четвер, 1 грудень 2022, 18:50Президент РФ Володимир Путін у Великій Британії має мережу шпигунів, готових вбивати у будь-який момент за його наказом, заявив колишній співробітник МІ6 Джуліан Річардс. Ці шпигуни, стверджує він, роками ведуть звичайне цивільне життя, влаштовуючись на роботу навіть у таку важливу галузь промисловості, як національна оборона. Вони часто починають з чорної роботи і просуваються службовими сходами, іноді вдаючись до шантажу та хабарів. Зайнявши важливі позиції і отримавши доступ до інформації, вони намагаються впливати на ситуацію.Річардс також стверджує, що люди Путіна навчені проникати у комерційні компанії, які надають послуги урядам – такі, як British Aerospace.«Теоретично вони могли би убити когось, якби їм це знадобилося. Ми знаємо, що Велика Британія завжди була особливою мішенню для росіян. Вони знають, що у нас є потужні зв’язки із американською розвідувальною системою», – підкреслив Джуліан Річардс. Він зазначив, що важко оцінити, наскільки ефективною та розгалуженою є шпигунська мережа Путіна. Росія може бути надзвичайно ефективною у шпигунстві і британська влада може не мати уявлення про його справжні масштаби.Річардс погодився на розмову після арешту підозрюваних російських шпигунів Сергія Скворцова та його дружини Олени Кулькової у Швеції 23 листопада. За попередніми даними, вони також можуть бути причетними до отруєння Скрипалів. 22 листопада поліція здійснила блискавичний наліт на їхній дім на острові Вармдо поблизу Стокгольма.