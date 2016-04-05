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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:22
edvardd написав:
а обстрелы ракетами будут с 5 по 8 декабря
А звідки інфа, що саме в ці дати?
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:46
У складі Збройних сил України воює рота, в яку входять уродженці Башкортостану.
Про це розповів радник Офісу президента України Олексій Арестович під час розмови з російським правозахисником Марком Фейгіним на YouTube. За його словами, зараз легіон "Свобода Росії" бореться під Бахмутом.
"До речі, в контратаці, яка була кілька днів тому, вони дуже круто розмітили опорний пункт вагнерівців. В нуль зачистили. Молодці хлопці, не перестають вражати," - зазначив Арестович.
За його словами, башкирська рота не входить до легіону "Свобода Росії".
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:47
sashaqbl написав: edvardd написав:
а обстрелы ракетами будут с 5 по 8 декабря
А звідки інфа, що саме в ці дати?
маячня...
але ймовірність існує
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:52
sashaqbl написав: edvardd написав:
а обстрелы ракетами будут с 5 по 8 декабря
А звідки інфа, що саме в ці дати?
А я очікую завтра-післязавтра. Скоріше вночі.
Інфа зі стелі.
1. Орки чомусь вирішили змінитися (не повторюватися). Тобто не буде по понеділках-вівторках та вдень.
2. Перед 6 грудня.
3. На вихідні, коли йде послаблення.
4. Після посилу Байдена (про спершу -- нафігзпляжу)), а потім перемовини).
5. Удар може бути масованішим за той, що був 24 лютого.
Так би мовити "на издохе" перед смертю та похованням.
Але гадаю наша і Ко розвідка все тримає під контролем.
І все буде гаразд, хоча і важко.
Бо щось долетить.
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 17:23
prodigy написав: sashaqbl написав: edvardd написав:
а обстрелы ракетами будут с 5 по 8 декабря
А звідки інфа, що саме в ці дати?
маячня...
але ймовірність існує
Саме так.
Коли масовано буде - невідомо. Бо тут писали про ймовірність, що понеділок-вівторок. Пронесло
Але обстріли будуть. Сьогодні по Дніпру гатили
Тому, всі рекомендації про телефони, воду - виконуємо
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 17:24
Спятивший Путин "закрепляется" в Херсoне и развивает науку в Северодонецке
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 17:27
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 17:36
detroytred написав:
Орки чомусь вирішили змінитися (не повторюватися). Тобто не буде по понеділках-вівторках та вдень.
На рахунок "не буде вдень" - сильно сумніваюсь.
Зараз основні зброя - це Х-555 та Х-101. Обидві в системі навігації мають оптико-електронну підсистему, яка вночі не працює.
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 17:49
andrijk777 написав:
Не варто вам не варто лізти в питання в яких мало розбираєтесь.
Дальше заголовка прочитати слабо?
Зачастую нефтяники говорят, что в России себестоимость добычи едва ли не самая низкая в мире - от 3 долларов за баррель.
І це близько до правди.
Ще один Всезнайка
Росстат з вами не погоджується
В третьем квартале 2021 года средняя себестоимость добычи барреля российской нефти без налогов составила приблизительно 40 долларов. С налогами - выше 65 долларов.
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 18:11
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Якби не підтримка заходу ми б мали ядерну зброю і ніхто б а нас не напав би.
Не факт. Причин відмови від ЯЗ було багато, одна з них - брак коштів і неможливість обслуговування. Зрештою Росія і США скорочували к-сть ЯЗ не в останню чергу з економічних причин.
Вважати, що "поганий захід забрав у нас ЯЗ" - це дуже поверхнева точка зору.
andrijk777 написав:
Якби не підтримка заходу наші люди 30 років не тікали на захід(ми б закрили кордони).
Ага, і народжуваність була би вища(аборти нескрєпно, а презервативів не виробляємо).
andrijk777 написав:
Якби не підтримка заходу ми б не купляли їх товари а розвивали свої виробництва.
так, звичайно. Тільки виробництво чого? Бо всього в нормальній якості ми б явно не змогли виробляти...
По сути - откровенное клонирование "Геббельсовщины".
Вам приводили конкретные примеры:
Кто?
Зачем?
Как?
Чей гешефт?
Вплоть до оригинальных фоток с Обамой. (Про )(уйло вспоминать даже глупо, про Меркель... - у них свои интересы, были на распутье которых стояла Украина)
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