Испанские официальные лица усилили меры безопасности в четверг после того, как подтвердили, что за последние дни по меньшей мере шесть бомб в письмах были отправлены в известные цели, в том числе в посольство Украины в Мадриде. Конверты с «пиротехническими материалами» также были отправлены в посольство США, канцелярию премьер-министра, министерство обороны, военную авиабазу и испанский производитель оружия, заявили в МВД. Службы безопасности", - добавил он. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приказал в ответ усилить охрану во всех посольствах Украины.



Непонятно, почему Испания стала мишенью. Службы безопасности страны заявили, что расследование продолжается, и все письма, по-видимому, исходили из страны. Мадрид всегда поддерживал Украину во время войны, поставляя оружие и принимая 130 000 беженцев.

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Украина настаивала на членстве в НАТО, но альянс не давал никаких гарантий. Выступая перед журналистами после встречи министров иностранных дел стран НАТО в среду, Кулеба выразил сожаление по поводу принятого в 2008 году решения отложить членство страны в трансатлантическом военном союзе, назвав его «стратегической ошибкой». Однако, несмотря на неоднократные заявления о поддержке на встречах, официальные лица и дипломаты НАТО не установили сроков, когда Украина может присоединиться к альянсу, заявив, что вместо этого основное внимание уделяется помощи стране во время зимы и войны.