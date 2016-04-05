Автор ролику https://youtu.be/Z-ddCHDNIX8 підняв цікаве питання! Чому США надаючи обладнання та допомогу у розмірах десятків мільйонів доларів для ПРИВАТНОЇ компанії Ахметова ДТЕК , який купляє найдорожчі палаци на сотні мільйонів євро, але особисто не спішить вкладатись в ремонт та закупівлю обладнання, перекладаючи ці витрати на державу? В свою чергу шантажує українців відключенням е/е.
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 02 гру, 2022 12:20, всього редагувалось 3 разів.
andrijk777 написав:Не варто вам не варто лізти в питання в яких мало розбираєтесь.
давайте вы не будете указывать, что мне делать, а я не скажу куда вам пойти?
Тому що ви спорите з "аксіомами". Нафта(і газ в меншій мірі) це мега-вигідні "бізнеса" в плані навару. 10х на нафті - це легко. На айфонах ви навіть 2х не зробите. Навіть такий монстр як СРСР існував за рахунок нафти.
Denik написав:Крім того, зазначу що і Одеса, і Очаків, і Миколаїв прикриті кількома дивізіонами С-300 і С-125, і можуть бути посиленими тими ж Буками. Це означає, що російський залп до 100 ракет буде майже повністю знищено. А в них нема навіть 100 комірок на всіх кораблях... Зазвичай на одному лише 8-16...
Це одному мені цікаво які будуть курси долар/гривня та дерев'яний/долар, коли виконається сценарій "РФ влаштує якусь провокацію на морі, Україна потопить фрегат та великий десантий корабель, з'явиться відео як сотні насмерть замерзлих морпіхів виловлються рибалками, або відео з Байрактару як морпіхи просто плавають у холодній воді, й виступ США про введення санкцій..."
roberto dark написав:Чому США надаючи обладнання та допомогу у розмірах десятків мільйонів доларів для ПРИВАТНОЇ компанії Ахметова ДТЕК , який купляє найдорожчі палаци на сотні мільйонів євро, але особисто не спішить вкладатись в ремонт та закупівлю обладнання, перекладаючи ці витрати на державу? В свою чергу шантажує українців відключенням е/е.
А чого ви(заодно і маніпулятор з ролика) взяли, що не спішить вкладатися?
andrijk777 написав:Не варто вам не варто лізти в питання в яких мало розбираєтесь.
давайте вы не будете указывать, что мне делать, а я не скажу куда вам пойти?
Тому що ви спорите з "аксіомами". Нафта(і газ в меншій мірі) це мега-вигідні "бізнеса" в плані навару. 10х на нафті - це легко. На айфонах ви навіть 2х не зробите. Навіть такий монстр як СРСР існував за рахунок нафти.
Та отож. Як би це негуманно звучало, але ресурсні країни у час глобалізації повинні бути або під "проклятием нефтяных стран" (накшалт Вінесуели), або просто багатими, накшалт арабських країн. Але ні коїм чином аля оркостан -- з ресурсами і з потужною зброєю.
І якщо совок хоча б був з отією соцідеологією (що несло свої послаблення йому, як державі), то сьогоднішній капіталістичний оркостан - це капець, яка фігня...
Коротше: Захід дуже помилився, що після розвалу совка не добив приємника - оркостан. І дуже не звезло Неньці, що саме їй тепер стало вирішувати проблему агресії оркостану. Не комусь, а саме їй.
За великим рахунком усі в світі "отделались легким испугом", а саме українці платять найвищу ціну. І нічого з цим вже не зробиш.
Пентагон вчера объявил о контракте на 6 комплексов NASAMS для Украины стоимостью 1,3 миллиарда долларов. Politico добавляет, что сейчас Байден ищет способ ускорить доставку таких ЗРК в Украину, например взять комплексы у партнеров на Ближнем Востоке.
Это показывает, что США верят в нашу победу и хотят ее ускорить, и они уже видят нас участниками блока НАТО.
Комплекс NASAMS – один из лучших в своем роде, именно такие системы прикрывают Белый Дом. Чтобы изготовить столь совершенный комплекс для защиты неба, нужно до 2 лет.