Додано: Суб 03 гру, 2022 01:40

Denik написав: Нагадаю свій прогноз від 06.02.2022

viewtopic.php?p=5391058#p5391058

Denik написав: Крім того, зазначу що і Одеса, і Очаків, і Миколаїв прикриті кількома дивізіонами С-300 і С-125, і можуть бути посиленими тими ж Буками. Це означає, що російський залп до 100 ракет буде майже повністю знищено. А в них нема навіть 100 комірок на всіх кораблях... Зазвичай на одному лише 8-16...



Це одному мені цікаво які будуть курси долар/гривня та дерев'яний/долар, коли виконається сценарій "РФ влаштує якусь провокацію на морі, Україна потопить фрегат та великий десантий корабель, з'явиться відео як сотні насмерть замерзлих морпіхів виловлються рибалками, або відео з Байрактару як морпіхи просто плавають у холодній воді, й виступ США про введення санкцій..." Крім того, зазначу що і Одеса, і Очаків, і Миколаїв прикриті кількома дивізіонами С-300 і С-125, і можуть бути посиленими тими ж Буками.А в них нема навіть 100 комірок на всіх кораблях... Зазвичай на одному лише 8-16...Це одному мені цікаво які будуть курси долар/гривня та дерев'яний/долар, коли виконається сценарій "РФ влаштує якусь провокацію на морі,, з'явиться відео як сотні насмерть замерзлих морпіхів виловлються рибалками, або відео з Байрактару як морпіхи просто плавають у холодній воді, й

Та його розбір.

Ринок енергоносіїв в контексті



) Нагадаю свій прогноз від 06.02.2022Та його розбір.

Так що трохи нерозумно на десятий місяць війни анонімувати на канал орківського телебачення Zвеzда)))

Ну и в чем Ваша прозорливость то? Что ЗСУ потопила корабль? Так на войне всегда так, кто то кого то... Ну а то что Вы написали ныне, то больше похоже на хотелки и не более. Что будет дальше не способен предсказать ни один мольфар. Я не берусь ничего предсказывать, но на 99% уверен что все что Вы написали лишь Ваши фантазии. Лично я уверен что яйцо в котором игла дракона, находится в РФ и добраться до этого яйца могут исключительно из той же РФ. Хорошие, плохие русские не знаю, но только изнутри. А то что здесь рассказывают прапорщики и ПТУшники это все от безграмотности.И при чем здесь Zвеzда? Или Вы присоединились к секте прапорщиков и ПТУшников? Кстати один из них из Масквы. Я как то доказал это наглядно в одном из своих постов, правда модератор почему то трет все что их касается. Тоже наводит на определенные мысли относительно администрации. Кто на кого работает?