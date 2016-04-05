Denik написав:Крім того, зазначу що і Одеса, і Очаків, і Миколаїв прикриті кількома дивізіонами С-300 і С-125, і можуть бути посиленими тими ж Буками. Це означає, що російський залп до 100 ракет буде майже повністю знищено. А в них нема навіть 100 комірок на всіх кораблях... Зазвичай на одному лише 8-16...
Це одному мені цікаво які будуть курси долар/гривня та дерев'яний/долар, коли виконається сценарій "РФ влаштує якусь провокацію на морі, Україна потопить фрегат та великий десантий корабель, з'явиться відео як сотні насмерть замерзлих морпіхів виловлються рибалками, або відео з Байрактару як морпіхи просто плавають у холодній воді, й виступ США про введення санкцій..."
Медуза (признана иноагентом сливным бачком кремлёвских предателей): Кремль готов вывести войска с ЗАЭС и Энергодара в обмен на гарантии транзита нефти и газа по территории Украины.
Источник «Медузы», близкий к Кремлю, а также собеседник, близкий к правительству РФ, утверждают, что Россия «не планирует» полностью оставлять Запорожскую область. Однако, по информации этих источников, Москва готова уйти с Запорожской АЭС, которую российские войска взяли под свой контроль еще в начале полномасштабной войны. По плану Кремля, АЭС могут передать либо Киеву, либо МАГАТЭ.
https://t.me/meduzalive/74477 На эту тему уже воняют русские паблики Но интересно другое, если РФ нужны гарантии транзита нефти и газа по Украине, значит ударов по энергетической инфраструктуре уже не будет. ЭТО МОЁ ИМХО. Которое внезапно совпало с прогнозом Зебры, но я не утверждал что удары будут по мостам,
Если сразу после разговора с Шольцем ударов не последовало, значит они о чем то договорились. О чём именно гадать не хочу, у западных стран открытая внешняя политика, обо всём напишут политические обозреватели, чуть позже. Скорее всего гарантии обеспечения транзита нужны одновременно с гарантиями закупок каких то вменяемых объемов.
Напомню в своё время договорились не стрелять по Одессе.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 03 гру, 2022 09:24, всього редагувалось 7 разів.
В Харьковской области не осталось мощностей для генерирования электроэнергии
По словам замглавы «Харьковоблэнерго» Александра Кишинского, российские войска целенаправленно били по инфраструктуре, производящей электроэнергию. Это привело к тому, что мощностей для ее генерирования не осталось. Сейчас энергию Харьковская область получает из соседних регионов Украины. В области продолжаются аварийные отключения электричества
О том, как украинцы (зимой!) живут без света и воды после массированных обстрелов со стороны России можно послушать в подкасте «Что случилось». https://t.me/meduzalive/74491
Zebra написав:Давайте варианты куда могут еще ударить ракетам помозгуем? Какой смысл направлять снова 100 ракет на трансформаторы, ну будет снова блекаут день-два, ну графики удлинят, но электроенергию все равно будут давать на 2 часа хотя бы. Генераторов уже куча закуплено, можно и без е/е жить.
Если удар и готовится, то возможно по мостам через Днепр, а тут нужна ювелирная отработка. Все ПВО дежурит у транформаторов, а ракеты поделят Киев, Запорожье, Днепр и т.д. на 2 части.
Если пролеты на мостах послетают, на понтонных переправах траффик уже будет не то пальто. Это не менее болезненный удар будет, по тому же Киеву, чем отключение е/е. Даже более того, отключение е/е и ликвидация 1-2 мостов существенно снизит экономику столицы. На остальных мостах будет особый пропускной режим, но и по ним через 1-2 дня после доразведки прилетит вторая порция ракет.
Поэтому рекомендую в случае тревог на мосты не заезжать и держаться подальше.
не наганяйте паніку. історія з Антонівським мостом та мостом через дністер показала, що крилаті ракети міст не поцілять - потужності не вистачить. якби могли - давно би зруйнували
Большие недоработки именно мелочные практичные, что не в менталитете "чужих"... Вчера, чуть на гавно не изошел... Не усё в "шиколаде", но даже на легковушках(б/у), нет ни балонного ключа, не домкрата,... Тупо по нашим дорогам, на ровном месте попадает в яму, и бескамерка ... усё...
Ребята, более практично стоит относиться к происходящему, ... - и это не старческий маразм.
И к волонтёрам стоит с уважением относиться, тому, что с злыднив збырають... это не та платформа,... Но быть скрягой, дотошным украинцем, ... - поверьте, это не раз сбережет здоровье и жизнь.