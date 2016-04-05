Героям слава! Сподіваємося, що і неушкоджений. Успіхів та вдачі!
Faceless написав:Приємно чути
juristkostya написав:это радует
fler написав:Дякувати Богу. Нарешті з'явився. Тримайся та не пропадай надовго.
Letusrock написав:радий чути
Дякую всім! Мені приємно що мене пам'ятаєте/не забуваєте))
А писати було мало часу, або і взагалі, не було - так як 4рази переїзджали на нові місця! І так - тут всюди немає е/е. Але ми - підсилення зв'язку, винахід Ілона Маска, ну і звичайно генератори - перевозимо з собою тому хоч на декілька годин на день, але можемо собі дозволити "радощі цивілізації"))
п.с. Не думав(хоч по карті бачив) що з обривистого берега до води десь з 0,5км камиша)) Але - мене вже і там нема
prodigy написав:У Кремлі відреагували на заяву президента США Джо Байдена про готовність до переговорів з російським президентом Путіним.
Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що відмова Штатів визнати анексовані території "ускладнює пошук грунту для взаємного обговорення".
"Ви схематично цитували Джо Байдена. Це включало ще кілька пропозицій. Він сказав, що перше - Путін повинен піти з України. Він вважає, що це і має бути демонстрацією того, що Путін готовий до переговорів. США як і раніше не визнають нові території в складі РФ, і це ускладнює пошук грунту для взаємного обговорення", - сказав він.
Макрон, после консультаций с Си - заявил другое. Спасибо Ердогану - тот сейчас молчит, занятый проблемами от РФ в Сирии. В Испании орки решили начать террористическую деятельность. Коим образом теперь Европа будет искоренять эту чуму? (в Историческом плане - это высылка Австрияками козаков, в 1945м году, что там оселились с 1918го - Европа по определению не является носителем и исполняющим инструментом, по влиянию с оркостана )
Политика - очень грязная ВЕСЧЬ по определению. (На Макрона из-нутри оказывает сильное влияние армянская диаспора - а кто у орков "Лошадь, что спотыкается"?)
edvardd написав:немного погуглил, получается по нашим дачам стреляли осколочным снарядом с электронным взрывателем из танка Т80 или Т90 с подрывом снаряда по времени в воздухе, вычислил, потому что нигде землю не выбрасывало, это немного грустно такие подрывы накрывают большую площадь, да и время между выстрелом и приходом порядка 3-4 секунд...
Ночной Мороз и ветер, разогнали облачность, лишь редкие облака высоко в небе. С утра небо буквально исчерчено инверсионными шлейфами. Только теперь не с востока на запад, а с юга на север. Сейчас, уже темно, видно только восходящие огни ракет, уже не града - довольно мощнее. Приходы в Марьенке, Углегорске, Красногоровке, Авдеевке,.... Новости пестрят "Орки уходят из Полог" - ... там! Наоборот согнанные по ротации стада орков, со свежим БК - утюжат от Васильевки до ... - в тупую ровняя с землёй саманные хаты, редкие многоэтажки Орехова, Зарічного, Залізничного, Гуляйполя, "греческой столицы" - Великой Новосёловки... . Это СЕГОДНЯ. Хороший обзор "динамики по карте", ничего вообще по сути он не даёт, но именно динамику фронта даёт доступно на 2е декабря(Про Бахмут, Сватово, Билогоровку, Соледар, Курдюмовку,... ) именно динамику фронта:
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 02 гру, 2022 18:47, всього редагувалось 1 раз.
edvardd написав:немного погуглил, получается по нашим дачам стреляли осколочным снарядом с электронным взрывателем из танка Т80 или Т90 с подрывом снаряда по времени в воздухе, вычислил, потому что нигде землю не выбрасывало, это немного грустно такие подрывы накрывают большую площадь, да и время между выстрелом и приходом порядка 3-4 секунд...
Ночной Мороз и ветер, разогнали облачность, лишь редкие облака высоко в небе. С утра небо буквально исчерчено инверсионными шлейфами. Только теперь не с востока на запад, а с юга на север. Сейчас, уже темно, видно только восходящие огни ракет, уже не града - довольно мощнее. Приходы в Марьенке, Углегорске, Красногоровке, Авдеевке,.... Новости пестрят "Орки уходят из Полог" - ... там! Наоборот согнанные по ротации стада орков, со свежим БК - утюжат от Васильевки до ... - в тупую ровняя с землёй саманные хаты, редкие многоэтажки Орехова, Зарічного, Залізничного, Гуляйполя, "греческой столицы" - Великой Новосёловки... . Это СЕГОДНЯ. Хороший обзор "динамики по карте", ничего вообще по сути он не даёт, но именно динамику фронта даёт доступно на 2е декабря(Про Бахмут, Сватово, Билогоровку, Соледар, Курдюмовку,... ) именно динамику фронта:
когда был на даче, видел восходящие огонь ракеты по оркам, но звука не слышал, но ночью мало выходил, мороз и сильный ветер, даже когда наша сау работала возле меня, пока собрался они уже поехали...а пока новости с моей дачи: ▪️ противник продолжает нести потери. Возле оккупированного Каменского Запорожской области около сотни оккупантов получили ранения после "подарка" от наших "богов войны";