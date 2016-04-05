Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"
Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається).
2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 1 грудня 2022 року
Введено в дію Указом Президента України від 1 грудня 2022 року № 820/2022
РІШЕННЯ Ради національної безпеки і оборони України
від 1 грудня 2022 року
Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) ...
И персональный список лиц, на которых наложены санкции, включая
Лебідь Петро Дмитрович (Lebid Petro), 19.04.1961 р.н., громадянин України, уродженець с. Борбин Млинівського району Рівненської області, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Лаврська 15, корп. 42, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ, митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павел.
Вот только не понял, почему к нему, как и ко всем остальным, применена такая санкция, как
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);
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Востаннє редагувалось yanyura в П'ят 02 гру, 2022 19:45, всього редагувалось 1 раз.
Бахнуть могут на выходные. Для них главное паника среди населения. Не будет света, закрыты магазины, остановятся некоторые кательные для подачи тепла, насосы на воду тоже остановятся. Поэтому время как раз, когда люди в выходные планируют что то сделать по дому, закупиться в ТЦ, а эти идиоты будут бахкать.
Игорь Алексеевич написав:Бахнуть могут на выходные. Для них главное паника среди населения. Не будет света, закрыты магазины, остановятся некоторые кательные для подачи тепла, насосы на воду тоже остановятся. Поэтому время как раз, когда люди в выходные планируют что то сделать по дому, закупиться в ТЦ, а эти идиоты будут бахкать.
Паніки не буде, народ вже звик. Нехай орки краще зараз свої ракети витратять, ніж потім коли буде -20 морозу. Хоча пофіг, бо потім в нас і ППО більше буде, генераторів та тощо.
Мрія: щоб в нас були "Томагавки" і у відповідь цим тварюкам.
Игорь Алексеевич написав:Бахнуть могут на выходные. Для них главное паника среди населения. Не будет света, закрыты магазины, остановятся некоторые кательные для подачи тепла, насосы на воду тоже остановятся. Поэтому время как раз, когда люди в выходные планируют что то сделать по дому, закупиться в ТЦ, а эти идиоты будут бахкать.
пока не будет отдачи с трубы - бахать не будут, локально разве что + анализ в условиях похолодания, все записывается, изучается
Игорь Алексеевич написав:Бахнуть могут на выходные. Для них главное паника среди населения. Не будет света, закрыты магазины, остановятся некоторые кательные для подачи тепла, насосы на воду тоже остановятся. Поэтому время как раз, когда люди в выходные планируют что то сделать по дому, закупиться в ТЦ, а эти идиоты будут бахкать.
Паніки не буде, народ вже звик. Нехай орки краще зараз свої ракети витратять, ніж потім коли буде -20 морозу. Хоча пофіг, бо потім в нас і ППО більше буде, генераторів та тощо. Мрія: щоб в нас були "Томагавки" і у відповідь цим тварюкам.
Десь читав, що поновлюється експорт російського аміаку через український аміакопровід. Якось не корелюється з бахканням.
Игорь Алексеевич написав:Бахнуть могут на выходные. Для них главное паника среди населения. Не будет света, закрыты магазины, остановятся некоторые кательные для подачи тепла, насосы на воду тоже остановятся.
не бахнут, 6 грудня день ЗСУ , скрепоносци себе на уме