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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2855285628572858
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 20:49

  Kudrjavuy написав:Только необходимо окончание Войны, освобождение Украины от оккупантов.

Правила придуманные людьми очень легко людьми же и меняются, россия семимильными шагами идёт к своей мечте - воевать с НАТО.
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 21:13

  edvardd написав:да и дачу пытаюсь сохранить, после войны, те кто на дачу не ездил, будут бурьян годами выгребать, да и садить всё назад...про бурьян - я летом его скосил на пешеходной дорожке метров 15, потом я оттуда выгреб 2 ведра семян... :shock:
и за сколько ведер семян нынче можно сторговать запасную голову?
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 21:16

  fler написав:
  Denik написав:100 тис. чмобіків в них вже немає. Тих 200 тис, що лишилися ...

Є посилання на джерела цієї інформації? Чому ми не бачимо +100 тис. у цифрах Генштабу?

Основной источник цифр от Деника - "я хочу, чтобы так было".
О достоверности такого рода "справочника", думаю, каждый может судить из личного жизненного опыта
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 21:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Коротше - ЄВ в черговий раз підтвердила свою слабкість, або можливо слідування лиш своїм власним інтересам, а не тим, які вони широко декларують на словах.

Я скажу по іншому - слідувати своїм короткотерміновим інтересам.
Витрати на пройобані в рф активи, такі як літаки, автомобільні заводи, спільні підприємства, частку в Північних потоках та пов'язаних газогонах + збільшення військових бюджетів в тому числі на постачання Україні, та утримання біженців з України, Сирії, Лівії та на енергетичну кризу в її найгіршому прояві будуть на порядок більшими аніж втрати на те, щоб впаяти хуйлу нафтове ембарго у 2008 за агресію в Грузії, особливо на фоні падіння нафтових цін наприкінці 2008 - у 2009.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 21:26

  Denik написав:
  andrijk777 написав:Коротше - ЄВ в черговий раз підтвердила свою слабкість, або можливо слідування лиш своїм власним інтересам, а не тим, які вони широко декларують на словах.

Я скажу по іншому - слідувати своїм короткотерміновим інтересам.
Витрати на пройобані в рф активи, такі як літаки, автомобільні заводи, спільні підприємства, частку в Північних потоках та пов'язаних газогонах + збільшення військових бюджетів в тому числі на постачання Україні, та утримання біженців з України, Сирії, Лівії та на енергетичну кризу в її найгіршому прояві будуть на порядок більшими аніж втрати на те, щоб впаяти хуйлу нафтове ембарго у 2008 за агресію в Грузії, особливо на фоні падіння нафтових цін наприкінці 2008 - у 2009.

Ребята вы ничего не путаете? В ЕС демократия. Что не запрещено то разрешено. На каком основании им бы вдруг запретили иметь бизнес в/с РФ? Ещё там политическая конкуренция и недовольный народ может снести любого политика (Борю Джонсона помните?)

Это не то что у нас президент что то взял и запретил, не буду приводить примеры.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 21:38

За оцінками Генштабу, втрати української армії складають до 13 тисяч військових — Подоляк.
https://t.me/voynareal/44076
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 21:46

  juristkostya написав:
  edvardd написав:да и дачу пытаюсь сохранить, после войны, те кто на дачу не ездил, будут бурьян годами выгребать, да и садить всё назад...про бурьян - я летом его скосил на пешеходной дорожке метров 15, потом я оттуда выгреб 2 ведра семян... :shock:
и за сколько ведер семян нынче можно сторговать запасную голову?

Волонтёры тоже не имеют запасной головы и их никто не заставляет. Так что может человек не спроста ездит туда..
maza5
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 22:10

Ссылку не дам. Ресурс козлиный . Простите.

«Здравствуй, А..... 

Я врач из Херсона, пророссийский по жизни и твой подписчик с 2014г.

Первая информация о том, что Херсон будет сдан российскими войсками мне проступила от знакомого из ВГА 08.10.22, ровно через три дня после подписания Путиным указа о присоединении Херсонской области к России.

То есть, когда в Кремле проходили торжественные мероприятия по итогам Референдума, решение о сдачи Херсона было уже принято.

Думаю, и референдумы так спешно проводились по той же причине.

