RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2863286428652866
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:34

Про УПЦ:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №820/2022

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
1 грудня 2022 року



Введено в дію
Указом Президента України
від 1 грудня 2022 року № 820/2022

РІШЕННЯ
Ради національної безпеки і оборони України

від 1 грудня 2022 року

Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
...

https://www.president.gov.ua/documents/8202022-45097

И персональный список лиц, на которых наложены санкции, включая
Лебідь Петро Дмитрович (Lebid Petro), 19.04.1961 р.н., громадянин України, уродженець с. Борбин Млинівського району Рівненської області, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Лаврська 15, корп. 42, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ, митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павел.

https://www.president.gov.ua/storage/j- ... 995155.doc

Вот только не понял, почему к нему, как и ко всем остальным, применена такая санкция, как
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);

?
Востаннє редагувалось yanyura в П'ят 02 гру, 2022 19:45, всього редагувалось 1 раз.
yanyura
 
Повідомлень: 6755
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2035 раз.
Подякували: 1562 раз.
 
Профіль
6
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:44

  edvardd написав:...а пока новости с моей дачи...

:lol: :lol: :lol:
Спасибо, хоть один, за весь день, на ночь рассмешил.
А я, по дурочке, за весь день, включая настоящий момент.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10328
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:55

Бахнуть могут на выходные. Для них главное паника среди населения. Не будет света, закрыты магазины, остановятся некоторые кательные для подачи тепла, насосы на воду тоже остановятся. Поэтому время как раз, когда люди в выходные планируют что то сделать по дому, закупиться в ТЦ, а эти идиоты будут бахкать. :(
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6038
З нами з: 13.09.09
Подякував: 24 раз.
Подякували: 673 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Это о снабжении орков:
Формат мп-4 https://storage2.censor.net/video/3/021222_boe.mp4
Первоисточник: https://censor.net/ru/video_news/338450 ... dstavochka
Кто говорил, "что голые, босые, с ржавым АК"? Наши в восторге!

Кто нибудь помнит, старые совковые фильмы, как показывали шествие фашистов по Украине?
Это кадры оригинальные свежие: https://storage2.censor.net/video/3/021222_gus.mp4
Первоисточник: https://censor.net/ru/video_news/338446 ... spilotnika

И кадры из сегодняшнего Гостомеля: фото: https://storage1.censor.net/images/9/6/ ... 73x739.jpg
Фото 2: https://storage1.censor.net/images/9/2/ ... 73x321.jpg
Первоисточник: https://censor.net/ru/photo_news/338449 ... rjali_foto
...... комментарии я уже давал, у них продолжается "Праздник торговли".

Хороший фильм, рекомендую ОБЯЗАТЕЛЬНО: https://storage2.censor.net/video/3/021222_obo.mp4
Первоисточник: https://censor.net/ru/video_news/338446 ... pobedimoyi
Я, так понимаю, большинство не понимает, что Большая Война только разгорается, и нескромно будет показывать мазанки Всей Украины разбитые и разграбленные орками,... где до того пацаны успешно потрошили "населення".........
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10328
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:24

  Игорь Алексеевич написав:Бахнуть могут на выходные. Для них главное паника среди населения. Не будет света, закрыты магазины, остановятся некоторые кательные для подачи тепла, насосы на воду тоже остановятся. Поэтому время как раз, когда люди в выходные планируют что то сделать по дому, закупиться в ТЦ, а эти идиоты будут бахкать. :(

Паніки не буде, народ вже звик.
Нехай орки краще зараз свої ракети витратять, ніж потім коли буде -20 морозу.
Хоча пофіг, бо потім в нас і ППО більше буде, генераторів та тощо.

Мрія: щоб в нас були "Томагавки" і у відповідь цим тварюкам.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25674
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:35

  Игорь Алексеевич написав:Бахнуть могут на выходные. Для них главное паника среди населения. Не будет света, закрыты магазины, остановятся некоторые кательные для подачи тепла, насосы на воду тоже остановятся. Поэтому время как раз, когда люди в выходные планируют что то сделать по дому, закупиться в ТЦ, а эти идиоты будут бахкать. :(


пока не будет отдачи с трубы - бахать не будут, локально разве что
+ анализ в условиях похолодания, все записывается, изучается
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4818
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:45

Благая весть:
Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ.
https://donpress.com/news/02-12-2022-u- ... kuyu-lavru
Об этом сообщил архиепископ Черниговский Евстратий Заря.

Сведения об этом юридическом лице в составе Украинской Церкви внесены 2 декабря в Единый государственный реестр.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10328
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 21:00

  detroytred написав:
  Игорь Алексеевич написав:Бахнуть могут на выходные. Для них главное паника среди населения. Не будет света, закрыты магазины, остановятся некоторые кательные для подачи тепла, насосы на воду тоже остановятся. Поэтому время как раз, когда люди в выходные планируют что то сделать по дому, закупиться в ТЦ, а эти идиоты будут бахкать. :(
Паніки не буде, народ вже звик.
Нехай орки краще зараз свої ракети витратять, ніж потім коли буде -20 морозу.
Хоча пофіг, бо потім в нас і ППО більше буде, генераторів та тощо.
Мрія: щоб в нас були "Томагавки" і у відповідь цим тварюкам.

Десь читав, що поновлюється експорт російського аміаку через український аміакопровід. Якось не корелюється з бахканням.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19015
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2441 раз.
Подякували: 3046 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 21:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Про "кіно і німців"(прошу не обвинять меня в полит некорректности)
"Кино":
Мэр Москвы Собянинов побывал на «линии обороны» где-то на Донбассе
Источник: https://donpress.com/news/02-12-2022-me ... a-donbasse
Конкретное фото: https://donpress.com/files/images/newsp ... -14-36.jpg
Оркам в московии показывают сытых, чистых, обогретых, одетых, ... орков. (Геббельс к тому же обещал каждому арийцу землю в Украине, комментируя кадры "с передовой")
Смотрим внимательно на указанную фотку - жрачка из кабака, перед обезьянами её даже не распаковывали, но голодные глаза от излишеств тот не может оторвать.
И одеяние Собянина резко контрастно даже полковничьему составу "попавших орков"
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
- В московии от таких кадров просто умиляются...?
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10328
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 21:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Бахнуть могут на выходные. Для них главное паника среди населения. Не будет света, закрыты магазины, остановятся некоторые кательные для подачи тепла, насосы на воду тоже остановятся.

не бахнут, 6 грудня день ЗСУ , скрепоносци себе на уме
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5522
З нами з: 23.11.14
Подякував: 727 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2863286428652866
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 108395
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 473886
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4308
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.