только).
4. Технологичными.
5. массовыми.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 16:37

ЕЕ

Тут є енергетики? поясніть пліз чи дійсно може бути експорт ЕЕ з України? щиро вважав що ІПСО, але зайшов на сайт а там незрозумілі цифри навіть за сьогодні https://transparency.entsoe.eu/transmis ... CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)

P.S. дивився наприклад експорт за 23/11 до угорщини і все сходиться, з 13-00 пішло на спад (початок атаки) і до 16-00 екпорт припинився. Але вже наступного дня знову пішли цифри, правда в 3-4 менші
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 16:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Тут є енергетики? поясніть пліз чи дійсно може бути експорт ЕЕ з України?

Я не енергетик, але коли за минулу годину маємо вхід на трьох точках 459+51+13, а вихід 503, то сумарно маємо 20 Мегават імпорта.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 16:55

съездил на дачу с ночёвкой под передок, шумно...орки стреляли, градами по Степногорску, из танка активнореактивными куда то через Днепр, и по чуть чуть вокруг, им от нас тоже прилетало, около 12 ночи возле меня отработала наша сау, очень быстро 3 выстрела активнореактивными и свалили, но стёкла у меня конкретно дрожали...миномёта ночью не было, под утро тишина, днём непонятные обстрелы, и я уже собирался домой, закрываю форточку снаружи, вдруг неслабый взрыв, и 2 окна высыпаются вниз..., причём именно большие стёкла, форточки и маленькое окно-целые...
и в клубнике, накрытой белой хренью борозда от осколка...короче весело у меня на даче, недавно в нашем обществе собаку осколком убило, тоже наверное хаотический обстрел...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 16:56

  Letusrock написав:Тут є енергетики? поясніть пліз чи дійсно може бути експорт ЕЕ з України? щиро вважав що ІПСО, але зайшов на сайт а там незрозумілі цифри навіть за сьогодні https://transparency.entsoe.eu/transmis ... CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)

P.S. дивився наприклад експорт за 23/11 до угорщини і все сходиться, з 13-00 пішло на спад (початок атаки) і до 16-00 екпорт припинився. Але вже наступного дня знову пішли цифри, правда в 3-4 менші

К примеру Бурштынская ТЭС
- основные потребители только в Европе.
У нас нет у неё потребления.
У нас нет сетей передачи Э/Э в центр(это технически сложно и экономически нецелесообразно) с неё и в том же духе.
В то же время она у границы и есть уголь из Львов угля.

Украина огромна и ситуация везде разная. Но в результате это выглядит как экспорт при дефиците. Ибо перетоков не существует технически.

- Ответил?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 01 гру, 2022 17:13, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 16:57

edvardd , вы туда ездите за разносторонними ощущениями, или вы сохранились и сможете ребутнуться, если что?

  Letusrock написав:дійсно може бути експорт

Якщо є надлишок виробництва на заході дердави, то чому ні. Питання ж доставки на схід і розподілу може бути не вирішене.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 17:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Якщо є надлишок виробництва на заході дердави, то чому ні. Питання ж доставки на схід і розподілу може бути не вирішене.


так в тому то й справа що Закарпатську область жорстко вирубають на рівні Києва, а через область енергія йде орбанятам. Чуток несправедливо мягко кажучи
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 17:14

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Якщо є надлишок виробництва на заході дердави, то чому ні. Питання ж доставки на схід і розподілу може бути не вирішене.


так в тому то й справа що Закарпатську область жорстко вирубають на рівні Києва, а через область енергія йде орбанятам. Чуток несправедливо мягко кажучи

Нет экспорта ЭЭ, не читай рашистскую пропаганду
pesikot
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