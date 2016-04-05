Denik написав:Крім того, зазначу що і Одеса, і Очаків, і Миколаїв прикриті кількома дивізіонами С-300 і С-125, і можуть бути посиленими тими ж Буками. Це означає, що російський залп до 100 ракет буде майже повністю знищено. А в них нема навіть 100 комірок на всіх кораблях... Зазвичай на одному лише 8-16...
Це одному мені цікаво які будуть курси долар/гривня та дерев'яний/долар, коли виконається сценарій "РФ влаштує якусь провокацію на морі, Україна потопить фрегат та великий десантий корабель, з'явиться відео як сотні насмерть замерзлих морпіхів виловлються рибалками, або відео з Байрактару як морпіхи просто плавають у холодній воді, й виступ США про введення санкцій..."
Медуза (признана иноагентом сливным бачком кремлёвских предателей): Кремль готов вывести войска с ЗАЭС и Энергодара в обмен на гарантии транзита нефти и газа по территории Украины.
Источник «Медузы», близкий к Кремлю, а также собеседник, близкий к правительству РФ, утверждают, что Россия «не планирует» полностью оставлять Запорожскую область. Однако, по информации этих источников, Москва готова уйти с Запорожской АЭС, которую российские войска взяли под свой контроль еще в начале полномасштабной войны. По плану Кремля, АЭС могут передать либо Киеву, либо МАГАТЭ.
https://t.me/meduzalive/74477 На эту тему уже воняют русские паблики Но интересно другое, если РФ нужны гарантии транзита нефти и газа по Украине, значит ударов по энергетической инфраструктуре уже не будет. ЭТО МОЁ ИМХО. Которое внезапно совпало с прогнозом Зебры, но я не утверждал что удары будут по мостам,
Если сразу после разговора с Шольцем ударов не последовало, значит они о чем то договорились. О чём именно гадать не хочу, у западных стран открытая внешняя политика, обо всём напишут политические обозреватели, чуть позже. Скорее всего гарантии обеспечения транзита нужны одновременно с гарантиями закупок каких то вменяемых объемов.
Напомню в своё время договорились не стрелять по Одессе.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 03 гру, 2022 09:24, всього редагувалось 7 разів.
В Харьковской области не осталось мощностей для генерирования электроэнергии
По словам замглавы «Харьковоблэнерго» Александра Кишинского, российские войска целенаправленно били по инфраструктуре, производящей электроэнергию. Это привело к тому, что мощностей для ее генерирования не осталось. Сейчас энергию Харьковская область получает из соседних регионов Украины. В области продолжаются аварийные отключения электричества
О том, как украинцы (зимой!) живут без света и воды после массированных обстрелов со стороны России можно послушать в подкасте «Что случилось». https://t.me/meduzalive/74491
Zebra написав:Давайте варианты куда могут еще ударить ракетам помозгуем? Какой смысл направлять снова 100 ракет на трансформаторы, ну будет снова блекаут день-два, ну графики удлинят, но электроенергию все равно будут давать на 2 часа хотя бы. Генераторов уже куча закуплено, можно и без е/е жить.
Если удар и готовится, то возможно по мостам через Днепр, а тут нужна ювелирная отработка. Все ПВО дежурит у транформаторов, а ракеты поделят Киев, Запорожье, Днепр и т.д. на 2 части.
Если пролеты на мостах послетают, на понтонных переправах траффик уже будет не то пальто. Это не менее болезненный удар будет, по тому же Киеву, чем отключение е/е. Даже более того, отключение е/е и ликвидация 1-2 мостов существенно снизит экономику столицы. На остальных мостах будет особый пропускной режим, но и по ним через 1-2 дня после доразведки прилетит вторая порция ракет.
Поэтому рекомендую в случае тревог на мосты не заезжать и держаться подальше.
