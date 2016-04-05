RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2861286228632864>
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 14:00

Успіх написав:Я живий...
Дякувати Богу. Нарешті з'явився. Тримайся та не пропадай надовго.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3428
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 14:02

  edvardd написав:сегодня ехал, мимо "объекта энергетики", так там самое ценное наконец то обложили бетонными блоками...

Шось чутно про "жест доброй воли" звідти найближчим часом?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3428
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 14:14

  Успіх написав:Я живий...

Ну слава богу.
Вдруг подумалось, что такая краткость для вас нехарактерна. Похоже, последние недели были тяжелыми.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11604
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1585 раз.
Подякували: 3475 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 14:24

  edvardd написав:сегодня ехал, мимо "объекта энергетики", так там самое ценное наконец то обложили бетонными блоками...

Нарешті здогадалися. Не пройшло і.....
Schmit
 
Повідомлень: 3362
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 14:49

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Тому що ви спорите з "аксіомами".
Нафта(і газ в меншій мірі) це мега-вигідні "бізнеса" в плані навару. 10х на нафті - це легко.
На айфонах ви навіть 2х не зробите.
Навіть такий монстр як СРСР існував за рахунок нафти.

Та отож.
Як би це негуманно звучало, але ресурсні країни у час глобалізації повинні бути або під "проклятием нефтяных стран" (накшалт Вінесуели), або просто багатими, накшалт арабських країн.
Але ні коїм чином аля оркостан -- з ресурсами і з потужною зброєю.

Як це не парадоксально :D , але ресурсні країни сильно виграли від "мирного існування на планеті".
Ніяка СА чи навіть Венесуела не мала б незалежності якби не глобалізація, її б захопили воєнним шляхом без проблем.
Саме тому та сама СА має бути сильно проти таких завойовницьких типу нашої, набагато більше ніж США. Але "так далеко" ніхто не планує.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 02 гру, 2022 14:50, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4237
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 14:49

  Schmit написав:
  edvardd написав:сегодня ехал, мимо "объекта энергетики", так там самое ценное наконец то обложили бетонными блоками...

Нарешті здогадалися. Не пройшло і.....

Сами догадались врядли, скорее всего получили рекомендации от союзников в виде пенделя.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11604
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1585 раз.
Подякували: 3475 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 15:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Я живий...

радий чути
Letusrock
 
Повідомлень: 210
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 15:42

  fler написав:
  edvardd написав:сегодня ехал, мимо "объекта энергетики", так там самое ценное наконец то обложили бетонными блоками...

Шось чутно про "жест доброй воли" звідти найближчим часом?

какой жест от этих козлов?, только вынужденный, думаю земля промерзает, можем услышать, а обстрелы ракетами будут с 5 по 8 декабря..., хотя в Запорожье регулярно прилетает, вот недавно было...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8086
З нами з: 20.11.08
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2599 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 15:45

Кремль не готовий прийняти умови для переговорів з Вашингтоном, які озвучив Байден – а саме рф не планує забрати свої війська з території України, - пєсков.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15278
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2943 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:а обстрелы ракетами будут с 5 по 8 декабря

приурочать до дня ЗСУ ?
Letusrock
 
Повідомлень: 210
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2861286228632864>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl, user412 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 108382
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 473877
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4305
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (732)
02.12.2022 16:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.