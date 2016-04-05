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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 01 гру, 2022 20:49
Kudrjavuy написав:
Только необходимо окончание Войны, освобождение Украины от оккупантов.
Правила придуманные людьми очень легко людьми же и меняются, россия семимильными шагами идёт к своей мечте - воевать с НАТО.
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Додано: Чет 01 гру, 2022 21:13
edvardd написав:
да и дачу пытаюсь сохранить, после войны, те кто на дачу не ездил, будут бурьян годами выгребать, да и садить всё назад...про бурьян - я летом его скосил на пешеходной дорожке метров 15, потом я оттуда выгреб 2 ведра семян...
и за сколько ведер семян нынче можно сторговать запасную голову?
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Додано: Чет 01 гру, 2022 21:16
fler написав: Denik написав:
100 тис. чмобіків в них вже немає. Тих 200 тис, що лишилися ...
Є посилання на джерела цієї інформації? Чому ми не бачимо +100 тис. у цифрах Генштабу?
Основной источник цифр от Деника - "я хочу, чтобы так было".
О достоверности такого рода "справочника", думаю, каждый может судить из личного жизненного опыта
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Додано: Чет 01 гру, 2022 21:17
andrijk777 написав:
Коротше - ЄВ в черговий раз підтвердила свою слабкість, або можливо слідування лиш своїм власним інтересам, а не тим, які вони широко декларують на словах.
Я скажу по іншому - слідувати своїм короткотерміновим інтересам.
Витрати на пройобані в рф активи, такі як літаки, автомобільні заводи, спільні підприємства, частку в Північних потоках та пов'язаних газогонах + збільшення військових бюджетів в тому числі на постачання Україні, та утримання біженців з України, Сирії, Лівії та на енергетичну кризу в її найгіршому прояві будуть на порядок більшими аніж втрати на те, щоб впаяти хуйлу нафтове ембарго у 2008 за агресію в Грузії, особливо на фоні падіння нафтових цін наприкінці 2008 - у 2009.
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Додано: Чет 01 гру, 2022 21:26
Denik написав: andrijk777 написав:
Коротше - ЄВ в черговий раз підтвердила свою слабкість, або можливо слідування лиш своїм власним інтересам, а не тим, які вони широко декларують на словах.
Я скажу по іншому - слідувати своїм короткотерміновим інтересам.
Витрати на пройобані в рф активи, такі як літаки, автомобільні заводи, спільні підприємства, частку в Північних потоках та пов'язаних газогонах + збільшення військових бюджетів в тому числі на постачання Україні, та утримання біженців з України, Сирії, Лівії та на енергетичну кризу в її найгіршому прояві будуть на порядок більшими аніж втрати на те, щоб впаяти хуйлу нафтове ембарго у 2008 за агресію в Грузії, особливо на фоні падіння нафтових цін наприкінці 2008 - у 2009.
Ребята вы ничего не путаете? В ЕС демократия. Что не запрещено то разрешено. На каком основании им бы вдруг запретили иметь бизнес в/с РФ? Ещё там политическая конкуренция и недовольный народ может снести любого политика (Борю Джонсона помните?)
Это не то что у нас президент что то взял и запретил, не буду приводить примеры.
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Додано: Чет 01 гру, 2022 21:38
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Додано: Чет 01 гру, 2022 21:46
juristkostya написав: edvardd написав:
да и дачу пытаюсь сохранить, после войны, те кто на дачу не ездил, будут бурьян годами выгребать, да и садить всё назад...про бурьян - я летом его скосил на пешеходной дорожке метров 15, потом я оттуда выгреб 2 ведра семян...
и за сколько ведер семян нынче можно сторговать запасную голову?
Волонтёры тоже не имеют запасной головы и их никто не заставляет. Так что может человек не спроста ездит туда..
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Додано: Чет 01 гру, 2022 22:10
«Здравствуй, А.....
Я врач из Херсона, пророссийский по жизни и твой подписчик с 2014г.
Первая информация о том, что Херсон будет сдан российскими войсками мне проступила от знакомого из ВГА 08.10.22, ровно через три дня после подписания Путиным указа о присоединении Херсонской области к России.
То есть, когда в Кремле проходили торжественные мероприятия по итогам Референдума, решение о сдачи Херсона было уже принято.
Думаю, и референдумы так спешно проводились по той же причине.
