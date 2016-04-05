RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2859286028612862
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 13:08

У Кремлі відреагували на заяву президента США Джо Байдена про готовність до переговорів з російським президентом Путіним.

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що відмова Штатів визнати анексовані території "ускладнює пошук грунту для взаємного обговорення".

"Ви схематично цитували Джо Байдена. Це включало ще кілька пропозицій. Він сказав, що перше - Путін повинен піти з України. Він вважає, що це і має бути демонстрацією того, що Путін готовий до переговорів. США як і раніше не визнають нові території в складі РФ, і це ускладнює пошук грунту для взаємного обговорення", - сказав він.
prodigy
 
Повідомлень: 8877
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3080 раз.
Подякували: 3130 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 13:09

Російський винищувач МіГ-31 розбився у Приморському краї, екіпаж катапультувався. Літак зазнав аварії одразу після вильоту.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС, посилаючись на джерело в екстрених службах РФ. "МіГ-31 впав у лісовому масиві недалеко від села Олексіївка. Екіпаж катапультувався", - йдеться у повідомленні.
prodigy
 
Повідомлень: 8877
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3080 раз.
Подякували: 3130 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 13:13

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

Я живий...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4127
З нами з: 18.03.21
Подякував: 169 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 13:13

  detroytred написав:
  Schmit написав:

Може помиляюсь, бо перемотував, але не почув навіть приблизно про "скільки..." і що розкрив Петров.

Він і не розкрив. Суть в іншому.
Schmit
 
Повідомлень: 3361
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 13:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Нафта(і газ в меншій мірі) це мега-вигідні "бізнеса" в плані навару. 10х на нафті - це легко.
На айфонах ви навіть 2х не зробите.

РФ не робить 10х на нафті. Лише Саудівська Аравія.
на росії повна собівартівсть 3 роки тому була десь 15 дол/бар, зараз десь 20 за рахунок інфляції та виснаження родовищ.
Інша справа, що в них 80% ціни нафти, вищої за 15 доларів/бар йде в бюджет.
Так, що все буде вирішуватися чисто військовими заходами. А військові заходи будуть аж до зміни політичного режиму.
Також Захід ще не усвідомлює, що на росії треба викорінювати фсб як терористичну організацію, так як це було з партією нацистів після перемоги у другій світовій війні.
Denik
 
Повідомлень: 1752
З нами з: 23.02.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 13:23

  Schmit написав:Він і не розкрив. Суть в іншому.

Та з суттю було зрозуміло одразу після погляду на назву каналу))

Мабуть тому прийшлося подавати цю суть під таким заголовком. Щоб хоч якось привабити до перегляду.

Навіть я купився))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25672
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 13:36

  Успіх написав:Я живий...

Героям слава!
Сподіваємося, що і неушкоджений.
Успіхів та вдачі!
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25672
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 13:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:Я живий...
Приємно чути
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32331
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1359 раз.
Подякували: 7628 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 13:42

  Успіх написав:Я живий...

это радует
juristkostya
 
Повідомлень: 5226
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2859286028612862
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 108369
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 473862
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4305
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1106)
02.12.2022 13:10
Ринок ОВДП (3714)
02.12.2022 12:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.