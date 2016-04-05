Разница между нами с РФ и западом в том, что запад понимает, что экономика первична. Санкции конечно есть, но не такого масштаба как мы бы хотели или себе представляем.
Можно посмотреть на ситуацию с другой стороны, если санкции снизят доходы международных корпораций, они заплатят меньше налогов и ресурс помощи Украине тоже снизится (в крайнем варианте - исчезнет).
Напомню Запад не живёт национальной идеей помощи Украине. Там никто не готов голодать или сидеть без э.э. ради победы. Их цель - нашими руками истощить армию РФ. Армию, а не экономику.
яркий пример как санкции повышают доходы корпораций. В этом фарватере и будут двигаться.
Якби економіка була "первична" ми б мали програти за місяць, тому що наша економіка в 10 разів менша російської. Причому в РФ є якби "гарантований дохід" з природніх ресурсів, який майже неможливо втратити, хоч пу через свою дурість умудряється і його втрачати.
Для Європи їх економіка "первичней" ніж війна в якійсь Україні. - це очевидно по-моєму.
В цій війні є десятки, а може сотні чинників які впливають на ситуацію і "доходы международных корпораций" це тільки один з них і точно не визначальний.
andrijk777 написав:Якби економіка була "первична" ми б мали програти за місяць, тому що наша економіка в 10 разів менша російської.
Якби не підтримка Заходу до війни, гроші та оснащення, підготовка ЗСУ, яка велася 8 років, то ми б далеко не заїхали на радянських танках з волонтерськими акумуляторами. Вже б вели партизанську боротьбу, в кращому разі...
andrijk777 написав:Якби економіка була "первична" ми б мали програти за місяць, тому що наша економіка в 10 разів менша російської.
Якби не підтримка Заходу до війни, гроші та оснащення, підготовка ЗСУ, яка велася 8 років, то ми б далеко не заїхали на радянських танках з волонтерськими акумуляторами. Вже б вели партизанську боротьбу, в кращому разі...
Якби не підтримка заходу ми б мали ядерну зброю і ніхто б а нас не напав би. Якби не підтримка заходу наші люди 30 років не тікали на захід(ми б закрили кордони). Якби не підтримка заходу ми б не купляли їх товари а розвивали свої виробництва. І т.д.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 02 гру, 2022 11:24, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Якби економіка була "первична" ми б мали програти за місяць
вы спорите с аксиомами. Сначала солдата кормят а потом отправляют на войну. Если армию нечем кормить, сколько бы политики не говорили красивых речей, не записывали под вечер влоги и сториз - армия воевать не будет.
Экономика РФ это колосс на глиняных ногах. Все эти штампы "2я армия мира" и "Киев за 3 дня" придумал местный Геббельс для устрашения врагов (чтобы со страху сами сдались).
РФ как и мы ничего не производит, даже огурцы маринованные импортируют из Индии (клеят конечно русскую этикетку). А зачем производства если продал нефть => купил что угодно. Небольшая помощь запада + замороженные активы + санкции уравняли наши экономические возможности воевать с РФ.
Мобилизацию кстати временно прекратили из за того, что чмобиков не во что одеть. Китайские и Белорусские заводы в 3 смены шьют им трусы и шинели.
Турецька компанія Karpowership відправить в Україну судна силових установок, – Nikkei Asia.
«Ми обговорюємо з керівництвом «Укренерго» розміщення під Одесою трьох суднових електростанцій загальною потужністю 300 мегават. Ними можна забезпечити електроенергією до 1 млн абонентів». https://t.me/lachentyt/23408
Одесса спасена, пуйло не решится разбомбить то, что принадлежит Эрдогану. Тем более в зерновой сделке договорились по Одессе не стрелять (но я вам этого не говорил).
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 02 гру, 2022 11:33, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав: Экономика РФ это колосс на глиняных ногах.
Це також аксіома? Ні економіка РФ набагато міцніша ніж економіка США чи Китаю, просто менша. Природні ресурси потрібні усім і завжди і завжди будуть в ціні, навіть після ядерної війни. А ось китайські чи американські товари потрібно ще продати і витримати конкуренцію. Саме тому в СА чи Катарі живуть краще ніж в США чи Китаї.
vitaliian написав:Все эти штампы "2я армия мира" и "Киев за 3 дня" придумал местный Геббельс для устрашения врагов (чтобы со страху сами сдались).