Видимо, совсем уж  позориться с предательством поверившего России населения Кремль (на фоне Харьковской области) не захотел, а для внутреннего обоснования эвакуации и раздачи сертификатов нужен был статус региона как российского.

Этот знакомый из ВГА видимо сболтнул лишнего, потому что после этого еще 10 дней официальные источники заверяли, что слухи об эвакуации, а тем более  о сдаче, распускают паникёры и диверсанты.

Но 19.10, когда, когда на все телефоны внезапно посыпались смс-ки с призывом от имени ВГА срочно покинуть город, я понял, что таки да – реализуется заранее задуманный план о сдаче.

Все россказни про «битву за Херсон», превращении его в «крепость», «давайте уйдём, что бы не мешать нашим воинам делать свою работу» и эвакуироваться нужно из-за «массовых обстрелов ВСУ жилых кварталов» всерьёз не воспринимались

– никакого создания оборонительных сооружений в городе и в ближайшем пригороде не наблюдалось,  никаких «массовых обстрелов жилых кварталов» тоже не было

– били, довольно точно, по переправам, местам дислокации ВС РФ и видных деятелей ВГА.

По гражданским если и прилетало, то нечасто и не массово – вероятно, банально  мазали.

Сейчас в Крыму в «эвакуации». 10т.р. единовременной помощи получил только через месяц после подачи заявления, помощь в 100 т.р. не получил до сих пор (месяц) , и неизвестно, когда получу – любезно предоставленная «горячая линия» фактически нерабочая.

Хотя в Краснодарском крае мои знакомые херсонцы всю денежную помощь получили почти сразу.

Но самое неприятное – я/мы (медики из Херсонской обл) не можем получить работу по специальности.

Для системы здравоохранения РФ мы - «иностранные специалисты».

Для того, что бы нас взяли на работу в больницу, нужно пройти небыструю и непростую процедуру «признания» медицинского образования и медицинской специальности.

И не на месте, а там, где назначат.

И все расходы, естественно, за свой счёт.

То есть, для работы в «российском Херсоне» мы были достаточно квалифицированными, а вот для работы собственно в России – уже нет. И вот понятие «освобождение» играет уже новыми красками...
 
Взгляд врача

Фактически, именно РФ создала «новую украинскую нацию» и её способность эффективно обороняться.

Как укрепить хилый организм со слабым иммунитетом?

Закаливанием, регулярными физическими тренировками и вакцинацией с вовремя проведенной ревакцинацией.

Здоровое питание и комфортный охранительный  режим на время проведения оздоравливающих мероприятий.

Таким методом мотивированного «дохляка» можно превратить в спортсмена. Именно это, как заботливый доктор, и проделала Россия с чахлым изначально организмом нового постмайданного бандеровского государства на территории Украины.

Вспомним – множество пророссийских регионов с массовыми антимайдановскими выступлениями.

Полная чехарда, неразбериха в аппарате государственной власти, слабая армия – луганчане под предводительством  Болотова без особого труда захватывают управление СБУ в Луганске, а  на сторону отряда Стрелкова в Славянске переходит целое подразделение, направленное на подавление этих повстанцев.

Переходит с вверенной ему тяжелой техникой. Воинская часть, расквартированная в Днепропетровске, полностью расформировывается  пришедшими в ужас майданными «ватажками», которым катастрофически не хватает легитимности.  

И тут приходит искусный доктор Россия, иии... начинает планомерное лечение. 

Что такое прививка? Посредством ослабленной инфекции заставить организм переболеть в лёгкой форме, что  приводёт к выработке выраженного иммунитета.
там еще есть продолжение, но и так думаю ясно, о чем речь. Последнему ватнику уже понятно, что война проиграна. Идёт интенсивный поиск причин и оправданий.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 01 гру, 2022 22:18, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 22:15

  maza5 написав:
  juristkostya написав:
  edvardd написав:да и дачу пытаюсь сохранить, после войны, те кто на дачу не ездил, будут бурьян годами выгребать, да и садить всё назад...про бурьян - я летом его скосил на пешеходной дорожке метров 15, потом я оттуда выгреб 2 ведра семян... :shock:
и за сколько ведер семян нынче можно сторговать запасную голову?

Волонтёры тоже не имеют запасной головы и их никто не заставляет. Так что может человек не спроста ездит туда..

Неспроста, само собой. Из подробных отчётов мы видим решаемые задачи.
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