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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2854285528562857
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 19:27

  Ой+ написав:
  sashaqbl написав:Наслідки обстрілу 19 жовтня я бачив особисто(до речі, це була таки перша атака на Бурштинську ТЕС). Влучання були з західного боку від траси. Вгадайте що там?

Ви пролітали там і побачили кожне влучання?
Щодо того, що 19.10.22 перша атака, то:
10 жовтня 2022
Росіяни вдарили чотирма ракетами по Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області, одну ракету збили ППО. Ракети влучили у розподільчий пристрій ТЕС. На місці атаки виникла пожежа, над її ліквідацією працювали понад 60 рятувальників. Внаслідок атаки на території Прикарпаття різко знизилась напруга в електромережі, проте наразі в області електропостачання забезпечено.
https://zaxid.net/golova_ivano_frankivs ... _n1550932/
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 19:29

Це не сон?

Усі 30 членів НАТО погоджуються з необхідністю вступу України до Альянсу – Стефанішина
Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила про прогрес у питанні наближення до НАТО.
https://t.me/operativnoZSU

Ще сьогодні Німеччина заявила, що найближчим часом почнуться перемовини про наш вступ до ЄС.
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 19:29

  sashaqbl написав:Членам ЄС нарешті вдалося погодити стелю цін на російську нафту. 60$ за бочку.
https://www.reuters.com/business/energy/eu-seeks-60-russia-oil-price-cap-wsj-says-citing-sources-2022-12-01/

  Denik написав:При стелі 50-60 європейським країнам доведеться підіймати військовий бюджет десь до 5% від ВВП, а Україні мобілізовувати армію до 1,5 мільйонів і фізично (ракетними ударами з Криму по Новоросійську) гасити третину російського нафтового експорту + гасити, наприклад, мости через Волгу (їх штук 40) як законні воєнні цілі - щоб погасити опір РФ десь так.
Що вибере Європа?
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 19:32

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:
  sashaqbl написав:Наслідки обстрілу 19 жовтня я бачив особисто(до речі, це була таки перша атака на Бурштинську ТЕС). Влучання були з західного боку від траси. Вгадайте що там?

Ви пролітали там і побачили кожне влучання?
Щодо того, що 19.10.22 перша атака, то:
10 жовтня 2022
Росіяни вдарили чотирма ракетами по Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області, одну ракету збили ППО. Ракети влучили у розподільчий пристрій ТЕС. На місці атаки виникла пожежа, над її ліквідацією працювали понад 60 рятувальників. Внаслідок атаки на території Прикарпаття різко знизилась напруга в електромережі, проте наразі в області електропостачання забезпечено.
https://zaxid.net/golova_ivano_frankivs ... _n1550932/

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Даже у Вас нет слов?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 19:33

  pesikot написав:В ЕС договорились о потолке цен на российскую нефть - Reuters
Правительства стран Европейского союза предварительно договорились об ограничении цены на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель.

Как сообщает Reuters, идея стран "Большой семерки" имеет механизм корректировки, позволяющий удерживать ограничение на уровне 5% ниже рыночной цены.

Нажаль такий варіант "ни о чем".

В середньо-строковій перспективі(тобто рік) 60$ була б непогана ціна, але за умов коли "имеет механизм корректировки" така ціна фактично є рівною сьогоднішній ціні рос.нафти.
А "на уровне 5% ниже рыночной цены" це взагалі смішно. 5% це 3$. Приблизно такий дисконт рос. нафта мала і до війни. Та і сама сума 3$ - виглядає смішно.

Коротше - ЄВ в черговий раз підтвердила свою слабкість, або можливо слідування лиш своїм власним інтересам, а не тим, які вони широко декларують на словах.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 19:41

Генштаб ВСУ: россияне начали отвод войск из Запорожской области

«По имеющейся информации, российские оккупационные войска отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации персонал оккупационных администраций населенных пунктов временно занятой территории Запорожской области», – говорится в очередной оперативной сводке Генштаба.
https://t.me/astrapress/16703
в зоне рус уже воют на эту тему
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 19:44

Ещё триллион?
Інформація про затоплення внаслідок обстрілів росіян головної насосної станції Каховського магістрального каналу підтверджується, передають Патріоти України.
https://patrioty.org.ua/politic/okupant ... 45674.html
Як повідомив у Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань, російські військові не пускають на об’єкт фахівців, тому отримати повні дані щодо реального стану ГТС неможливо.