Видимо, совсем уж позориться с предательством поверившего России населения Кремль (на фоне Харьковской области) не захотел, а для внутреннего обоснования эвакуации и раздачи сертификатов нужен был статус региона как российского.
Этот знакомый из ВГА видимо сболтнул лишнего, потому что после этого еще 10 дней официальные источники заверяли, что слухи об эвакуации, а тем более о сдаче, распускают паникёры и диверсанты.
Но 19.10, когда, когда на все телефоны внезапно посыпались смс-ки с призывом от имени ВГА срочно покинуть город, я понял, что таки да – реализуется заранее задуманный план о сдаче.
Все россказни про «битву за Херсон», превращении его в «крепость», «давайте уйдём, что бы не мешать нашим воинам делать свою работу» и эвакуироваться нужно из-за «массовых обстрелов ВСУ жилых кварталов» всерьёз не воспринимались
– никакого создания оборонительных сооружений в городе и в ближайшем пригороде не наблюдалось, никаких «массовых обстрелов жилых кварталов» тоже не было
– били, довольно точно, по переправам, местам дислокации ВС РФ и видных деятелей ВГА.
По гражданским если и прилетало, то нечасто и не массово – вероятно, банально мазали.
Сейчас в Крыму в «эвакуации». 10т.р. единовременной помощи получил только через месяц после подачи заявления, помощь в 100 т.р. не получил до сих пор (месяц) , и неизвестно, когда получу – любезно предоставленная «горячая линия» фактически нерабочая.
Хотя в Краснодарском крае мои знакомые херсонцы всю денежную помощь получили почти сразу.
Но самое неприятное – я/мы (медики из Херсонской обл) не можем получить работу по специальности.
Для системы здравоохранения РФ мы - «иностранные специалисты».
Для того, что бы нас взяли на работу в больницу, нужно пройти небыструю и непростую процедуру «признания» медицинского образования и медицинской специальности.
И не на месте, а там, где назначат.
И все расходы, естественно, за свой счёт.
То есть, для работы в «российском Херсоне» мы были достаточно квалифицированными, а вот для работы собственно в России – уже нет. И вот понятие «освобождение» играет уже новыми красками...
Взгляд врача
Фактически, именно РФ создала «новую украинскую нацию» и её способность эффективно обороняться.
Как укрепить хилый организм со слабым иммунитетом?
Закаливанием, регулярными физическими тренировками и вакцинацией с вовремя проведенной ревакцинацией.
Здоровое питание и комфортный охранительный режим на время проведения оздоравливающих мероприятий.
Таким методом мотивированного «дохляка» можно превратить в спортсмена. Именно это, как заботливый доктор, и проделала Россия с чахлым изначально организмом нового постмайданного бандеровского государства на территории Украины.
Вспомним – множество пророссийских регионов с массовыми антимайдановскими выступлениями.
Полная чехарда, неразбериха в аппарате государственной власти, слабая армия – луганчане под предводительством Болотова без особого труда захватывают управление СБУ в Луганске, а на сторону отряда Стрелкова в Славянске переходит целое подразделение, направленное на подавление этих повстанцев.
Переходит с вверенной ему тяжелой техникой. Воинская часть, расквартированная в Днепропетровске, полностью расформировывается пришедшими в ужас майданными «ватажками», которым катастрофически не хватает легитимности.
И тут приходит искусный доктор Россия, иии... начинает планомерное лечение.
Что такое прививка? Посредством ослабленной инфекции заставить организм переболеть в лёгкой форме, что приводёт к выработке выраженного иммунитета.
там еще есть продолжение, но и так думаю ясно, о чем речь. Последнему ватнику уже понятно, что война проиграна. Идёт интенсивный поиск причин и оправданий.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 01 гру, 2022 22:18, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 01 гру, 2022 22:15
maza5 написав: juristkostya написав: edvardd написав:
да и дачу пытаюсь сохранить, после войны, те кто на дачу не ездил, будут бурьян годами выгребать, да и садить всё назад...про бурьян - я летом его скосил на пешеходной дорожке метров 15, потом я оттуда выгреб 2 ведра семян...
и за сколько ведер семян нынче можно сторговать запасную голову?
Волонтёры тоже не имеют запасной головы и их никто не заставляет. Так что может человек не спроста ездит туда..
Неспроста, само собой. Из подробных отчётов мы видим решаемые задачи.
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