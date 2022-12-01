Додано: Чет 01 гру, 2022 16:55

съездил на дачу с ночёвкой под передок, шумно...орки стреляли, градами по Степногорску, из танка активнореактивными куда то через Днепр, и по чуть чуть вокруг, им от нас тоже прилетало, около 12 ночи возле меня отработала наша сау, очень быстро 3 выстрела активнореактивными и свалили, но стёкла у меня конкретно дрожали...миномёта ночью не было, под утро тишина, днём непонятные обстрелы, и я уже собирался домой, закрываю форточку снаружи, вдруг неслабый взрыв, и 2 окна высыпаются вниз..., причём именно большие стёкла, форточки и маленькое окно-целые...

и в клубнике, накрытой белой хренью борозда от осколка...короче весело у меня на даче, недавно в нашем обществе собаку осколком убило, тоже наверное хаотический обстрел...