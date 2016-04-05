Игорь Алексеевич написав:Бахнуть могут на выходные. Для них главное паника среди населения. Не будет света, закрыты магазины, остановятся некоторые кательные для подачи тепла, насосы на воду тоже остановятся. Поэтому время как раз, когда люди в выходные планируют что то сделать по дому, закупиться в ТЦ, а эти идиоты будут бахкать.
prodigy написав:У Кремлі відреагували на заяву президента США Джо Байдена про готовність до переговорів з російським президентом Путіним.
Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що відмова Штатів визнати анексовані території "ускладнює пошук грунту для взаємного обговорення".
"Ви схематично цитували Джо Байдена. Це включало ще кілька пропозицій. Він сказав, що перше - Путін повинен піти з України. Він вважає, що це і має бути демонстрацією того, що Путін готовий до переговорів. США як і раніше не визнають нові території в складі РФ, і це ускладнює пошук грунту для взаємного обговорення", - сказав він.
Макрон, после консультаций с Си - заявил другое. Спасибо Ердогану - тот сейчас молчит, занятый проблемами от РФ в Сирии. В Испании орки решили начать террористическую деятельность. Коим образом теперь Европа будет искоренять эту чуму? (в Историческом плане - это высылка Австрияками козаков, в 1945м году, что там оселились с 1918го - Европа по определению не является носителем и исполняющим инструментом, по влиянию с оркостана )
Политика - очень грязная ВЕСЧЬ по определению. (На Макрона из-нутри оказывает сильное влияние армянская диаспора - а кто у орков "Лошадь, что спотыкается"?)
Ага, вот и результат обрисовался:
Власти Турции, выступающие за возобновление диалога между Киевом и Москвой о завершении войны, сделали очередное заявление на этот счет. Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу обвинил некоторые страны Запада "в незаинтересованности урегулирования конфликта в Украине".
Шеф турецкой дипломатии не стал уточнять, о каких именно странах идет речь, но при этом призвал западных партнеров убедить украинское руководство сесть за стол переговоров с РФ.
И продолжение: https://www.dialog.ua/world/263585_1669988737 Что московитяне пообещали в замен? 1. Не сдать Карабах? 2. Самостоятельно построить и оградить Ж/Д дорогу в Нахичевань? 3. Сдать все интересующие проблемы в Сирии туркам? 4. Заблокировать "Южный поток"? 5. Поставить под сомнение конвенцию Монтрё? 6. Пустить калибры по Украине со Средиземного моря? 7. ЗАЭС ? .......................................... Ваше видение?