"Якщо не почати вирішувати проблеми зараз — ланцюжковою реакцією піде руйнування інших об’єктів каналу" - зазначив Хлань.

За словами місцевого депутата, також на станції немає світла. Генератор окупанти, вочевидь, просто вкрали. Підрив ГНС може залишити весь південь без зрошення, а Іванівський та Генічеський райони Херсонської області та частина Запорізької залишаться без питної води.

Центр журналістських розслідувань уточнює, що в результаті обстрілів Каховського магістрального каналу було підірвано затворний щит для утримання та спуску води. Це могло спричинити вибухову хвилю, яка могла розірвати камеру одного з насосів.

30 листопада журналісти повідомляли про порушення герметизації на ураженому об’єкті, машинну залу затопило ґрунтовими водами. У воді опинилась система вентиляції, дренажні насоси, всі десять основних насосних агрегатів (два з яких разом із електродвигунами), ліфтові шахти.

Без постійного підкачування води з Дніпра бетонні плити по всьому руслу каналу взимку під дією криги можуть бути зруйновані. Тож пошкодження і затоплення головної насосної станції, пише Центр, можуть призвести до поступового знищення всіх об’єктів магістрального каналу, до яких входять 61 насосна станція і близько 200 технічних споруд.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 19:47

Это чего, их сначало приняли, как беженцев, а теперь приходит понимание?
Ексагент MI6 розповів про величезну мережу диверсантів Путіна по всьому світові, які чекають на наказ вбивати
четвер, 1 грудень 2022, 18:50
https://patrioty.org.ua/blogs/eksahent- ... 45646.html
Президент РФ Володимир Путін у Великій Британії має мережу шпигунів, готових вбивати у будь-який момент за його наказом, заявив колишній співробітник МІ6 Джуліан Річардс. Ці шпигуни, стверджує він, роками ведуть звичайне цивільне життя, влаштовуючись на роботу навіть у таку важливу галузь промисловості, як національна оборона. Вони часто починають з чорної роботи і просуваються службовими сходами, іноді вдаючись до шантажу та хабарів. Зайнявши важливі позиції і отримавши доступ до інформації, вони намагаються впливати на ситуацію.

Річардс також стверджує, що люди Путіна навчені проникати у комерційні компанії, які надають послуги урядам – такі, як British Aerospace.

«Теоретично вони могли би убити когось, якби їм це знадобилося. Ми знаємо, що Велика Британія завжди була особливою мішенню для росіян. Вони знають, що у нас є потужні зв’язки із американською розвідувальною системою», – підкреслив Джуліан Річардс. Він зазначив, що важко оцінити, наскільки ефективною та розгалуженою є шпигунська мережа Путіна. Росія може бути надзвичайно ефективною у шпигунстві і британська влада може не мати уявлення про його справжні масштаби.

Річардс погодився на розмову після арешту підозрюваних російських шпигунів Сергія Скворцова та його дружини Олени Кулькової у Швеції 23 листопада. За попередніми даними, вони також можуть бути причетними до отруєння Скрипалів. 22 листопада поліція здійснила блискавичний наліт на їхній дім на острові Вармдо поблизу Стокгольма.

- Почему не слушали сразу?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 19:50

Ой+ я проїжджав там після влучання і бачив де горіло...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 20:27

А это официально:
Как сообщает РБК-Украина, об этом во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
https://www.rbc.ua/ukr/news/usi-krayini ... 12340.html
"У нас есть прогресс в вопросе приближения к НАТО. На последней министерской встрече в Бухаресте все 30 стран-членов НАТО согласились с необходимостью предоставления Украине членства в Альянсе… Члены НАТО подтвердили, что двери перед Украиной открыты", - подчеркнула Стефанишина.

По ее словам, такое решение отличается от того, которое лидеры стран НАТО приняли на саммите в Бухаресте в 2008 году. Оно является "новым мощным сигналом" и показывает отсутствие страха перед давлением России в Альянсе.

Только необходимо окончание Войны, освобождение Украины от оккупантов.
Kudrjavuy
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