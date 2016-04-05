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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 13:08
У Кремлі відреагували на заяву президента США Джо Байдена про готовність до переговорів з російським президентом Путіним.
Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що відмова Штатів визнати анексовані території "ускладнює пошук грунту для взаємного обговорення".
"Ви схематично цитували Джо Байдена. Це включало ще кілька пропозицій. Він сказав, що перше - Путін повинен піти з України. Він вважає, що це і має бути демонстрацією того, що Путін готовий до переговорів. США як і раніше не визнають нові території в складі РФ, і це ускладнює пошук грунту для взаємного обговорення", - сказав він.
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 13:09
Російський винищувач МіГ-31 розбився у Приморському краї, екіпаж катапультувався. Літак зазнав аварії одразу після вильоту.
Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС, посилаючись на джерело в екстрених службах РФ. "МіГ-31 впав у лісовому масиві недалеко від села Олексіївка. Екіпаж катапультувався", - йдеться у повідомленні.
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 13:13
Я живий...
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 13:13
detroytred написав: Schmit написав:
Може помиляюсь, бо перемотував, але не почув навіть приблизно про "скільки..." і що розкрив Петров.
Він і не розкрив. Суть в іншому.
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 13:17
andrijk777 написав:
Нафта(і газ в меншій мірі) це мега-вигідні "бізнеса" в плані навару. 10х на нафті - це легко.
На айфонах ви навіть 2х не зробите.
РФ не робить 10х на нафті. Лише Саудівська Аравія.
на росії повна собівартівсть 3 роки тому була десь 15 дол/бар, зараз десь 20 за рахунок інфляції та виснаження родовищ.
Інша справа, що в них 80% ціни нафти, вищої за 15 доларів/бар йде в бюджет.
Так, що все буде вирішуватися чисто військовими заходами. А військові заходи будуть аж до зміни політичного режиму.
Також Захід ще не усвідомлює, що на росії треба викорінювати фсб як терористичну організацію, так як це було з партією нацистів після перемоги у другій світовій війні.
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 13:23
Schmit написав:
Він і не розкрив. Суть в іншому.
Та з суттю було зрозуміло одразу після погляду на назву каналу))
Мабуть тому прийшлося подавати цю суть під таким заголовком. Щоб хоч якось привабити до перегляду.
Навіть я купився))
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 13:36
Успіх написав:
Я живий...
Героям слава!
Сподіваємося, що і неушкоджений.
Успіхів та вдачі!
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 13:38
Успіх написав:Я живий...
Приємно чути
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 13:42
Успіх написав:
Я живий...
это радует
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