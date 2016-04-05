«Здравствуй, А.....



Я врач из Херсона, пророссийский по жизни и твой подписчик с 2014г.



Первая информация о том, что Херсон будет сдан российскими войсками мне проступила от знакомого из ВГА 08.10.22, ровно через три дня после подписания Путиным указа о присоединении Херсонской области к России.



То есть, когда в Кремле проходили торжественные мероприятия по итогам Референдума, решение о сдачи Херсона было уже принято.



Думаю, и референдумы так спешно проводились по той же причине.



Видимо, совсем уж позориться с предательством поверившего России населения Кремль (на фоне Харьковской области) не захотел, а для внутреннего обоснования эвакуации и раздачи сертификатов нужен был статус региона как российского.



Этот знакомый из ВГА видимо сболтнул лишнего, потому что после этого еще 10 дней официальные источники заверяли, что слухи об эвакуации, а тем более о сдаче, распускают паникёры и диверсанты.



Но 19.10, когда, когда на все телефоны внезапно посыпались смс-ки с призывом от имени ВГА срочно покинуть город, я понял, что таки да – реализуется заранее задуманный план о сдаче.



Все россказни про «битву за Херсон», превращении его в «крепость», «давайте уйдём, что бы не мешать нашим воинам делать свою работу» и эвакуироваться нужно из-за «массовых обстрелов ВСУ жилых кварталов» всерьёз не воспринимались



– никакого создания оборонительных сооружений в городе и в ближайшем пригороде не наблюдалось, никаких «массовых обстрелов жилых кварталов» тоже не было



– били, довольно точно, по переправам, местам дислокации ВС РФ и видных деятелей ВГА.



По гражданским если и прилетало, то нечасто и не массово – вероятно, банально мазали.



Сейчас в Крыму в «эвакуации». 10т.р. единовременной помощи получил только через месяц после подачи заявления, помощь в 100 т.р. не получил до сих пор (месяц) , и неизвестно, когда получу – любезно предоставленная «горячая линия» фактически нерабочая.



Хотя в Краснодарском крае мои знакомые херсонцы всю денежную помощь получили почти сразу.



Но самое неприятное – я/мы (медики из Херсонской обл) не можем получить работу по специальности.



Для системы здравоохранения РФ мы - «иностранные специалисты».



Для того, что бы нас взяли на работу в больницу, нужно пройти небыструю и непростую процедуру «признания» медицинского образования и медицинской специальности.



И не на месте, а там, где назначат.



И все расходы, естественно, за свой счёт.



То есть, для работы в «российском Херсоне» мы были достаточно квалифицированными, а вот для работы собственно в России – уже нет. И вот понятие «освобождение» играет уже новыми красками...



Взгляд врача



Фактически, именно РФ создала «новую украинскую нацию» и её способность эффективно обороняться.



Как укрепить хилый организм со слабым иммунитетом?



Закаливанием, регулярными физическими тренировками и вакцинацией с вовремя проведенной ревакцинацией.



Здоровое питание и комфортный охранительный режим на время проведения оздоравливающих мероприятий.



Таким методом мотивированного «дохляка» можно превратить в спортсмена. Именно это, как заботливый доктор, и проделала Россия с чахлым изначально организмом нового постмайданного бандеровского государства на территории Украины.



Вспомним – множество пророссийских регионов с массовыми антимайдановскими выступлениями.



Полная чехарда, неразбериха в аппарате государственной власти, слабая армия – луганчане под предводительством Болотова без особого труда захватывают управление СБУ в Луганске, а на сторону отряда Стрелкова в Славянске переходит целое подразделение, направленное на подавление этих повстанцев.



Переходит с вверенной ему тяжелой техникой. Воинская часть, расквартированная в Днепропетровске, полностью расформировывается пришедшими в ужас майданными «ватажками», которым катастрофически не хватает легитимности.



И тут приходит искусный доктор Россия, иии... начинает планомерное лечение.



Что такое прививка? Посредством ослабленной инфекции заставить организм переболеть в лёгкой форме, что приводёт к выработке выраженного иммунитета.

