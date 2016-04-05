vitaliian написав:Ребята вы ничего не путаете? В ЕС демократия. Что не запрещено то разрешено. На каком основании им бы вдруг запретили иметь бизнес в/с РФ?
санкції. Буде найвеселіший варіант. Україні дадуть спочатку польські Міг-29 з безлімітними Хармами для вибиття всього російського ППО у Європейській частині. Просто відвести ППО педерація не зможе - інакше вся арта і бронетехніка буде розбита з байрактарів, а піхота закидана гранатами з легких БПЛА + міни з мінометів для бліндажів. Наступний ключовий етап - це вибори в Туреччині, які Ердогану важко буде виграти через кризу в турецькій економіці, яка може погіршитись через зменшення туристичного потоку з педерації на фоні нестачі валюти для туризму через європейське нафтове ембарго. Крім того не виключена заборона виїзду чоловіків з педерації бо поточна партія чмобіків закінчиться навесні і будуть нові жести "доброї волі". Піся цього американцям буде навіть вигідно надати Україні F-16 з крилатими ракетами, якими знищити інфраструктуру дальньої авіації педерації: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D0%B5 хоча б інфраструктуру авіабаз Енгельс та Шайковка (з літаками, які не встигнуть/не зможуть з'їбатися), сховища боєприпасів, ремонтні ангари а також авіазаводи в Казані (з Ту-160М2, що будуються) + заводи газотурбінних двигунів. Після цього знищуються мости через Волгу - після цього створюються умови для капітуляції і переговорів про репарації.
Denik написав: Буде найвеселіший варіант. Україні дадуть спочатку польські Міг-29 з безлімітними Хармами для вибиття всього російського ППО у Європейській частині. Просто відвести ППО педерація не зможе - інакше вся арта і бронетехніка буде розбита з байрактарів, а піхота закидана гранатами з легких БПЛА + міни з мінометів для бліндажів. Наступний ключовий етап - це вибори в Туреччині, які Ердогану важко буде виграти через кризу в турецькій економіці, яка може погіршитись через зменшення туристичного потоку з педерації на фоні нестачі валюти для туризму через європейське нафтове ембарго. Крім того не виключена заборона виїзду чоловіків з педерації бо поточна партія чмобіків закінчиться навесні і будуть нові жести "доброї волі". Піся цього американцям буде навіть вигідно надати Україні F-16 з крилатими ракетами, якими знищити інфраструктуру дальньої авіації педерації: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D0%B5 хоча б інфраструктуру авіабаз Енгельс та Шайковка (з літаками, які не встигнуть/не зможуть з'їбатися), сховища боєприпасів, ремонтні ангари а також авіазаводи в Казані (з Ту-160М2, що будуються) + заводи газотурбінних двигунів. Після цього знищуються мости через Волгу - після цього створюються умови для капітуляції і переговорів про репарації.
дзвонить будильник і ви прокидаєтесь. Загалом приємно вас читати. Бо це хочеться пережити все. Але. Вже давно у нас є словацькі Міг-29 з замками на пілонах , пристосованими під натівські ракети "повітря -РЛС". Вже давно вони працюють і б'ють РЛС. Наскільки можливо. Але ППО не вибито ще. І не буде повністю. Бо завжди є "методи проти Кості Саприкіна". Тому далі нема сенсу продовжувати. Хоча як пост підтримки - відмінно. І фінал мені подобається. Ми неодмінно переможемо. Але важче. Не так швидко. А тому , Ями з Флуманами, не тішимось солодкими розповідями, а швидко зі своєю англійською і флексибл майнд записуємось на навчання в Європу на західні зразки зброї. "країна без тебе ніяк"(с).
З.І. Вкладчик нехай не записується. Там його швидко прорахують, що здатний перегнати західний зразок до рідної Московії.
немного погуглил, получается по нашим дачам стреляли осколочным снарядом с электронным взрывателем из танка Т80 или Т90 с подрывом снаряда по времени в воздухе, вычислил, потому что нигде землю не выбрасывало, это немного грустно такие подрывы накрывают большую площадь, да и время между выстрелом и приходом порядка 3-4 секунд...
Разница между нами с РФ и западом в том, что запад понимает, что экономика первична. Санкции конечно есть, но не такого масштаба как мы бы хотели или себе представляем.
Можно посмотреть на ситуацию с другой стороны, если санкции снизят доходы международных корпораций, они заплатят меньше налогов и ресурс помощи Украине тоже снизится (в крайнем варианте - исчезнет).
Напомню Запад не живёт национальной идеей помощи Украине. Там никто не готов голодать или сидеть без э.э. ради победы. Их цель - нашими руками истощить армию РФ. Армию, а не экономику.
Цена на перевозку российской нефти взлетела в преддверии новых санкций
Владельцы танкеров которые все еще готовы загружать российскую нефть, пытаются взимать больше за риски. По данным Bloomberg, средняя ставка фрахта судна для поставок российской нефти из Балтийского моря в Индию может вырасти с $9—11,5 млн до $15 млн ($20 за баррель). Рост цен отражает проблемы, с которыми сталкиваются перевозчики российской нефти. К примеру, возить сырье из России прекратят некоторые из крупнейших владельцев танкеров в Греции.
По данным агентства, средняя ставка фрахта судна для поставок российской нефти из Балтийского моря в Индию может вырасти с $9—11,5 млн до $15 млн ($20 за баррель). Рост цен отражает те проблемы, с которыми сталкиваются перевозчики российской нефти. К примеру, возить сырье из России прекратят некоторые из крупных владельцев танкеров в Греции, после 5 декабря, когда вступят в силу новые ограничения ЕС.
Меньшее количество доступных судов и необходимость переориентации российской нефти от традиционных покупателей в Европе к новым, в Азии и на Ближнем Востоке ,также способствуют повышению ставок - пишет Bloomberg.
яркий пример как санкции повышают доходы корпораций. В этом фарватере и будут двигаться.