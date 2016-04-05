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Напад росії і
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Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:34

Про УПЦ:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №820/2022

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
1 грудня 2022 року



Введено в дію
Указом Президента України
від 1 грудня 2022 року № 820/2022

РІШЕННЯ
Ради національної безпеки і оборони України

від 1 грудня 2022 року

Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
...

https://www.president.gov.ua/documents/8202022-45097

И персональный список лиц, на которых наложены санкции, включая
Лебідь Петро Дмитрович (Lebid Petro), 19.04.1961 р.н., громадянин України, уродженець с. Борбин Млинівського району Рівненської області, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Лаврська 15, корп. 42, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ, митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павел.

https://www.president.gov.ua/storage/j- ... 995155.doc

Вот только не понял, почему к нему, как и ко всем остальным, применена такая санкция, как
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);

?
Востаннє редагувалось yanyura в П'ят 02 гру, 2022 19:45, всього редагувалось 1 раз.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:44

  edvardd написав:...а пока новости с моей дачи...

:lol: :lol: :lol:
Спасибо, хоть один, за весь день, на ночь рассмешил.
А я, по дурочке, за весь день, включая настоящий момент.
Kudrjavuy
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