Испанские официальные лица усилили меры безопасности в четверг после того, как подтвердили, что за последние дни по меньшей мере шесть бомб в письмах были отправлены в известные цели, в том числе в посольство Украины в Мадриде. Конверты с «пиротехническими материалами» также были отправлены в посольство США, канцелярию премьер-министра, министерство обороны, военную авиабазу и испанский производитель оружия, заявили в МВД. Службы безопасности", - добавил он. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приказал в ответ усилить охрану во всех посольствах Украины.
Непонятно, почему Испания стала мишенью. Службы безопасности страны заявили, что расследование продолжается, и все письма, по-видимому, исходили из страны. Мадрид всегда поддерживал Украину во время войны, поставляя оружие и принимая 130 000 беженцев. ............. Украина настаивала на членстве в НАТО, но альянс не давал никаких гарантий. Выступая перед журналистами после встречи министров иностранных дел стран НАТО в среду, Кулеба выразил сожаление по поводу принятого в 2008 году решения отложить членство страны в трансатлантическом военном союзе, назвав его «стратегической ошибкой». Однако, несмотря на неоднократные заявления о поддержке на встречах, официальные лица и дипломаты НАТО не установили сроков, когда Украина может присоединиться к альянсу, заявив, что вместо этого основное внимание уделяется помощи стране во время зимы и войны.
Kudrjavuy написав:К примеру Бурштынская ТЭС - основные потребители только в Европе. У нас нет у неё потребления.
Не так:
«Острів» утворювала Бурштинська електростанція ВАТ «Західенерго» (Івано-Франківська обл.) разом з прилеглою до неї електромережею та власними споживачами електроенергії в межах Закарпатської, північного заходу Івано-Франківської та півдня Львівської областей і охоплює територію площею 27 тис. км² з населенням близько 3 млн людей. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1 ... 1%96%D0%B2
Після атак в самому Бурштині ішли довготривалі відключення електрики, а цього тижня все Прикарпаття взагалі було чи не найпроблемніше. А от чи продавали чи купляли було би цікаво взнати.
Уйдите лучше от глупости, по причине не понимания! Ибо "атакам" были подвержены, в первую очередь узловые центры передачи - что называются "Трансформаторные подстанции". Вам домой, к примеру не подают 10 киловольт? А ведь 220 не передают по основным линиям от электростанций, ибо это технически глупость. В таком случае сечение кабеля должно быть метровым и более, при чём чисто из меди.
У Вас пробел, ... даже по школьной программе. Именно этим и пользуются москали, для раздувания зрады.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 01 гру, 2022 18:25, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Ні про що. Зараз юралз майже так і продають.
Спасибо и на этом. Всё же по приведенной Вами таблице пока цены хоть и не намного, но выше. Причём "ненамного" - всего лишь последнюю неделю. Мировые цены снизились, возможно, из-за проблем в Китае, возможно, ещё по каким-то причинам, но нет никакой гарантии, что не вырастут опять. Конечно, предложение Польши и прибалтов (30-35 долл) было значительно лучше. Но, к сожалению, sashaqbl, вроде, несколько поторопился. Во всяком случае, по его ссылке https://www.reuters.com/business/energy/eu-seeks-60-russia-oil-price-cap-wsj-says-citing-sources-2022-12-01/ в гуглопереводе читаем:
1 минута чтения 1 декабря 2022 г. 14:43 GMT+2 Последнее обновление 4 часа назад ЕС добивается ограничения цен на российскую нефть в $60, сообщает WSJ со ссылкой на источники
ВАШИНГТОН, 1 декабря (Рейтер) - Европейский союз обратился к своим 27 государствам-членам с просьбой поддержать ограничение цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, сообщила в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, попросила блок одобрить предельную цену, поскольку орган начал обсуждение предложения в четверг, сообщила WSJ, добавив, что переговоры могут продолжиться или перейти к соглашению позже в тот же день.
Kudrjavuy написав:Уйдите лучше от глупости, по причине не понимания! Ибо "атакам" были подвержены, в первую очередь узловые центры передачи - что называются "Трансформаторные подстанции". Вам домой, к примеру не подают 10 киловольт?
Kudrjavuy написав:Уйдите лучше от глупости, по причине не понимания! Ибо "атакам" были подвержены, в первую очередь узловые центры передачи - что называются "Трансформаторные подстанции". Вам домой, к примеру не подают 10 киловольт?
Батенька, я Вам не доХтУР. Хіба, що Ви не з України...
До речі, на цьому фоні вже оживилося охрінена кількість новоявлених "ОБДАРОВАНИХ":
Пріоритет у відбудові енергетики України має вже зараз віддаватись зеленим електростанціям, – інвестор https://censor.net/ru/n3384246 Украина должна отстраивать отрасль энергетики, частично уничтоженную российскими войсками, с приоритетом на зеленые электростанции, ведь строительство угольных или газовых ТЭС и ТЭЦ будет означать продолжение использования ископаемого топлива.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Кирилл Костиря, директор юридического направления UDP Renewables, напомнив, что почти все украинские ТЭС, ТЭЦ и ГЭС повреждены, а атомные станции отключаются в связи с атаками россиян. Источник: https://censor.net/ru/n3384246
Вгадайте, з одного разу до чийого гаманця вони заглядають?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 01 гру, 2022 18:48, всього редагувалось 2 разів.
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в день, когда в посольство Украины в Испании прислали пакет с бомбой, еще два дипломатических представительства получили письма с "очень конкретными угрозами". ....... Кулеба добавил, что в среду "произошли и другие тревожные события, не связанные со взрывчаткой, однако с отправкой в посольства Украины очень конкретных угроз". Он отказался говорить, о дипломатических учреждениях в каких именно странах идет речь.
По мнению главы МИД, это дает основания говорить, что происходит "целенаправленная широкомасштабная кампания" против Украины. "Нужно раскрутить полностью цепочки: кто вовлечен, откуда эти цепочки исходят, кто их (письма) присылает", - подчеркнул Кулеба.