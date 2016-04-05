sashaqbl написав:Наслідки обстрілу 19 жовтня я бачив особисто(до речі, це була таки перша атака на Бурштинську ТЕС). Влучання були з західного боку від траси. Вгадайте що там?
Ви пролітали там і побачили кожне влучання? Щодо того, що 19.10.22 перша атака, то:
10 жовтня 2022 Росіяни вдарили чотирма ракетами по Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області, одну ракету збили ППО. Ракети влучили у розподільчий пристрій ТЕС. На місці атаки виникла пожежа, над її ліквідацією працювали понад 60 рятувальників. Внаслідок атаки на території Прикарпаття різко знизилась напруга в електромережі, проте наразі в області електропостачання забезпечено. https://zaxid.net/golova_ivano_frankivs ... _n1550932/
Усі 30 членів НАТО погоджуються з необхідністю вступу України до Альянсу – Стефанішина Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила про прогрес у питанні наближення до НАТО. https://t.me/operativnoZSU
Ще сьогодні Німеччина заявила, що найближчим часом почнуться перемовини про наш вступ до ЄС.
Denik написав:При стелі 50-60 європейським країнам доведеться підіймати військовий бюджет десь до 5% від ВВП, а Україні мобілізовувати армію до 1,5 мільйонів і фізично (ракетними ударами з Криму по Новоросійську) гасити третину російського нафтового експорту + гасити, наприклад, мости через Волгу (їх штук 40) як законні воєнні цілі - щоб погасити опір РФ десь так. Що вибере Європа?
sashaqbl написав:Наслідки обстрілу 19 жовтня я бачив особисто(до речі, це була таки перша атака на Бурштинську ТЕС). Влучання були з західного боку від траси. Вгадайте що там?
Ви пролітали там і побачили кожне влучання? Щодо того, що 19.10.22 перша атака, то:
10 жовтня 2022 Росіяни вдарили чотирма ракетами по Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області, одну ракету збили ППО. Ракети влучили у розподільчий пристрій ТЕС. На місці атаки виникла пожежа, над її ліквідацією працювали понад 60 рятувальників. Внаслідок атаки на території Прикарпаття різко знизилась напруга в електромережі, проте наразі в області електропостачання забезпечено. https://zaxid.net/golova_ivano_frankivs ... _n1550932/
Правительства стран Европейского союза предварительно договорились об ограничении цены на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель.
Как сообщает Reuters, идея стран "Большой семерки" имеет механизм корректировки, позволяющий удерживать ограничение на уровне 5% ниже рыночной цены.
Нажаль такий варіант "ни о чем".
В середньо-строковій перспективі(тобто рік) 60$ була б непогана ціна, але за умов коли "имеет механизм корректировки" така ціна фактично є рівною сьогоднішній ціні рос.нафти. А "на уровне 5% ниже рыночной цены" це взагалі смішно. 5% це 3$. Приблизно такий дисконт рос. нафта мала і до війни. Та і сама сума 3$ - виглядає смішно.
Коротше - ЄВ в черговий раз підтвердила свою слабкість, або можливо слідування лиш своїм власним інтересам, а не тим, які вони широко декларують на словах.
Генштаб ВСУ: россияне начали отвод войск из Запорожской области
«По имеющейся информации, российские оккупационные войска отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации персонал оккупационных администраций населенных пунктов временно занятой территории Запорожской области», – говорится в очередной оперативной сводке Генштаба. https://t.me/astrapress/16703
Інформація про затоплення внаслідок обстрілів росіян головної насосної станції Каховського магістрального каналу підтверджується, передають Патріоти України. https://patrioty.org.ua/politic/okupant ... 45674.html Як повідомив у Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань, російські військові не пускають на об’єкт фахівців, тому отримати повні дані щодо реального стану ГТС неможливо.
"Якщо не почати вирішувати проблеми зараз — ланцюжковою реакцією піде руйнування інших об’єктів каналу" - зазначив Хлань.
За словами місцевого депутата, також на станції немає світла. Генератор окупанти, вочевидь, просто вкрали. Підрив ГНС може залишити весь південь без зрошення, а Іванівський та Генічеський райони Херсонської області та частина Запорізької залишаться без питної води.
Центр журналістських розслідувань уточнює, що в результаті обстрілів Каховського магістрального каналу було підірвано затворний щит для утримання та спуску води. Це могло спричинити вибухову хвилю, яка могла розірвати камеру одного з насосів.
30 листопада журналісти повідомляли про порушення герметизації на ураженому об’єкті, машинну залу затопило ґрунтовими водами. У воді опинилась система вентиляції, дренажні насоси, всі десять основних насосних агрегатів (два з яких разом із електродвигунами), ліфтові шахти.
Без постійного підкачування води з Дніпра бетонні плити по всьому руслу каналу взимку під дією криги можуть бути зруйновані. Тож пошкодження і затоплення головної насосної станції, пише Центр, можуть призвести до поступового знищення всіх об’єктів магістрального каналу, до яких входять 61 насосна станція і близько 200 технічних споруд.
Это чего, их сначало приняли, как беженцев, а теперь приходит понимание?
Ексагент MI6 розповів про величезну мережу диверсантів Путіна по всьому світові, які чекають на наказ вбивати четвер, 1 грудень 2022, 18:50 https://patrioty.org.ua/blogs/eksahent- ... 45646.html Президент РФ Володимир Путін у Великій Британії має мережу шпигунів, готових вбивати у будь-який момент за його наказом, заявив колишній співробітник МІ6 Джуліан Річардс. Ці шпигуни, стверджує він, роками ведуть звичайне цивільне життя, влаштовуючись на роботу навіть у таку важливу галузь промисловості, як національна оборона. Вони часто починають з чорної роботи і просуваються службовими сходами, іноді вдаючись до шантажу та хабарів. Зайнявши важливі позиції і отримавши доступ до інформації, вони намагаються впливати на ситуацію.
Річардс також стверджує, що люди Путіна навчені проникати у комерційні компанії, які надають послуги урядам – такі, як British Aerospace.
«Теоретично вони могли би убити когось, якби їм це знадобилося. Ми знаємо, що Велика Британія завжди була особливою мішенню для росіян. Вони знають, що у нас є потужні зв’язки із американською розвідувальною системою», – підкреслив Джуліан Річардс. Він зазначив, що важко оцінити, наскільки ефективною та розгалуженою є шпигунська мережа Путіна. Росія може бути надзвичайно ефективною у шпигунстві і британська влада може не мати уявлення про його справжні масштаби.
Річардс погодився на розмову після арешту підозрюваних російських шпигунів Сергія Скворцова та його дружини Олени Кулькової у Швеції 23 листопада. За попередніми даними, вони також можуть бути причетними до отруєння Скрипалів. 22 листопада поліція здійснила блискавичний наліт на їхній дім на острові Вармдо поблизу Стокгольма.
Как сообщает РБК-Украина, об этом во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. https://www.rbc.ua/ukr/news/usi-krayini ... 12340.html "У нас есть прогресс в вопросе приближения к НАТО. На последней министерской встрече в Бухаресте все 30 стран-членов НАТО согласились с необходимостью предоставления Украине членства в Альянсе… Члены НАТО подтвердили, что двери перед Украиной открыты", - подчеркнула Стефанишина.
По ее словам, такое решение отличается от того, которое лидеры стран НАТО приняли на саммите в Бухаресте в 2008 году. Оно является "новым мощным сигналом" и показывает отсутствие страха перед давлением России в Альянсе.
Только необходимо окончание Войны, освобождение Украины от оккупантов.