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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2853285428552856>
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 17:58

Членам ЄС нарешті вдалося погодити стелю цін на російську нафту. 60$ за бочку.
https://www.reuters.com/business/energy/eu-seeks-60-russia-oil-price-cap-wsj-says-citing-sources-2022-12-01/
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 18:01

Ні про що. Зараз юралз майже так і продають.

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Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 18:06

Испанские официальные лица усилили меры безопасности в четверг после того, как подтвердили, что за последние дни по меньшей мере шесть бомб в письмах были отправлены в известные цели, в том числе в посольство Украины в Мадриде. Конверты с «пиротехническими материалами» также были отправлены в посольство США, канцелярию премьер-министра, министерство обороны, военную авиабазу и испанский производитель оружия, заявили в МВД. Службы безопасности", - добавил он. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приказал в ответ усилить охрану во всех посольствах Украины.

Непонятно, почему Испания стала мишенью. Службы безопасности страны заявили, что расследование продолжается, и все письма, по-видимому, исходили из страны. Мадрид всегда поддерживал Украину во время войны, поставляя оружие и принимая 130 000 беженцев.
.............
Украина настаивала на членстве в НАТО, но альянс не давал никаких гарантий. Выступая перед журналистами после встречи министров иностранных дел стран НАТО в среду, Кулеба выразил сожаление по поводу принятого в 2008 году решения отложить членство страны в трансатлантическом военном союзе, назвав его «стратегической ошибкой». Однако, несмотря на неоднократные заявления о поддержке на встречах, официальные лица и дипломаты НАТО не установили сроков, когда Украина может присоединиться к альянсу, заявив, что вместо этого основное внимание уделяется помощи стране во время зимы и войны.

https://www.washingtonpost.com/world/2022/12/01/russia-ukraine-war-latest-updates/
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 18:20

  Ой+ написав:
  Kudrjavuy написав:К примеру Бурштынская ТЭС
- основные потребители только в Европе.
У нас нет у неё потребления.

Не так:
«Острів» утворювала Бурштинська електростанція ВАТ «Західенерго» (Івано-Франківська обл.) разом з прилеглою до неї електромережею та власними споживачами електроенергії в межах Закарпатської, північного заходу Івано-Франківської та півдня Львівської областей і охоплює територію площею 27 тис. км² з населенням близько 3 млн людей. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1 ... 1%96%D0%B2

Після атак в самому Бурштині ішли довготривалі відключення електрики, а цього тижня все Прикарпаття взагалі було чи не найпроблемніше.
А от чи продавали чи купляли було би цікаво взнати.

Уйдите лучше от глупости, по причине не понимания!
Ибо "атакам" были подвержены, в первую очередь узловые центры передачи - что называются "Трансформаторные подстанции".
Вам домой, к примеру не подают 10 киловольт?
А ведь 220 не передают по основным линиям от электростанций, ибо это технически глупость. В таком случае сечение кабеля должно быть метровым и более, при чём чисто из меди.

У Вас пробел, ... даже по школьной программе. Именно этим и пользуются москали, для раздувания зрады.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 01 гру, 2022 18:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 18:24

  Hotab написав:Ні про що. Зараз юралз майже так і продають.

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Спасибо и на этом.
Всё же по приведенной Вами таблице пока цены хоть и не намного, но выше. Причём "ненамного" - всего лишь последнюю неделю. Мировые цены снизились, возможно, из-за проблем в Китае, возможно, ещё по каким-то причинам, но нет никакой гарантии, что не вырастут опять.
Конечно, предложение Польши и прибалтов (30-35 долл) было значительно лучше.
Но, к сожалению, sashaqbl, вроде, несколько поторопился.
Во всяком случае, по его ссылке https://www.reuters.com/business/energy/eu-seeks-60-russia-oil-price-cap-wsj-says-citing-sources-2022-12-01/ в гуглопереводе читаем:
1 минута чтения 1 декабря 2022 г. 14:43 GMT+2 Последнее обновление 4 часа назад
ЕС добивается ограничения цен на российскую нефть в $60, сообщает WSJ со ссылкой на источники

