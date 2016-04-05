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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2861286228632864
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:22

  edvardd написав:а обстрелы ракетами будут с 5 по 8 декабря

А звідки інфа, що саме в ці дати?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:46

У складі Збройних сил України воює рота, в яку входять уродженці Башкортостану.

Про це розповів радник Офісу президента України Олексій Арестович під час розмови з російським правозахисником Марком Фейгіним на YouTube. За його словами, зараз легіон "Свобода Росії" бореться під Бахмутом.

"До речі, в контратаці, яка була кілька днів тому, вони дуже круто розмітили опорний пункт вагнерівців. В нуль зачистили. Молодці хлопці, не перестають вражати," - зазначив Арестович.

За його словами, башкирська рота не входить до легіону "Свобода Росії".
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:47

  sashaqbl написав:
  edvardd написав:а обстрелы ракетами будут с 5 по 8 декабря

А звідки інфа, що саме в ці дати?


маячня...
але ймовірність існує
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:52

  sashaqbl написав:
  edvardd написав:а обстрелы ракетами будут с 5 по 8 декабря

А звідки інфа, що саме в ці дати?

А я очікую завтра-післязавтра. Скоріше вночі.
Інфа зі стелі.
1. Орки чомусь вирішили змінитися (не повторюватися). Тобто не буде по понеділках-вівторках та вдень.
2. Перед 6 грудня.
3. На вихідні, коли йде послаблення.
4. Після посилу Байдена (про спершу -- нафігзпляжу)), а потім перемовини).
5. Удар може бути масованішим за той, що був 24 лютого.
Так би мовити "на издохе" перед смертю та похованням.

Але гадаю наша і Ко розвідка все тримає під контролем.
І все буде гаразд, хоча і важко.
Бо щось долетить.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 17:23

  prodigy написав:
  sashaqbl написав:
  edvardd написав:а обстрелы ракетами будут с 5 по 8 декабря

А звідки інфа, що саме в ці дати?


маячня...
але ймовірність існує

Саме так.
Коли масовано буде - невідомо. Бо тут писали про ймовірність, що понеділок-вівторок. Пронесло

Але обстріли будуть. Сьогодні по Дніпру гатили

Тому, всі рекомендації про телефони, воду - виконуємо
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 17:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Спятивший Путин "закрепляется" в Херсoне и развивает науку в Северодонецке

pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 17:27

Деградация во всей красе

https://t.me/KremlCirk/3227
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 17:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Орки чомусь вирішили змінитися (не повторюватися). Тобто не буде по понеділках-вівторках та вдень.

На рахунок "не буде вдень" - сильно сумніваюсь.
Зараз основні зброя - це Х-555 та Х-101. Обидві в системі навігації мають оптико-електронну підсистему, яка вночі не працює.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 17:49

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:особенно когда стоимость нефти стремится к себестоимости её добычи.
https://www.bbc.com/russian/news-50392407
Вы хоть раз видели чтобы айфон, теслу или биг мак продавали по себестоимости?

Не варто вам не варто лізти в питання в яких мало розбираєтесь.
Дальше заголовка прочитати слабо?
Зачастую нефтяники говорят, что в России себестоимость добычи едва ли не самая низкая в мире - от 3 долларов за баррель.

І це близько до правди.

Ще один Всезнайка 8)
Росстат з вами не погоджується
В третьем квартале 2021 года средняя себестоимость добычи барреля российской нефти без налогов составила приблизительно 40 долларов. С налогами - выше 65 долларов.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 18:11

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Якби не підтримка заходу ми б мали ядерну зброю і ніхто б а нас не напав би.

Не факт. Причин відмови від ЯЗ було багато, одна з них - брак коштів і неможливість обслуговування. Зрештою Росія і США скорочували к-сть ЯЗ не в останню чергу з економічних причин.
Вважати, що "поганий захід забрав у нас ЯЗ" - це дуже поверхнева точка зору.
  andrijk777 написав:Якби не підтримка заходу наші люди 30 років не тікали на захід(ми б закрили кордони).

Ага, і народжуваність була би вища(аборти нескрєпно, а презервативів не виробляємо).
  andrijk777 написав:Якби не підтримка заходу ми б не купляли їх товари а розвивали свої виробництва.

так, звичайно. Тільки виробництво чого? Бо всього в нормальній якості ми б явно не змогли виробляти...

По сути - откровенное клонирование "Геббельсовщины".
Вам приводили конкретные примеры:
Кто?
Зачем?
Как?
Чей гешефт?
Вплоть до оригинальных фоток с Обамой. (Про )(уйло вспоминать даже глупо, про Меркель... - у них свои интересы, были на распутье которых стояла Украина)
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