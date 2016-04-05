А звідки інфа, що саме в ці дати?
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:22
Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:46
У складі Збройних сил України воює рота, в яку входять уродженці Башкортостану.
Про це розповів радник Офісу президента України Олексій Арестович під час розмови з російським правозахисником Марком Фейгіним на YouTube. За його словами, зараз легіон "Свобода Росії" бореться під Бахмутом.
"До речі, в контратаці, яка була кілька днів тому, вони дуже круто розмітили опорний пункт вагнерівців. В нуль зачистили. Молодці хлопці, не перестають вражати," - зазначив Арестович.
За його словами, башкирська рота не входить до легіону "Свобода Росії".
Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:47
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