ВАШИНГТОН, 1 декабря (Рейтер) - Европейский союз обратился к своим 27 государствам-членам с просьбой поддержать ограничение цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, сообщила в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, попросила блок одобрить предельную цену, поскольку орган начал обсуждение предложения в четверг, сообщила WSJ, добавив, что переговоры могут продолжиться или перейти к соглашению позже в тот же день.
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 18:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Уйдите лучше от глупости, по причине не понимания!
Ибо "атакам" были подвержены, в первую очередь узловые центры передачи - что называются "Трансформаторные подстанции".
Вам домой, к примеру не подают 10 киловольт?

Краще не писати, про те, про що уява зелена:
19 жовтня 2022 Сьогодні вдень під час масової ракетної атаки росії ворожі ракети знову вдарили по Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області https://www.slovoidilo.ua/2022/10/19/no ... etnyj-udar

І це вже була не перша і не остання атака.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 18:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В ЕС договорились о потолке цен на российскую нефть - Reuters
Правительства стран Европейского союза предварительно договорились об ограничении цены на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель.

Как сообщает Reuters, идея стран "Большой семерки" имеет механизм корректировки, позволяющий удерживать ограничение на уровне 5% ниже рыночной цены.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 18:44

  Ой+ написав:
  Kudrjavuy написав:Уйдите лучше от глупости, по причине не понимания!
Ибо "атакам" были подвержены, в первую очередь узловые центры передачи - что называются "Трансформаторные подстанции".
Вам домой, к примеру не подают 10 киловольт?

Краще не писати, про те, про що уява зелена:
19 жовтня 2022 Сьогодні вдень під час масової ракетної атаки росії ворожі ракети знову вдарили по Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області https://www.slovoidilo.ua/2022/10/19/no ... etnyj-udar

І це вже була не перша і не остання атака.

Батенька, я Вам не доХтУР.
Хіба, що Ви не з України...

До речі, на цьому фоні вже оживилося охрінена кількість новоявлених "ОБДАРОВАНИХ":
Пріоритет у відбудові енергетики України має вже зараз віддаватись зеленим електростанціям, – інвестор
https://censor.net/ru/n3384246
Украина должна отстраивать отрасль энергетики, частично уничтоженную российскими войсками, с приоритетом на зеленые электростанции, ведь строительство угольных или газовых ТЭС и ТЭЦ будет означать продолжение использования ископаемого топлива.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Кирилл Костиря, директор юридического направления UDP Renewables, напомнив, что почти все украинские ТЭС, ТЭЦ и ГЭС повреждены, а атомные станции отключаются в связи с атаками россиян. Источник: https://censor.net/ru/n3384246

Вгадайте, з одного разу до чийого гаманця вони заглядають?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 01 гру, 2022 18:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 18:45

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в день, когда в посольство Украины в Испании прислали пакет с бомбой, еще два дипломатических представительства получили письма с "очень конкретными угрозами".
.......
Кулеба добавил, что в среду "произошли и другие тревожные события, не связанные со взрывчаткой, однако с отправкой в посольства Украины очень конкретных угроз". Он отказался говорить, о дипломатических учреждениях в каких именно странах идет речь.

По мнению главы МИД, это дает основания говорить, что происходит "целенаправленная широкомасштабная кампания" против Украины. "Нужно раскрутить полностью цепочки: кто вовлечен, откуда эти цепочки исходят, кто их (письма) присылает", - подчеркнул Кулеба.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/12/1/7151676/
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 18:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:Краще не писати, про те, про що уява зелена:

Кудрявий правий.
Наслідки обстрілу 19 жовтня я бачив особисто(до речі, це була таки перша атака на Бурштинську ТЕС). Влучання були з західного боку від траси. Вгадайте що там?
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