не наганяйте паніку. історія з Антонівським мостом та мостом через дністер показала, що крилаті ракети міст не поцілять - потужності не вистачить. якби могли - давно би зруйнували
Большие недоработки именно мелочные практичные, что не в менталитете "чужих"... Вчера, чуть на гавно не изошел... Не усё в "шиколаде", но даже на легковушках(б/у), нет ни одного ключа, нет балонного ключа, не домкрата,... Тупо по нашим дорогам, на ровном месте попадает в яму, и бескамерка ... усё..., а в степи оно непривычно....
Ребята, более практично стоит относиться к происходящему, ... - и это не старческий маразм.
И к волонтёрам стоит с уважением относиться, тому, что с злыднив збырають... это не та платформа,... Но быть скрягой, дотошным правильным украинцем, ... - поверьте, это не раз сбережет здоровье и жизнь.
Kudrjavuy написав:И к волонтёрам стоит с уважением относиться, тому, что с злыднив збырають... это не та платформа,... Но быть скрягой, дотошным правильным украинцем, ... - поверьте, это не раз сбережет здоровье и жизнь
Разведка Британии: ВС РФ пытаются провести операцию по окружению Бахмута, замкнув кольцо вокруг города с севера и юга, однако с августа имеют очень скромные успехи в этом, захватив лишь отдельные позиции. Помимо этого, захват Бахмута имел бы довольно слабое значение в оперативном плане, и вряд ли бы стоил тех потерь, которые понесли оккупанты. https://t.me/yigal_levin/36660
Zebra написав:Давайте варианты куда могут еще ударить ракетам помозгуем? Какой смысл направлять снова 100 ракет на трансформаторы, ну будет снова блекаут день-два, ну графики удлинят, но электроенергию все равно будут давать на 2 часа хотя бы. Генераторов уже куча закуплено, можно и без е/е жить.
Если удар и готовится, то возможно по мостам через Днепр, а тут нужна ювелирная отработка. Все ПВО дежурит у транформаторов, а ракеты поделят Киев, Запорожье, Днепр и т.д. на 2 части.
Если пролеты на мостах послетают, на понтонных переправах траффик уже будет не то пальто. Это не менее болезненный удар будет, по тому же Киеву, чем отключение е/е. Даже более того, отключение е/е и ликвидация 1-2 мостов существенно снизит экономику столицы. На остальных мостах будет особый пропускной режим, но и по ним через 1-2 дня после доразведки прилетит вторая порция ракет.
Поэтому рекомендую в случае тревог на мосты не заезжать и держаться подальше.
Про мосты я думал еще в начале войны. Здесь некоторые рассказывают что пуйло сам не знает что делает и зачем. На самом деле слушая его речи становится вполне понятны его цели и задачи относительно Украины. В начале он вообще не думал о разрушении инфраструктуры потому что верил что все заберет себе, а разрушенное и поломанное ему не нужно. Потому и не разрушал в начале войны ни энергетику ни мосты. Кстати и сейчас, если проследить его удары он пытается бить так что бы в конце концов это все можно было восстановить. Бить по инфраструктуре он начал после того как множество ходаков к нему, его уверяли что разрушив энергетику они лишат Украину экономического потенциала вести войну плюс поможет поднять бунты среди населения сидящего без света, воды, тепла -против власти. Что яко бы власть во всем виновата. Вот они сейчас сидят и смотрят что дальше. Тем более потянулось куча ходаков рассказывающих пуйлу про Гаагу. Даже среди негодяев там есть трезвые головы. Вот сейчас идет перетягивание каната в ту или иную сторону с одновременной готовностью ракетоносителей нанести новые массированные удары. Так вот на счет мостов. Вы зря думаете что уничтожить их не реально. Да, полностью разрушить это да, но наделать серьезных повреждений так что бы парализовать движение -вполне реально. Как будет дальше, посмотрим. Здесь некоторые ставят прогнозы, а я уже говорил здесь глупо строить какой то прогноз не зная что воспаленной голове одного больного человека. Тем более что сторон влияния на него там куча.