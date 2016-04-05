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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2865286628672868
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 04:38

  otg написав:
  Denik написав:Нагадаю свій прогноз від 06.02.2022
viewtopic.php?p=5391058#p5391058
  Denik написав:Крім того, зазначу що і Одеса, і Очаків, і Миколаїв прикриті кількома дивізіонами С-300 і С-125, і можуть бути посиленими тими ж Буками. Це означає, що російський залп до 100 ракет буде майже повністю знищено. А в них нема навіть 100 комірок на всіх кораблях... Зазвичай на одному лише 8-16...

Це одному мені цікаво які будуть курси долар/гривня та дерев'яний/долар, коли виконається сценарій "РФ влаштує якусь провокацію на морі, Україна потопить фрегат та великий десантий корабель, з'явиться відео як сотні насмерть замерзлих морпіхів виловлються рибалками, або відео з Байрактару як морпіхи просто плавають у холодній воді, й виступ США про введення санкцій..."

Та його розбір.
Ринок енергоносіїв в контексті

)
Ну и в чем Ваша прозорливость то?
как, в чем? Курс 26 же, не заметили разве?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 08:44

Тема ухода с заэс снова в тренде

Медуза (признана иноагентом сливным бачком кремлёвских предателей): Кремль готов вывести войска с ЗАЭС и Энергодара в обмен на гарантии транзита нефти и газа по территории Украины.

Источник «Медузы», близкий к Кремлю, а также собеседник, близкий к правительству РФ, утверждают, что Россия «не планирует» полностью оставлять Запорожскую область. Однако, по информации этих источников, Москва готова уйти с Запорожской АЭС, которую российские войска взяли под свой контроль еще в начале полномасштабной войны. По плану Кремля, АЭС могут передать либо Киеву, либо МАГАТЭ.

https://t.me/meduzalive/74477
На эту тему уже воняют русские паблики
Но интересно другое, если РФ нужны гарантии транзита нефти и газа по Украине, значит ударов по энергетической инфраструктуре уже не будет. ЭТО МОЁ ИМХО. Которое внезапно совпало с прогнозом Зебры, но я не утверждал что удары будут по мостам,

Куда будут удары - не знаю и тема не моя даже в ̶д̶е̶т̶с̶к̶о̶м̶ ̶с̶а̶д̶у̶ ̶ (на ветке про недвижимость) это обсуждают
viewtopic.php?p=5513834#p5513834

Если сразу после разговора с Шольцем ударов не последовало, значит они о чем то договорились. О чём именно гадать не хочу, у западных стран открытая внешняя политика, обо всём напишут политические обозреватели, чуть позже. Скорее всего гарантии обеспечения транзита нужны одновременно с гарантиями закупок каких то вменяемых объемов.

Напомню в своё время договорились не стрелять по Одессе.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 03 гру, 2022 09:24, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 08:50

В Харьковской области не осталось мощностей для генерирования электроэнергии

По словам замглавы «Харьковоблэнерго» Александра Кишинского, российские войска целенаправленно били по инфраструктуре, производящей электроэнергию. Это привело к тому, что мощностей для ее генерирования не осталось. Сейчас энергию Харьковская область получает из соседних регионов Украины. В области продолжаются аварийные отключения электричества

О том, как украинцы (зимой!) живут без света и воды после массированных обстрелов со стороны России можно послушать в подкасте «Что случилось».
https://t.me/meduzalive/74491

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 08:53

  andrijk777 написав:
Зачастую нефтяники говорят, что в России себестоимость добычи едва ли не самая низкая в мире - от 3 долларов за баррель.

І це близько до правди.

зазвичай в Сибіру нафта дешевше, аніж десь у саудитів, де трубу ткнув в пісок - пішла нафта :D
ви теж кажіть
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 08:57

  Zebra написав:Давайте варианты куда могут еще ударить ракетам помозгуем? Какой смысл направлять снова 100 ракет на трансформаторы, ну будет снова блекаут день-два, ну графики удлинят, но электроенергию все равно будут давать на 2 часа хотя бы. Генераторов уже куча закуплено, можно и без е/е жить.

Если удар и готовится, то возможно по мостам через Днепр, а тут нужна ювелирная отработка. Все ПВО дежурит у транформаторов, а ракеты поделят Киев, Запорожье, Днепр и т.д. на 2 части.

Если пролеты на мостах послетают, на понтонных переправах траффик уже будет не то пальто. Это не менее болезненный удар будет, по тому же Киеву, чем отключение е/е. Даже более того, отключение е/е и ликвидация 1-2 мостов существенно снизит экономику столицы. На остальных мостах будет особый пропускной режим, но и по ним через 1-2 дня после доразведки прилетит вторая порция ракет.

Поэтому рекомендую в случае тревог на мосты не заезжать и держаться подальше.

не наганяйте паніку. історія з Антонівським мостом та мостом через дністер показала, що крилаті ракети міст не поцілять - потужності не вистачить.
якби могли - давно би зруйнували
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 09:39

  freeze написав:Благодаря нашим волонтёрам ...

Большие недоработки именно мелочные практичные, что не в менталитете "чужих"... :twisted:
Вчера, чуть на гавно не изошел...
Не усё в "шиколаде", но даже на легковушках(б/у), нет ни балонного ключа, не домкрата,...
Тупо по нашим дорогам, на ровном месте попадает в яму, и бескамерка ... усё...

Ребята, более практично стоит относиться к происходящему, ... - и это не старческий маразм.

И к волонтёрам стоит с уважением относиться, тому, что с злыднив збырають...
это не та платформа,...
Но быть скрягой, дотошным украинцем, ... - поверьте, это не раз сбережет здоровье и жизнь.
Kudrjavuy
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