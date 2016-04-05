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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 гру, 2022 04:38
otg написав: Denik написав:
Нагадаю свій прогноз від 06.02.2022viewtopic.php?p=5391058#p5391058
Denik написав:
Крім того, зазначу що і Одеса, і Очаків, і Миколаїв прикриті кількома дивізіонами С-300 і С-125, і можуть бути посиленими тими ж Буками. Це означає, що російський залп до 100 ракет буде майже повністю знищено.
А в них нема навіть 100 комірок на всіх кораблях... Зазвичай на одному лише 8-16...
Це одному мені цікаво які будуть курси долар/гривня та дерев'яний/долар, коли виконається сценарій "РФ влаштує якусь провокацію на морі, Україна потопить фрегат та великий десантий корабель
, з'явиться відео як сотні насмерть замерзлих морпіхів виловлються рибалками, або відео з Байрактару як морпіхи просто плавають у холодній воді, й виступ США про введення санкцій...
"
Та його розбір.Ринок енергоносіїв в контексті
)
Ну и в чем Ваша прозорливость то?
как, в чем? Курс 26 же, не заметили разве?
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juristkostya
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