Hotab написав:Якщо є надлишок виробництва на заході дердави, то чому ні. Питання ж доставки на схід і розподілу може бути не вирішене.
так в тому то й справа що Закарпатську область жорстко вирубають на рівні Києва, а через область енергія йде орбанятам. Чуток несправедливо мягко кажучи
Это "международные контракты" между объектами хозяйственной деятельности и они решаются в ином формате. В то же время, перетоки независимо от ограничения на экспорт возможны в пиковые времена выработки(не потребления).
Kudrjavuy написав:К примеру Бурштынская ТЭС - основные потребители только в Европе. У нас нет у неё потребления.
Не так:
«Острів» утворювала Бурштинська електростанція ВАТ «Західенерго» (Івано-Франківська обл.) разом з прилеглою до неї електромережею та власними споживачами електроенергії в межах Закарпатської, північного заходу Івано-Франківської та півдня Львівської областей і охоплює територію площею 27 тис. км² з населенням близько 3 млн людей. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1 ... 1%96%D0%B2
Після атак в самому Бурштині ішли довготривалі відключення електрики, а цього тижня все Прикарпаття взагалі було чи не найпроблемніше. А от чи продавали чи купляли було би цікаво взнати.
Hotab написав:edvardd , вы туда ездите за разносторонними ощущениями, или вы сохранились и сможете ребутнуться, если что?
Letusrock написав:дійсно може бути експорт
Якщо є надлишок виробництва на заході дердави, то чому ні. Питання ж доставки на схід і розподілу може бути не вирішене.
ну прилететь может и во Львове,на дачу еду в последнее время одеваю бронежилет...правда прилетело неожиданно... а чего например народ по горам лазит?... да и дачу пытаюсь сохранить, после войны, те кто на дачу не ездил, будут бурьян годами выгребать, да и садить всё назад...про бурьян - я летом его скосил на пешеходной дорожке метров 15, потом я оттуда выгреб 2 ведра семян...
Дюрі-бачі написав:roberto dark звісно не все погано: 100к непідготованих ч.мобіків повністю зупинила наш наступ. Коли підтягнетеся ще 200к більш навчених то цілком ймовірно, що нам доведеться відступати, зокрема в Донецькій області.
100 тис. чмобіків в них вже немає. Тих 200 тис, що лишилися - вистачить протягнути до середини весни. Далі - або нова "часткова" мобілізація, або повна мобілізація... Ніяких можливостей суттєвих просувань у орків немає. Повна мобілізація в ОРДЛО теж скасована - тіпа це ж педерація...