2я армия мира - це не штамп. https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php Киев за 3 дня - це також не штамп, це просто деяке перебільшення. Впевнений що великий пу надіявся завершити операцію за місяць або навіть за тиждень. Інакше глупо було нападати в кінці зими, перед весняним бездоріжжям.
есть такое выражение "бьют не по паспорту, а по морде", то что на заборе написано - ок, но почему они нас до сих пор не захватили? Реальность говорит об обратном. После войны все эти рейтинги пересмотрят и РФ уберут с 1го десятка армий (а может и со 2го). Ждите.
andrijk777 написав:Якби не підтримка заходу ми б мали ядерну зброю і ніхто б а нас не напав би.
Не факт. Причин відмови від ЯЗ було багато, одна з них - брак коштів і неможливість обслуговування. Зрештою Росія і США скорочували к-сть ЯЗ не в останню чергу з економічних причин. Вважати, що "поганий захід забрав у нас ЯЗ" - це дуже поверхнева точка зору.
andrijk777 написав:Якби не підтримка заходу наші люди 30 років не тікали на захід(ми б закрили кордони).
Ага, і народжуваність була би вища(аборти нескрєпно, а презервативів не виробляємо).
andrijk777 написав:Якби не підтримка заходу ми б не купляли їх товари а розвивали свої виробництва.
так, звичайно. Тільки виробництво чого? Бо всього в нормальній якості ми б явно не змогли виробляти...
vitaliian написав:Ребята вы ничего не путаете? В ЕС демократия. Что не запрещено то разрешено. На каком основании им бы вдруг запретили иметь бизнес в/с РФ?
санкції. Буде найвеселіший варіант. Україні дадуть спочатку польські Міг-29 з безлімітними Хармами для вибиття всього російського ППО у Європейській частині. Просто відвести ППО педерація не зможе - інакше вся арта і бронетехніка буде розбита з байрактарів, а піхота закидана гранатами з легких БПЛА + міни з мінометів для бліндажів. Наступний ключовий етап - це вибори в Туреччині, які Ердогану важко буде виграти через кризу в турецькій економіці, яка може погіршитись через зменшення туристичного потоку з педерації на фоні нестачі валюти для туризму через європейське нафтове ембарго. Крім того не виключена заборона виїзду чоловіків з педерації бо поточна партія чмобіків закінчиться навесні і будуть нові жести "доброї волі". Піся цього американцям буде навіть вигідно надати Україні F-16 з крилатими ракетами, якими знищити інфраструктуру дальньої авіації педерації: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D0%B5 хоча б інфраструктуру авіабаз Енгельс та Шайковка (з літаками, які не встигнуть/не зможуть з'їбатися), сховища боєприпасів, ремонтні ангари а також авіазаводи в Казані (з Ту-160М2, що будуються) + заводи газотурбінних двигунів. Після цього знищуються мости через Волгу - після цього створюються умови для капітуляції і переговорів про репарації.
Хз чому і навіщо, але кілька днів тому Геращенко видав отаке: Наступление будет продолжаться. И на Запорожской области, и на востоке Украины. И закончатся они полным выдворением оккупантов с территории Украины.
При этом надо понимать, что Россия и Путин никуда не денутся. У нас будет 1,4 тысячи километров границы и 800 километров границы с Беларусью, тоже государство-агрессор. Нам необходимо будет создавать мощную систему обороны внутри страны. Нам предстоит жить как Израилю, который жил 70 лет в окружении врагов. Нам предстоит жить как Южной Корее, которая сумасшедших 70 лет живет с северокорейским режимом рядом.
vitaliian написав: Экономика РФ это колосс на глиняных ногах.
Це також аксіома? Ні економіка РФ набагато міцніша ніж економіка США чи Китаю, просто менша.
Економіка США- №1 у світі, Китаю -№2. Економіка рф десь №6, якщо не далі. Крім того, її падіння очікується на 6-9% за цей рік. Інша справа - фінанси. Державний борг і т.п. - тут дійсно є в рф запас міцності, на ньому вони ще можуть протриматися кілька років.