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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 14:00
Успіх написав:Я живий...
Дякувати Богу. Нарешті з'явився. Тримайся та не пропадай надовго.
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 14:02
edvardd написав:
сегодня ехал, мимо "объекта энергетики", так там самое ценное наконец то обложили бетонными блоками...
Шось чутно про "жест доброй воли" звідти найближчим часом?
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 14:14
Успіх написав:
Я живий...
Ну слава богу.
Вдруг подумалось, что такая краткость для вас нехарактерна. Похоже, последние недели были тяжелыми.
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 14:24
edvardd написав:
сегодня ехал, мимо "объекта энергетики", так там самое ценное наконец то обложили бетонными блоками...
Нарешті здогадалися. Не пройшло і.....
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 14:49
detroytred написав: andrijk777 написав:
Тому що ви спорите з "аксіомами".
Нафта(і газ в меншій мірі) це мега-вигідні "бізнеса" в плані навару. 10х на нафті - це легко.
На айфонах ви навіть 2х не зробите.
Навіть такий монстр як СРСР існував за рахунок нафти.
Та отож.
Як би це негуманно звучало, але ресурсні країни у час глобалізації повинні бути або під "проклятием нефтяных стран" (накшалт Вінесуели), або просто багатими, накшалт арабських країн.
Але ні коїм чином аля оркостан -- з ресурсами і з потужною зброєю.
Як це не парадоксально
, але ресурсні країни сильно виграли від "мирного існування на планеті".
Ніяка СА чи навіть Венесуела не мала б незалежності якби не глобалізація, її б захопили воєнним шляхом без проблем.
Саме тому та сама СА має бути сильно проти таких завойовницьких типу нашої, набагато більше ніж США. Але "так далеко" ніхто не планує.
Востаннє редагувалось andrijk777
в П'ят 02 гру, 2022 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 14:49
Schmit написав: edvardd написав:
сегодня ехал, мимо "объекта энергетики", так там самое ценное наконец то обложили бетонными блоками...
Нарешті здогадалися. Не пройшло і.....
Сами догадались врядли, скорее всего получили рекомендации от союзников в виде пенделя.
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 15:03
Успіх написав:
Я живий...
радий чути
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