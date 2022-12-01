Letusrock написав:повідомлення що у НАТО / ЄС закінчуються запаси зброї
Мова про невеликі країни. США та Британія мають дуже багато. Інша справа, що відривають від себе всі не дуже охоче, бо бачать загрозу від Китаю , і для такої війни необхідні величезні ресурси.
Проте так само багато повідомлень, що віддають право на виготовлення боєприпасів іншим приватним виробникам. Щоб швидко наростити масштаби.
vitaliian написав:Где то была инфа, что по интенсивности огня эта война превосходит все предыдущие
Так і є. І ця війна утилізує грандіозні запаси рашистів, які створювались десятиліттями, і які майже неможливо буде знову повністю поновити. А це для світу означає неможливість тупому п'яному ведмедю махати палкою на цивілізований світ.
Увидел "интересную статистику", к вопросам от обывателей:
https://bastion.tv/skilki-zhive-bezpilo ... ini_n50412 Так, наприклад, середня тривалість "життя" безпілотника з нерухомим крилом на полі бою складає близько шести вильотів, звичайного квадрокоптера – лише три вильоти – флоти БПЛА європейських армій у таких умовах проіснували б лічені дні.
Інший висновок – дрони грають життєво важливу роль передусім для розвідки, а не для ударних місій. Так, якщо у підрозділів без дронів час від виявлення до ураження цілей становить 30 хв і більше, то наявність безпілотника скорочує його до 3-5 хв.
Для чего беспилотники должны быть: 1. качественные 2. Стандартизированные в условиях одной системы связи. 3. Доступными - отечественными(только). 4. Технологичными. 5. массовыми.
съездил на дачу с ночёвкой под передок, шумно...орки стреляли, градами по Степногорску, из танка активнореактивными куда то через Днепр, и по чуть чуть вокруг, им от нас тоже прилетало, около 12 ночи возле меня отработала наша сау, очень быстро 3 выстрела активнореактивными и свалили, но стёкла у меня конкретно дрожали...миномёта ночью не было, под утро тишина, днём непонятные обстрелы, и я уже собирался домой, закрываю форточку снаружи, вдруг неслабый взрыв, и 2 окна высыпаются вниз..., причём именно большие стёкла, форточки и маленькое окно-целые... и в клубнике, накрытой белой хренью борозда от осколка...короче весело у меня на даче, недавно в нашем обществе собаку осколком убило, тоже наверное хаотический обстрел...
P.S. дивився наприклад експорт за 23/11 до угорщини і все сходиться, з 13-00 пішло на спад (початок атаки) і до 16-00 екпорт припинився. Але вже наступного дня знову пішли цифри, правда в 3-4 менші
К примеру Бурштынская ТЭС - основные потребители только в Европе. У нас нет у неё потребления. У нас нет сетей передачи Э/Э в центр(это технически сложно и экономически нецелесообразно) с неё и в том же духе. В то же время она у границы и есть уголь из Львов угля.
Украина огромна и ситуация везде разная. Но в результате это выглядит как экспорт при дефиците. Ибо перетоков не существует технически.
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Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 01 гру, 2022 17:13, всього редагувалось 1 раз.