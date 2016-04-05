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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2861286228632864
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:22

  edvardd написав:а обстрелы ракетами будут с 5 по 8 декабря

А звідки інфа, що саме в ці дати?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:46

У складі Збройних сил України воює рота, в яку входять уродженці Башкортостану.

Про це розповів радник Офісу президента України Олексій Арестович під час розмови з російським правозахисником Марком Фейгіним на YouTube. За його словами, зараз легіон "Свобода Росії" бореться під Бахмутом.

"До речі, в контратаці, яка була кілька днів тому, вони дуже круто розмітили опорний пункт вагнерівців. В нуль зачистили. Молодці хлопці, не перестають вражати," - зазначив Арестович.

За його словами, башкирська рота не входить до легіону "Свобода Росії".
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:47

  sashaqbl написав:
  edvardd написав:а обстрелы ракетами будут с 5 по 8 декабря

А звідки інфа, що саме в ці дати?


маячня...
але ймовірність існує
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