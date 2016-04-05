Додано: П'ят 02 гру, 2022 23:21



https://charter97.org/ru/news/2022/11/28/525986/

«Нет никакой русской нации. Сам русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински», - написал политик в Депутат Сейма Латвии Александр Кирштейнс написал пост, который вызвал истерику у российских пропагандистов,, - написал политик в

Почему то перестал вступать с Вами в полемику - стало скушно.Из-за Вашего нежелания совместить в голове всё, о чём ведёте речь.Забыл отдельно посвятить "языковому вопросу" Русь(Святая) - не имеет отношения, к тому, что Вы называете Россия, и "русского языка" не существует по определению, ибо чисто физически там каждое этническое поселение имеет имеет свой язык(мову), что насильно выводятся из оборота. Отсюда жестко закрепившийся термин "обрусевшие" - "потерявшие свои корни", "утратившие свою национальную идентичность", "люди без могил своих предков", "утратившие свою Веру",......В то же время, "Русский Человек" - по определению не имеет отношения к московии. (опана) - остальное откровенная "Геббельсовщина" надутая в уши поколениями.Попытки втолковать Вам, с моей стороны, что "русский язык" это часть диалекта украинского не имели успеха.Смотрите, насколько кратко и грамотно Человек трактует этот факт:Так же и название империи "Россия" было заимствовано Петром из названия "Киевской Руси".Из моей практики, самыми идеальными носителями "Русского языка" есть:1. Украинцы2. ... КазахиВ то же время, никто кроме украинца не понимает "сарказм", "юмор", "шутки",... - что имеют место в нашем менталитете.(Пардон, но даже в Израиле по этому поводу "мечут икру", там их жизнь заставляет по иному видеть происходящее)Жаль нетон бы сумел на профессиональном уровне это трактовать.