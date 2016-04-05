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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2859286028612862>
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Автор ролику https://youtu.be/Z-ddCHDNIX8 підняв цікаве питання! Чому США надаючи обладнання та допомогу у розмірах десятків мільйонів доларів для ПРИВАТНОЇ компанії Ахметова ДТЕК , який купляє найдорожчі палаци на сотні мільйонів євро, але особисто не спішить вкладатись в ремонт та закупівлю обладнання, перекладаючи ці витрати на державу? В свою чергу шантажує українців відключенням е/е.
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 02 гру, 2022 12:20, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:12

  andrijk777 написав:Не варто вам не варто лізти в питання в яких мало розбираєтесь.
давайте вы не будете указывать, что мне делать, а я не скажу куда вам пойти?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:30

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Не варто вам не варто лізти в питання в яких мало розбираєтесь.
давайте вы не будете указывать, что мне делать, а я не скажу куда вам пойти?

Тому що ви спорите з "аксіомами".
Нафта(і газ в меншій мірі) це мега-вигідні "бізнеса" в плані навару. 10х на нафті - це легко.
На айфонах ви навіть 2х не зробите.
Навіть такий монстр як СРСР існував за рахунок нафти.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:34

  andrijk777 написав:Тому що ви спорите з "аксіомами".
вы начали оспаривать что экономика первична.
  andrijk777 написав:Якби економіка була "первична" ми б мали програти за місяць,
вас хоть один политик накормил?
На этом заканчиваю общение с вами. Спасибо.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:46

Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Ви фантаст.

Нагадаю свій прогноз від 06.02.2022
viewtopic.php?p=5391058#p5391058
  Denik написав:Крім того, зазначу що і Одеса, і Очаків, і Миколаїв прикриті кількома дивізіонами С-300 і С-125, і можуть бути посиленими тими ж Буками. Це означає, що російський залп до 100 ракет буде майже повністю знищено. А в них нема навіть 100 комірок на всіх кораблях... Зазвичай на одному лише 8-16...

Це одному мені цікаво які будуть курси долар/гривня та дерев'яний/долар, коли виконається сценарій "РФ влаштує якусь провокацію на морі, Україна потопить фрегат та великий десантий корабель, з'явиться відео як сотні насмерть замерзлих морпіхів виловлються рибалками, або відео з Байрактару як морпіхи просто плавають у холодній воді, й виступ США про введення санкцій..."

Та його розбір.
Ринок енергоносіїв в контексті

Так що трохи нерозумно на десятий місяць війни анонімувати на канал орківського телебачення Zвеzда))))
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  roberto dark написав:Чому США надаючи обладнання та допомогу у розмірах десятків мільйонів доларів для ПРИВАТНОЇ компанії Ахметова ДТЕК , який купляє найдорожчі палаци на сотні мільйонів євро, але особисто не спішить вкладатись в ремонт та закупівлю обладнання, перекладаючи ці витрати на державу? В свою чергу шантажує українців відключенням е/е.

А чого ви(заодно і маніпулятор з ролика) взяли, що не спішить вкладатися?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:48

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Не варто вам не варто лізти в питання в яких мало розбираєтесь.
давайте вы не будете указывать, что мне делать, а я не скажу куда вам пойти?

Тому що ви спорите з "аксіомами".
Нафта(і газ в меншій мірі) це мега-вигідні "бізнеса" в плані навару. 10х на нафті - це легко.
На айфонах ви навіть 2х не зробите.
Навіть такий монстр як СРСР існував за рахунок нафти.

Та отож.
Як би це негуманно звучало, але ресурсні країни у час глобалізації повинні бути або під "проклятием нефтяных стран" (накшалт Вінесуели), або просто багатими, накшалт арабських країн.
Але ні коїм чином аля оркостан -- з ресурсами і з потужною зброєю.

І якщо совок хоча б був з отією соцідеологією (що несло свої послаблення йому, як державі), то сьогоднішній капіталістичний оркостан - це капець, яка фігня...

Коротше: Захід дуже помилився, що після розвалу совка не добив приємника - оркостан.
І дуже не звезло Неньці, що саме їй тепер стало вирішувати проблему агресії оркостану.
Не комусь, а саме їй.

За великим рахунком усі в світі "отделались легким испугом", а саме українці платять найвищу ціну.
І нічого з цим вже не зробиш.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:55


Пентагон вчера объявил о контракте на 6 комплексов NASAMS для Украины стоимостью 1,3 миллиарда долларов. Politico добавляет, что сейчас Байден ищет способ ускорить доставку таких ЗРК в Украину, например взять комплексы у партнеров на Ближнем Востоке.

Это показывает, что США верят в нашу победу и хотят ее ускорить, и они уже видят нас участниками блока НАТО.

Комплекс NASAMS – один из лучших в своем роде, именно такие системы прикрывают Белый Дом. Чтобы изготовить столь совершенный комплекс для защиты неба, нужно до 2 лет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 13:02

  Schmit написав:

Може помиляюсь, бо перемотував, але не почув навіть приблизно про "скільки..." і що розкрив Петров.
detroytred
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