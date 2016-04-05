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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 28522853285428552856>
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 17:17

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Якщо є надлишок виробництва на заході дердави, то чому ні. Питання ж доставки на схід і розподілу може бути не вирішене.


так в тому то й справа що Закарпатську область жорстко вирубають на рівні Києва, а через область енергія йде орбанятам. Чуток несправедливо мягко кажучи

Это "международные контракты" между объектами хозяйственной деятельности и они решаются в ином формате.
В то же время, перетоки независимо от ограничения на экспорт возможны в пиковые времена выработки(не потребления).
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 17:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Голоса Херсона. "За украинский флажок на одежде нас забирали на подвал"

pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 17:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:К примеру Бурштынская ТЭС
- основные потребители только в Европе.
У нас нет у неё потребления.

Не так:
«Острів» утворювала Бурштинська електростанція ВАТ «Західенерго» (Івано-Франківська обл.) разом з прилеглою до неї електромережею та власними споживачами електроенергії в межах Закарпатської, північного заходу Івано-Франківської та півдня Львівської областей і охоплює територію площею 27 тис. км² з населенням близько 3 млн людей. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1 ... 1%96%D0%B2

Після атак в самому Бурштині ішли довготривалі відключення електрики, а цього тижня все Прикарпаття взагалі було чи не найпроблемніше.
А от чи продавали чи купляли було би цікаво взнати.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 17:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Лавров сказав правду про війну | Віталій Портников

pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 17:47

  Hotab написав:edvardd , вы туда ездите за разносторонними ощущениями, или вы сохранились и сможете ребутнуться, если что?

  Letusrock написав:дійсно може бути експорт

Якщо є надлишок виробництва на заході дердави, то чому ні. Питання ж доставки на схід і розподілу може бути не вирішене.

ну прилететь может и во Львове,на дачу еду в последнее время одеваю бронежилет...правда прилетело неожиданно... а чего например народ по горам лазит?...
да и дачу пытаюсь сохранить, после войны, те кто на дачу не ездил, будут бурьян годами выгребать, да и садить всё назад...про бурьян - я летом его скосил на пешеходной дорожке метров 15, потом я оттуда выгреб 2 ведра семян... :shock:
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 17:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:roberto dark звісно не все погано: 100к непідготованих ч.мобіків повністю зупинила наш наступ. Коли підтягнетеся ще 200к більш навчених то цілком ймовірно, що нам доведеться відступати, зокрема в Донецькій області.

100 тис. чмобіків в них вже немає. Тих 200 тис, що лишилися - вистачить протягнути до середини весни. Далі - або нова "часткова" мобілізація, або повна мобілізація...
Ніяких можливостей суттєвих просувань у орків немає.
Повна мобілізація в ОРДЛО теж скасована - тіпа це ж педерація...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 17:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Далі - або нова "часткова" мобілізація, або повна мобілізація...

Ну та вони ж розсилають повістки на січень - це раз. Два, зараз закінчиться осінній призив, і 130 тис. строковиків плавно перейдуть в категорію "мобілізовані".
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 17:54

  Denik написав:100 тис. чмобіків в них вже немає. Тих 200 тис, що лишилися ...

Є посилання на джерела цієї інформації? Чому ми не бачимо +100 тис. у цифрах Генштабу?
fler
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 17:55

fler , він про тих, хто лікується в тому числі. Але вони повернуться. Частково.


Безповоротні втрати росії у війні становлять близько 200 тисяч людей – радник керівника ОПУ Подоляк

До них відносяться ампутанти, полонені, тяжко хворі, зниклі безвісти.

🇺🇦Реальная Война
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 01 гру, 2022 17:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 17:55

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт представить уряду ФРН пропозицію про розміщення систем ППО Patriot в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію міністра оборони Польші Маріуша Блащака.
https://www.rbc.ua/rus/news/minoboroni-nimechchini-predstavit-uryadu-1669845802.html
sashaqbl
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