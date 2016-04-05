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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2854285528562857>
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 18:48

  pesikot написав:В ЕС договорились о потолке цен на российскую нефть - Reuters
Правительства стран Европейского союза предварительно договорились об ограничении цены на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель.

Как сообщает Reuters, идея стран "Большой семерки" имеет механизм корректировки, позволяющий удерживать ограничение на уровне 5% ниже рыночной цены.


хорошо что переливающая Грет Британ не в ЕС :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
впрочем, в ЕС тоже не идиоты, пойдет как зеленый горошек
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 18:49

17.33
Депутаты Верховной рады большинством голосов сегодня приняли закон, разрешающий солдатам отпуск в условиях военного положения. Раньше такой нормы в законодательстве не было, а военное положение в Украине введено с первого дня войны.

Теперь у военных будет возможность раз в год съездить в оплачиваемый отпуск на срок 10 дней плюс время на дорогу, но не более четырех суток туда и обратно.

Такие же отпуска будут предоставляться по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам, которые определят старшие по званию.

При этом из любого подразделения в отпуск не может уехать более 30% личного состава одновременно.

https://www.bbc.com/russian/live/news-63749988
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 18:53

  cohan написав:
  pesikot написав:В ЕС договорились о потолке цен на российскую нефть - Reuters
Правительства стран Европейского союза предварительно договорились об ограничении цены на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель.

Как сообщает Reuters, идея стран "Большой семерки" имеет механизм корректировки, позволяющий удерживать ограничение на уровне 5% ниже рыночной цены.


хорошо что переливающая Грет Британ не в ЕС :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
впрочем, в ЕС тоже не идиоты, пойдет как зеленый горошек

Переведи с твоего на понимающий
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 18:54

  cohan написав:
  pesikot написав:В ЕС договорились о потолке цен на российскую нефть - Reuters
Правительства стран Европейского союза предварительно договорились об ограничении цены на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель.

Как сообщает Reuters, идея стран "Большой семерки" имеет механизм корректировки, позволяющий удерживать ограничение на уровне 5% ниже рыночной цены.


хорошо что переливающая Грет Британ не в ЕС :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
впрочем, в ЕС тоже не идиоты, пойдет как зеленый горошек

Интересно, а почему не подключить какого нибудь "Солнечного ребёнка" типа Греты Тунберг именно по рфской нефти?
И не создавать новые "схемы"?
Что изначально полный "фонарь".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 18:59

Украина чрезвычайно нуждается в противоракетных комплексах "Пэтриот" для защиты своей гражданской инфраструктуры и танках западного образца для ведения боевых действий против России, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции после двухдневного саммита НАТО. По результатам встречи члены альянса вновь подтвердили, что всецело поддерживают Киев, но пока не заявили о поставках систем ПВО или танков.
"Наша просьба проста: предоставьте "Пэтриоты" как можно быстрее, потому что эта система нужна Украине для защиты своего гражданского населения и критической инфраструктуры. Это не наступательное оружие", - сказал Кулеба.

Он также заявил, что Вооружённым силам Украины нужны танки западного образца, чтобы успешно противостоять армии РФ. По мнению западных военных экспертов, Россия имеет преимущество на фронте с точки зрения бронетехники, поскольку у нее есть обширные запасы, во многом оставшиеся еще с советских времен. ....

"Нам нужна бронетехника, желательно гусеничная, чтобы использовать зимой. Нам нужны танки натовского образца, и это решение нужно принять как можно быстрее", - сказал в связи с этим Кулеба.
.......
При этом конкретных обещаний относительно поставок Украине танков или систем "Пэтриот" на саммите не прозвучало.
.......
Представитель министерства обороны США Пэт Райдер накануне заявил, что Вашингтон пока не планирует поставлять "Пэтриоты" и танки Украине, однако дискуссии по этому вопросу ведутся.
.........
Райдер также сказал, что вопрос предоставления комплексов "Пэтриот" Украине другими государствами - это их суверенное право, однако США ожидают, что решение будет приниматься после обсуждения со всеми союзниками по НАТО.
......
При этом глава Госдепартамента США Энтони Блинкен подтвердил телеканалу Си-эн-эн, что страны НАТО намерены инвестировать в производство боеприпасов для вооружений советского образца, которые остаются на вооружении украинской армии.
.........
В воскресенье газета New York Times сообщила, что члены альянса обсуждают возможность инвестиций в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии, чтобы возобновить производство артиллерийских снарядов советской эпохи.

https://www.bbc.com/russian/news-63814586
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 19:07

Фонд Бертельсмана (Die Bertelsmann Stiftung) провёл опрос о поддержке Украины, 01.12 опубликованы результаты - https://www.dw.com/ru/opros-dola-storonnikov-ukrainy-v-evrosouze-slegka-umensilas/a-63956598.
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 19:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ой+ написав:
  Kudrjavuy написав:Уйдите лучше от глупости, по причине не понимания!
Ибо "атакам" были подвержены, в первую очередь узловые центры передачи - что называются "Трансформаторные подстанции".
Вам домой, к примеру не подают 10 киловольт?

Краще не писати, про те, про що уява зелена:
19 жовтня 2022 Сьогодні вдень під час масової ракетної атаки росії ворожі ракети знову вдарили по Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області https://www.slovoidilo.ua/2022/10/19/no ... etnyj-udar

І це вже була не перша і не остання атака.
В Бурштині якраз і прилітало по трансформаторах
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Наслідки обстрілу 19 жовтня я бачив особисто(до речі, це була таки перша атака на Бурштинську ТЕС). Влучання були з західного боку від траси. Вгадайте що там?

Ви пролітали там і побачили кожне влучання?
Щодо того, що 19.10.22 перша атака, то:
10 жовтня 2022
Росіяни вдарили чотирма ракетами по Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області, одну ракету збили ППО. Ракети влучили у розподільчий пристрій ТЕС. На місці атаки виникла пожежа, над її ліквідацією працювали понад 60 рятувальників. Внаслідок атаки на території Прикарпаття різко знизилась напруга в електромережі, проте наразі в області електропостачання забезпечено.
https://zaxid.net/golova_ivano_frankivs ... _n1550932/
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 19:26

"Предел цены установлен на уровне 60 долларов с условием, что она будет на 5% ниже рыночной цены на российскую нефть, исходя из данных МЭА", - сказал дипломат ЕС. По словам дипломатов ЕС, пересмотр уровня ценового предела будет проводиться каждые два месяца.

https://www.reuters.com/business/energy/eu-agrees-60-barrel-price-cap-russian-seaborne-oil-eu-diplomat-2022-12-01/
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 19:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Є посилання на джерела цієї інформації? Чому ми не бачимо +100 тис. у цифрах Генштабу?

вбиті+поранені+психі+аватари+дезертири+ті, що відкосили після мобілізації.
Denik
 
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