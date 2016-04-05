Украина чрезвычайно нуждается в противоракетных комплексах "Пэтриот" для защиты своей гражданской инфраструктуры и танках западного образца для ведения боевых действий против России, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции после двухдневного саммита НАТО. По результатам встречи члены альянса вновь подтвердили, что всецело поддерживают Киев, но пока не заявили о поставках систем ПВО или танков.

"Наша просьба проста: предоставьте "Пэтриоты" как можно быстрее, потому что эта система нужна Украине для защиты своего гражданского населения и критической инфраструктуры. Это не наступательное оружие", - сказал Кулеба.



Он также заявил, что Вооружённым силам Украины нужны танки западного образца, чтобы успешно противостоять армии РФ. По мнению западных военных экспертов, Россия имеет преимущество на фронте с точки зрения бронетехники, поскольку у нее есть обширные запасы, во многом оставшиеся еще с советских времен. ....



"Нам нужна бронетехника, желательно гусеничная, чтобы использовать зимой. Нам нужны танки натовского образца, и это решение нужно принять как можно быстрее", - сказал в связи с этим Кулеба.

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При этом конкретных обещаний относительно поставок Украине танков или систем "Пэтриот" на саммите не прозвучало.

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Представитель министерства обороны США Пэт Райдер накануне заявил, что Вашингтон пока не планирует поставлять "Пэтриоты" и танки Украине, однако дискуссии по этому вопросу ведутся.

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Райдер также сказал, что вопрос предоставления комплексов "Пэтриот" Украине другими государствами - это их суверенное право, однако США ожидают, что решение будет приниматься после обсуждения со всеми союзниками по НАТО.

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При этом глава Госдепартамента США Энтони Блинкен подтвердил телеканалу Си-эн-эн, что страны НАТО намерены инвестировать в производство боеприпасов для вооружений советского образца, которые остаются на вооружении украинской армии.

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В воскресенье газета New York Times сообщила, что члены альянса обсуждают возможность инвестиций в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии, чтобы возобновить производство артиллерийских снарядов советской эпохи.