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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2856285728582859
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 22:32

  vitaliian написав: На каком основании им бы вдруг запретили иметь бизнес в/с РФ?

То есть, массовое признание "спонсором терроризма" не позволяет даже ввести ограничения на частный бизнес... А сколько шуму-то было вокруг этого.....
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 22:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Ребята вы ничего не путаете? В ЕС демократия. Что не запрещено то разрешено. На каком основании им бы вдруг запретили иметь бизнес в/с РФ?

санкції.
Буде найвеселіший варіант. Україні дадуть спочатку польські Міг-29 з безлімітними Хармами для вибиття всього російського ППО у Європейській частині. Просто відвести ППО педерація не зможе - інакше вся арта і бронетехніка буде розбита з байрактарів, а піхота закидана гранатами з легких БПЛА + міни з мінометів для бліндажів.
Наступний ключовий етап - це вибори в Туреччині, які Ердогану важко буде виграти через кризу в турецькій економіці, яка може погіршитись через зменшення туристичного потоку з педерації на фоні нестачі валюти для туризму через європейське нафтове ембарго. Крім того не виключена заборона виїзду чоловіків з педерації бо поточна партія чмобіків закінчиться навесні і будуть нові жести "доброї волі".
Піся цього американцям буде навіть вигідно надати Україні F-16 з крилатими ракетами, якими знищити інфраструктуру дальньої авіації педерації:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D0%B5
хоча б інфраструктуру авіабаз Енгельс та Шайковка (з літаками, які не встигнуть/не зможуть з'їбатися), сховища боєприпасів, ремонтні ангари а також авіазаводи в Казані (з Ту-160М2, що будуються) + заводи газотурбінних двигунів.
Після цього знищуються мости через Волгу - після цього створюються умови для капітуляції і переговорів про репарації.
Denik
 
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