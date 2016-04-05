prodigy написав:У Кремлі відреагували на заяву президента США Джо Байдена про готовність до переговорів з російським президентом Путіним.
Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що відмова Штатів визнати анексовані території "ускладнює пошук грунту для взаємного обговорення".
"Ви схематично цитували Джо Байдена. Це включало ще кілька пропозицій. Він сказав, що перше - Путін повинен піти з України. Він вважає, що це і має бути демонстрацією того, що Путін готовий до переговорів. США як і раніше не визнають нові території в складі РФ, і це ускладнює пошук грунту для взаємного обговорення", - сказав він.
Макрон, после консультаций с Си - заявил другое. Спасибо Ердогану - тот сейчас молчит, занятый проблемами от РФ в Сирии. В Испании орки решили начать террористическую деятельность. Коим образом теперь Европа будет искоренять эту чуму? (в Историческом плане - это высылка Австрияками козаков, в 1945м году, что там оселились с 1918го - Европа по определению не является носителем и исполняющим инструментом, по влиянию с оркостана )
Политика - очень грязная ВЕСЧЬ по определению. (На Макрона из-нутри оказывает сильное влияние армянская диаспора - а кто у орков "Лошадь, что спотыкается"?)
Ага, вот и результат обрисовался:
Власти Турции, выступающие за возобновление диалога между Киевом и Москвой о завершении войны, сделали очередное заявление на этот счет. Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу обвинил некоторые страны Запада "в незаинтересованности урегулирования конфликта в Украине".
Шеф турецкой дипломатии не стал уточнять, о каких именно странах идет речь, но при этом призвал западных партнеров убедить украинское руководство сесть за стол переговоров с РФ.
И продолжение: https://www.dialog.ua/world/263585_1669988737 Что московитяне пообещали в замен? 1. Не сдать Карабах? 2. Самостоятельно построить и оградить Ж/Д дорогу в Нахичевань? 3. Сдать все интересующие проблемы в Сирии туркам? 4. Заблокировать "Южный поток"? 5. Поставить под сомнение конвенцию Монтрё? 6. Пустить калибры по Украине со Средиземного моря? 7. ЗАЭС ? .......................................... Ваше видение?
ЛАД Почему то перестал вступать с Вами в полемику - стало скушно. Из-за Вашего нежелания совместить в голове всё, о чём ведёте речь. Забыл отдельно посвятить "языковому вопросу" Русь(Святая) - не имеет отношения, к тому, что Вы называете Россия, и "русского языка" не существует по определению, ибо чисто физически там каждое этническое поселение имеет имеет свой язык(мову), что насильно выводятся из оборота. Отсюда жестко закрепившийся термин "обрусевшие" - "потерявшие свои корни", "утратившие свою национальную идентичность", "люди без могил своих предков", "утратившие свою Веру",......
В то же время, "Русский Человек" - по определению не имеет отношения к московии. (опана) - остальное откровенная "Геббельсовщина" надутая в уши поколениями.
Попытки втолковать Вам, с моей стороны, что "русский язык" это часть диалекта украинского не имели успеха. Смотрите, насколько кратко и грамотно Человек трактует этот факт:
Депутат Сейма Латвии Александр Кирштейнс написал пост, который вызвал истерику у российских пропагандистов, https://charter97.org/ru/news/2022/11/28/525986/ «Нет никакой русской нации. Сам русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински», - написал политик в
Так же и название империи "Россия" было заимствовано Петром из названия "Киевской Руси".
Из моей практики, самыми идеальными носителями "Русского языка" есть: 1. Украинцы 2. ... Казахи
В то же время, никто кроме украинца не понимает "сарказм", "юмор", "шутки",... - что имеют место в нашем менталитете.(Пардон, но даже в Израиле по этому поводу "мечут икру", там их жизнь заставляет по иному видеть происходящее)
Жаль нет К/Х он бы сумел на профессиональном уровне это трактовать.
vitaliian написав:Долярчику привет. Надеюсь у вас в е хорошо)
Успіх написав:І так - тут всюди немає е/е.
рад вас видеть в Ирпене! Я угадал? Ирпень сутки просидел без света и частично без связи.
Та ні Я просто Мико область, змінив на сусідню
Благодаря нашим волонтёрам у нас в батальоне добились, что практически каждый взвод имеет свой генератор. И за это реально спасибо, с этими дождями совсем настроение было не очень, а с генератором и связь периодически поддерживается, и даже бойлер можно подключить. Бензопилы подогнали волонтеры, взвод МТЗ пилит дрова для всех.