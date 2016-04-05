То есть, массовое признание "спонсором терроризма" не позволяет даже ввести ограничения на частный бизнес... А сколько шуму-то было вокруг этого.....
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Додано: Чет 01 гру, 2022 22:32
Додано: Чет 01 гру, 2022 22:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
санкції.
Буде найвеселіший варіант. Україні дадуть спочатку польські Міг-29 з безлімітними Хармами для вибиття всього російського ППО у Європейській частині. Просто відвести ППО педерація не зможе - інакше вся арта і бронетехніка буде розбита з байрактарів, а піхота закидана гранатами з легких БПЛА + міни з мінометів для бліндажів.
Наступний ключовий етап - це вибори в Туреччині, які Ердогану важко буде виграти через кризу в турецькій економіці, яка може погіршитись через зменшення туристичного потоку з педерації на фоні нестачі валюти для туризму через європейське нафтове ембарго. Крім того не виключена заборона виїзду чоловіків з педерації бо поточна партія чмобіків закінчиться навесні і будуть нові жести "доброї волі".
Піся цього американцям буде навіть вигідно надати Україні F-16 з крилатими ракетами, якими знищити інфраструктуру дальньої авіації педерації:
хоча б інфраструктуру авіабаз Енгельс та Шайковка (з літаками, які не встигнуть/не зможуть з'їбатися), сховища боєприпасів, ремонтні ангари а також авіазаводи в Казані (з Ту-160М2, що будуються) + заводи газотурбінних двигунів.
Після цього знищуються мости через Волгу - після цього створюються умови для капітуляції і переговорів про репарації.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 00:06
Ви фантаст.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 01:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
дзвонить будильник і ви прокидаєтесь.
Загалом приємно вас читати. Бо це хочеться пережити все.
Але.
Вже давно у нас є словацькі Міг-29 з замками на пілонах , пристосованими під натівські ракети "повітря -РЛС". Вже давно вони працюють і б'ють РЛС. Наскільки можливо. Але ППО не вибито ще. І не буде повністю. Бо завжди є "методи проти Кості Саприкіна".
Тому далі нема сенсу продовжувати. Хоча як пост підтримки - відмінно. І фінал мені подобається. Ми неодмінно переможемо. Але важче. Не так швидко. А тому , Ями з Флуманами, не тішимось солодкими розповідями, а швидко зі своєю англійською і флексибл майнд записуємось на навчання в Європу на західні зразки зброї. "країна без тебе ніяк"(с).
З.І. Вкладчик нехай не записується. Там його швидко прорахують, що здатний перегнати західний зразок до рідної Московії.
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